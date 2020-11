Siófokon tovább szigorítanak: nem nyithat ki a műjégpálya se

Ahogy a portál írja, a városvezető kiemelte:

az intézményekben a lehető legszigorúbban betartják a megelőzést szolgáló intézkedéseket és munkaszervezéssel igyekeznek a kiesőket pótolni. Aki pedig karanténból tér vissza, azt az önkormányzat saját költségén tesztelteti le. S csak az mehet vissza dolgozni, aki negatív tesztet produkál. Sokan firtatják, hogy a friss kormánydöntések fényében, mi lesz az idén a hajóállomási műjégpályával és a karácsonyi vásárral. Nos, a pályát korábbi ígéretemhez híven már megrendeltük, sőt, folytak az előkészületek a letelepítésére is, de most az egész dugába dőlt, sajnos el kell engednünk ezt a történetet. A vásárral kapcsolatosan arra az álláspontra helyezkedtem –meghallgatva közvetlen munkatársaim véleményét is-, hogy most 30 napig el kell azt is felejtenünk, viszont ha utána lazítanak és központi korlát nem lesz, akkor a város nem gördít akadályt az elé, hogy egy kis karácsonyi/szilveszteri hangulatot csináljunk Siófokon. Természetesen korlátozott számú árusító bódéval, a helyi vállalkozókat preferálva és minden járványügyi előírást betartatva. Ha ráhosszabbítanak, akkor ez sem lesz

– írta bejegyzésében Lengyel Róbert

Címlapkép: Getty Images