Nagyszabású online kiállításra készülnek: kilenc országból, több száz tojás érkezik Pécsre

Az Nkft. a kiállításról szóló, csütörtöki közleményében emlékeztetett: a kezdeményezést Mosonyi Éva tojásíró népi iparművész az örökségkezelővel együttműködve indította el; a kiállításra saját kezűleg készített hímes tojások fotóit várták.

A felhívásra kilenc országból - Magyarország mellett Ausztriából, Németországból, Romániából, Svédországból, Szerbiából, Szlovákiából, Szlovéniából és Ukrajnából- érkeztek fotók. A legfiatalabb jelentkező három és fél, a legidősebb 91 éves volt. Jelentkeztek iskolai osztályok, települési közösségek, mesterek és tanítványok. Vannak köztük, akik sok éve írják a tojásokat és olyanok is, akiknek ez volt az első tojásdíszítésük. Többségük, 225-en hagyományos technikával írták, karcolták a tojást, míg 154-en más, szabadon választott díszítési módot alkalmaztak

- írták.

A pandémia időszakában a négy fal közé kényszerült magánembereket, családokat, közösségeket szólítottuk meg, hogy készítsék el idén is saját hímes tojásaikat. A cél az volt, hogy a kézműves tevékenységben találják meg az alkotás és a társas együttlét örömét, s lélekben is készüljenek a húsvéti ünnepre. Az elkészült hímes tojásokat vegyék kézbe és fotózzák le, ezzel is jelezve a kéz alkotó erejét

- idézték Mosonyi Évát.

A közleményben hangsúlyozták, hogy a pályázat a koronavírus-járvány okozta elkülönülés idején kiemelt figyelmet fordít a nemzeti összetartásra, határokon innen és túl.

Az alkotások fotói nagypéntektől április 16-ig lesznek láthatók a Zsolnay Kulturális Negyed Pirogránit udvarán, az E78-as épület üvegablakain keresztül. Az online tárlat a www.zsolnaynegyed.hu és a www.facebook.com/nemzetunkhimestojasai oldalon szintén péntektől lesz elérhető, ahol a hagyományos és a szabadon választott kategóriában készült alkotásokat mutatja be két virtuális fotóalbum.

Címlapkép: Getty Images