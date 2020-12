Borzalmas vandalizmus: a tiltás ellenére rengetegen randalíroztak a népszerű magyar síparkban

Nem csak a szánkózás, a belépés is tilos a mátraszentistváni sípályára, mert jelenleg a létesítmény elzárt üzemi területnek minősül - erről ők maguk adtak hírt közösségi oldalukon. Mint írták, a legutolsó hétvégi hóágyúzás során mintegy 7-8 ezer köbméter technikai hó készült el annak ellenére, hogy mindösszesen egy napon keresztül volt kellően hideg a működéshez. Ez a mennyiség sajnos még mindig nem volt elég a nyitáshoz. Most várni kell az újabb hidegre, addig is az elkészült hódombokat meg kell óvniuk.

A park területén már biztonsági személyzet is járőrözik, mert a tiltás ellenére sokan

a kerítésen keresztülmászva megtapostak mindent, amit értek, havat, kerítést, kaput leszaggatva, kutyaürülék otthagyva... Több száz pár láb, több ezer nyom. Elkeserítő a helyzet, megvédjük, ami még megmaradt

- számoltak be a posztban.

‼️ZÁRVA‼️ - Jelenleg a SÍPÁLYA teljes területére TILOS A BELÉPÉS! A SÍPÁLYÁN SZÁNKÓZNI TILOS MINDEN... Közzétette: Sípark Mátraszentistván – 2020. december 29., kedd

Mint írják, az újranyitásról később adnak majd tájékoztatást.

Címlapkép: Getty Images