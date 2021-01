Ebben a faluban játszódik a Keresztanyu: íme Makkosszállás titkai

Január 3-án indult az RTL Klub új sorozata, a Keresztanyu, ami több elemében is hasonlít a Drága örökösökhöz - például abban is, hogy ugyanabban a fiktív, kifejezetten a forgatás miatt felépített díszlet-faluban forgatták, bár a készítők annyira átalakították, hogy még a rajongók sem biztos, hogy ráismernek.

Az új sorozatban Róza mama, a keresztanyu a csempészmaffia feje visszavonulását tervezi és keresi az utódját. A potenciális utódok sokan vannak, és mindent bevetnek, hogy ők lehessenek a befutók. A szereposztás tényleg parádés: Molnár Piroska, Gálvölgyi János, Szacsvay László, Ullmann Mónika, Németh Kristóf, Magyar Attila és még számos nagyszerű színész formálja meg a karaktereket, sőt, Nagy Feró és Ganxsta Zoli is fontos szerepet kap.

A Drága örökösök negyedik évadát tavasszal már leforgatták, az Ökörapátinak otthont adó díszletfalut pedig időközben átalakították, hogy alkalmas legyen egy vadonatúj filmsorozat helyszínének.

A történet szerint Makkosszállás az ukrán-magyar határnál található, és "a bűnüldözés egyik melegágya".

A Fókusz egyik decemberi adásában közelebbről is megszemlélhetjük az átépített települést, aminek már a helységnévtáblája is árulkodó: az áll rajta ugyanis, hogy Makkosszállás Ökörapáti testvérvárosa, amin a Drága örökösök-beli Szappanos Tibit megformáló Lengyel Ferenc is jól szórakozott.

Az egyik legnagyobb változás Ökörapátihoz képest, hogy a főtéren, az egykori polgármesteri hivatal és hotel helyén egy templomot építettek, ami egy létező katolikus templom kicsinyített mása.

Az egykori Ökörapáti összességében színesebb, gazdagabb külsőt kapott Makkosszállásként, aszfaltúttal és új épületekkel gazdagodott, rendőrkapitánysággal és önkéntes tűzoltósággal is dicsekedhet. Persze nem minden épület igazi: van, ahol csak a homlokzat áll.

Hámori Barbara, a Drága örökösök showrunnere korábban a 24.hu-nak azt nyilatkozta: a Keresztanyu már nem falusi közegben játszódik, mint a Drága örökösök, hanem egy kis községben, jómódúbb emberekkel, ami a házakon is látszik, nem jellemző rájuk a paraszti jelleg, mint amit Ökörapátiban megszokhattak a nézők.

A sorozat előkészítésekor kimentünk a határra, hogy megnézzük, mi a jellemző az ottani építészetre, és úgy tapasztaltuk, nagy hatással vannak az ukrán építészeti jegyek a magyar házakra is. Sok az erős szín, ami jót is tesz a sorozat látványvilágának, a nézőknek kicsit olyan érzésük lehet majd, mintha egy francia filmben lennénk. Makkosszállás szerintem sokkal menőbb hely, mint Ökörapáti

- összegezte Hámori, aki a következő videóban azt is elmondta, hogy szeptember elsején kezdték el forgatni az új sorozatot, Ökörapáti átalakítása pedig előtte hónapokat vett igénybe.

