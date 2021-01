Hatalmas bevételkiesés a járvány miatt: nem tudni mikor nyit újra a cserkeszőlői fürdő

Rendkívüli időszak áll a hátunk mögött, annyi minden történt az elmúlt tizenkét hónap alatt, mint máskor tíz év alatt sem az önkormányzatnál. Már 2020 elején látszott, hogy a novemberben és decemberben befektetett energia megtérült, akkor az árbevételünk is jelentősen növekedett

- mondta a portálnak Varga Attila polgármester. Hozzátette, a biztató tendencia márciusban egyik pillanatról a másikra megszűnt, a március 15-i hosszú hétvége után úgy döntöttek, bezárják a fürdőt.

Március 14-én és 15-én összegzett adatok napi közel két millió forint mínuszt mutattak, felelőtlenség lett volna tovább nyitva tartani. A veszteséget minimalizálni kellett. Akkor még nem kifejezetten az egészségügyi problémák jelentkeztek, inkább a vendégek bizalmatlansága volt jellemző

– hangsúlyozta, majd hozzátette, végül ez bizonyult a megfelelő döntésnek, hiszen így a települést akkor még elkerülte a koronavírus és sikerült a gazdasági egyensúlyt is megtartani. Tavasszal három hónapon át nem fogadtak vendégeket, addig elvégezték a felújításokat.

Az előző vezetés kevésbé törődött a karbantartással és felújításokkal, beütemeztük az intézmény biztonságos és normál működéséhez szükségeseket, és a felújításokkal növeltük a vendégek komfortérzetét, kényelmét. Kifestettük a téli fürdőt valamint a gyógyászat épületét, újra fugáztuk a medencéket, a beltéri csúszdához teljesen új lépcső került. Térköveztük a színpad és a téli fürdő előtti teret, az összes faanyagot, padot festettük, a pénztárat új bútorokkal láttuk el. A munkavállalóink nagy részét meg tudtuk tartani. Kivetettük a szabadságokat, akiknek tudtunk feladatot adni visszahívtuk, a többiek állásidőre kerültek

- összegezte a község vezetője. Mint mondja, bár június közepén megnyitotta kapuit a fürdő, a szezon csak egy hónappal később indult be igazán. A nyáron több százezer vendég fordult meg a tiszazugi településen. Szeptember közepéig jó fogalmi adatokról számolhattak be.

Tudtuk, hogy jönni fog a következő hullám, amennyire tudtunk felkészültünk rá. Csökkenni kezdett a látogatók száma, azt is tudni kell, hogy napi ezer vendég alatt nem költséghatékony az üzemeltetés. Novemberben egy nap alig háromszázötven ember fordult meg nálunk. Próbáltunk minél többet behozni a 2020-as lemaradásból, de ismét be kellett zárnunk, még most sem tudjuk mikor nyithatunk, szeretnénk mielőbb, hiszen a tartalékaink végesek

– tette hozzá.

A szakellátás és a gyógytorna jelenleg online üzemel, az egészségügyi dolgozók pedig január végén felvehetik a koronavírus elleni védőoltást Cserkeszőlőn.

