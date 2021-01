A 13 legszebb erdei szánkópálya Magyarországon: ezeket ki kell próbálnod!

A múlt heti havazás után újabb rohamra készül a tél Magyarországon. Mi is megírtuk, hogy a hét első felében egy mediterrán ciklon miatt több helyen (főleg a déli országrészben) vérható hóesés, havas eső, de hétvégére keményít be igazán az időjárás:

a havas, derült tájakon éjszakánként -15 fok alá hűlhet a levegő.

A hét közepétől egyre nagyobb mennyiségben áramlik fölénk a kontinentális eredetű fagyos levegő, aminek következtében hétvégén igencsak mélyre zuhanhat a hőmérséklet. A hideg útját egy szerdán érkező hidegfront nyitja meg, majd hétvégére a Kelet-Európai síkság felől szibériai eredetű fagyos levegő árasztja el Közép-Európát.

A hóesést és a tartós hideget a téli sportok szerelmesei is biztosan nagyon várták már, ezért most összegyűjtöttünk néhány lehetőséget, ahol van lehetőség szánkózni. Fontos, hogy a sípályákon ez általánosan tilos és veszélyes is (de erre mindenhol fel is hívják a figyelmet), illetve indulás előtt mindenképp érdemes tájékozódnunk az aktuális helyi állapotokról (akár a hómennyiséget, akár egy esetleges lezárással kapcsolatban), nehogy pórul járjunk.

Dobogókő

Ugyan ide főként síelők járnak, van olyan terület, ahol szánkózni is lehet. Erre megfelelő lejtő például a sípályán túli átjátszóállomástól a sípálya tetejéig vezető, nagyjából 200 m hosszú szakasz és az Ady Endre útról induló lejtő is.

Visegrád

150 m-es szánkópálya van a síelők számára fenntartott kezdőpálya mellett, és a Déli oldalon is van egy 300 méteres a bobpálya mellett.

Mátra

Mátrafüreden két szánkópálya található: a központból a sárga háromszög jelzésen elindulva, mintegy 1,7 km-re található az egyik. A pálya legmagasabb pontja tengerszint felett 450 m-re, a legalacsonyabb 380 m-re található. A központból a sárga sáv jelzésen déli irányba (Gyöngyös irányába) haladva, a kisvasút nyomvonalát keresztezve lehet eljutni el a Pipis-hegy északi oldalára, mintegy 1450 métert megtéve. Itt található a másik szánkózásra alkalmas terep. Mátraházán pedig a parkolóból a sárga háromszög jelzésen 330 métert haladva juthatunk el a szánkópályáig, melynek legmagasabb pontja 710 m tengerszint feletti magasságban van.

Kékestetőn, az Angyalok tisztásán 60-80 m hosszú pályán vagy a Déli sípálya alján, közel 1 km-es szakaszán csúszhatunk.

Zebegény

A 2012 óta nem üzemelő sípályán korábban elkülönített szánkópálya is volt, de szánkózásra most is alkalmas.

Kőszeg

A Szabó-hegyen külön szánkópálya várja a szánkózókat, persze ha megfelelő mennyiségű hó esik.

Börzsöny

Királyréten van kialakítva külön szánkópálya, a Nagy-Hideg-hegyen a turistaház és a Cseresznyés parkoló között is lehet csúszkálni.

