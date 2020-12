Dugig vannak robbanószerrel a hazai raktárak: oda kell figyelni, ebből még baj lehet

Mi történik azokkal a pirotechnikai eszközökkel, amit szilveszterkor nem használnak fel a magánszemélyek?

Szűcs Zoltán pirotechnikus: A pirotechnikai 1 és 2. osztályba sorolt termékeket magánszemélyek 1 kg hatóanyagig szabályszerűen otthon is tárolhatják, akár a követkető év szilveszteréig is. A 3. osztályba sorolt termékeket csak december 28-31-e között vásárolhatják és szilveszter éjszakáján használhatják fel. Amennyiben nem használják fel a tűzijátékot, kötelező visszavinniük a vásárlóhelyen kifüggesztett visszavételi helyekre, mert a törvény szerint magánszemély nem tárolhat ebbe az osztályba sorolt terméket. A tapasztalat azt mutatja, hogy 1-2 esetet eltekintve nem sok pirotechnikai eszközt hoznak vissza a vásárlók szilveszter után. Legjobb tudomásom szerint az elmúlt években mindössze 1 alkalommal vettünk vissza egy hibás működésű terméket.

Hogyan alakult a szezon, amikor már lehetett rendezvényeket tartani?

Ebben az évben a rendezvényekből származó bevételek 10 % alá estek vissza. A bolti értékesítésről tudni kell, hogy pirotechnikai szaküzletekben egész évben kaphatóak 1. és 2. osztályú termékek, amit magánszemélyek, magán területen a biztonsági előírások betartása mellett egész évben felhasználhatnak. Ez az értékesítési csatorna is akadozott évközben, de az ebből befolyó bevétel nem jelentős a szilveszteri forgalomhoz képest. Idén szilveszterkor a legújabb intézkedések szerint az ideiglenes tárolóhelyekre kiadott engedélyeket a hatóságok visszavonták és gyakorlatilag megtiltották a „konténeres árusítást”. Jelenleg az 1. és 2. osztályba sorolt termékeket, amelyeket magánszemélyek szabályosan tárolhatnak bizonyos mennyiségig otthon, valamint az állandó boltokban megvásárolható termékek felhasználását nem tiltották meg. Ezeket a tűzijátékokat magánterületen, magánszemélyek a kert végéből is „ellőhetik” szilveszterkor.

Az esküvőkön mennyire népszerű a tűzijáték?

Az esküvőkön a tűzijátékok népszerűek, de inkább komolyabb anyagi megfontolások miatt maradnak el a szakmailag színvonalas tűzijátékok. Sokszor az esküvő helyszíne nem alkalmas a biztonságos tűzijáték kivitelezésére. Tapasztalataim szerint minden 10. esküvőre szoktak, vagy próbálnak meg kérni tűzijátékot. Ebben az évben a korlátozások miatt nem sok esküvői tűzijáték volt.

Mennyire volt érezhető ebben az évben a spórolás a megrendelők oldaláról?

Amennyiben a megrendelő eldöntötte, hogy tűzijátékot akar, sok esetben a helyszínt is képes megváltoztatni azért, hogy a tűzijátékot láthassa.

Hogyan lehetett pótolni az évközi bevételkiesést?

Hazánkban a pirotechnikával foglalkozó cégek árbevételének 1/3-át az évközi kisebb nagyobb rendezvényeken való tűzijátékozás adja, de a nagyobb bevétel 2/3-át a szilveszteri értékesítés teszi ki, amikor magánszemélyek is vásárolhatnak tűzijátékot, megünnepelve az év utolsó napját. A tavaszi feloldásokat követően a rendezvényeken a továbbiakban is létszámkorlátozások maradtak érvényben. Az idén alig tartottak rendezvényeket. Legjobb tudomásom szerint országosan mindössze 5 helyszínen volt pirotechnikusok által kivitelezett augusztus 20-i tűzijáték. Az év végi szilveszteri árusításból elmaradt bevételkiesést semmivel nem lehet pótolni. Több probléma is van, amiről senki nem beszél.

A pirotechnikai termékek nyáron megrendelésre, kifizetésre és leszállításra kerültek Kínából. Az ideiglenes tárolókban elhelyezett termékek nem jutnak el a vásárlókhoz, illetve visszakerülnek a nagyraktárakba. Minden raktár tele lesz, amire nagyon oda kell figyelni.

Az árusításhoz bérbe vett tároló konténereket ki kellett fizetni, a területhasználati díjról nem is beszélve. Sajnos az intézkedések miatt jelentős veszteségekkel számolnak a pirotechnikai vállalkozások. A kormányrendelet megtiltotta az árusítást és rendkívül félreérthető módon kommunikálják a tűzijátékok felhasználását. Arról csak elvétve írnak, hagy az 1. és 2. pirotechnikai osztályba sorolt termékek egész évben megvásárolhatók és magánszemélyek, magánterületen, a biztonsági előírások betartása mellett engedély nélkül egész évben felhasználhatják. Ezzel elérik, hogy azt a kevés embert, aki a kert végében kisebb tűzijátékokkal megünnepelnék az újévet, elrémítik a hiányos tájékoztatással.

Hogyan fog alakulni a jövő év?

A szilveszteri „konténeres árusítás” betiltása több pirotechnikai céget valószínűleg leküzdhetetlen nehézségek elé állítja. Nagyon sokan fognak emiatt tönkre menni.

Címlapkép: Getty Images