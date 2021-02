Elkészült a Kárpát-medence téli sastérképe: mutatjuk, mely fajok telepedtek le hazánkban

A 690 magyar, szlovák, cseh, osztrák, szerb és román madártani szakember az egy időben végzett megfigyelések miatt „sasszinkronnak” nevezett számláláson a Kárpát-medence szinte valamennyi jelentős sastelelőhelyét felmérte, így a lehető legpontosabb képet kaphattuk az itt tartózkodó sasfajokról és ezek egyedszámáról.

Magyarországi sasleltár

A hazai megfigyelések 3456 db 2,5x2,5 km-es UTM négyzetet (az ország területét felosztó rácsháló "szemek") érintettek, amely összesen mintegy 21 600 km2-t, azaz az ország területének 24 százalékát fedték le, ami a sasszinkronok történetének messze legmagasabb értékét jelenti.

A felmérések természetesen a legjobb sas élőhelyekre koncentráltak, így az országos állomány jelentős részét: 1025-1076 rétisast és 550-578 parlagi sast számba vették a kutatók.

A fokozottan védett státuszukhoz viszonyítva nagynak tűnő számok ellenére a sasok természetesen még ma is ritkák. A fenti adatok alapján a felmérés során bejárt sastelelőhelyeken, tehát a „legsasosabb” élőhelyeken is 100 négyzetkilométerenként mindössze átlagosan 4,98 rétisas és 2,67 parlagi sas került lencsevégre. Hogy el tudjuk képzelni ezt a nagyságrendet - a legjobb sasélőhelyeken is átlagosan 2926 focipályányi területet bejárva találkozhatunk egyetlen rétisassal, míg a parlagi sas esetében ehhez már közel 5454 focipályányi területet kell átlagosan átvizsgálni.

A négy sasfajra elkészült régiós összesítés mellett a magyarországi felmérés a korábbi évekhez hasonlóan az összes ragadozómadár-fajra kiterjedt.

A réti- és a parlagi sasok mellett 5 szirti sast és 4 fekete sast, valamint további 13 (összesen 17) faj mintegy 19 ezer példányát is megfigyelték a szakemberek.

Kárpát-medencei sasleltár

A hat résztvevő közép-európai ország összesítésében 1347 rétisast és 763 parlagi sast, 24 szirti sast és 6 fekete sast figyeltek meg. A sasfajok mellett további 13 (összesen 17) ragadozómadár-faj több mint 20 ezer példányát is megfigyelték a szakemberek.

Címlapkép: Getty Images