Megnyitott az első sípálya Eplényben: máris birtokba vették a magyarok

Megnyitották az első sípályát az eplényi síarénában - közölte a síközpont, egyúttal a járványügyi szabályok betartásának fontosságára is figyelmeztettek. A téli sportok kedvelői már két tanulópályát és az 1048 méter hosszú A1-es pályát is használhatják Eplényben, valamint a tanulóliftek mellett működik a négyüléses 757 méter hosszú felvonó is. A pályákon átlagosan 60 centis hóréteg van.

A sípályán és a kiszolgáló létesítményeknél is ügyelnek arra, hogy ne alakulhasson ki tömeg. Felügyeletük alatt átlagosan legalább 20 négyzetméter jut majd egy-egy látogatóra a pályákon, a szabad levegőn.

A síközpont területén több fertőtlenítőpontot is kihelyeztek, és vendégeiktől védőmaszk vagy csősál, illetve kesztyű viselését kérik. Kiemelték: a felvonókon is kötelező a védőeszközök használata.

Íme fotókon az eplényi sípálya:

MTI/Vasvári Tamás

MTI/Vasvári Tamás

MTI/Vasvári Tamás

MTI/Vasvári Tamás

