Egyre többen pattannak biciklire: mutatjuk, mire kell figyelni elindulás előtt

Ahogy lap írja, tavasszal egyre több a kerékpáros szűkebb hazánk útjain és az erdei terepen is. Nem árt az óvatosság, a biciklisek a közlekedés egyik legvédtelenebb résztvevői.

A két keréken suhanók akár egyszerűbb közlekedési baleset során is szenvedhetnek súlyos és életveszélyes sérüléseket. A kerékpár egy nyomon haladó jármű, éppen ezért az autók holtterében sokszor – például kanyarodáskor – nem látszik. A leggyakoribb baleseti ok az elsőbbségi- és a kanyarodási szabályok megszegése. A kerékpárosok biztonsága érdekében javasolt a fejvédő, a kesztyű, a könyök- és térdvédő, a szemüveg, az évszaknak megfelelő és jól látható színes ruházat, valamint a láthatóságot növelő fényvisszaverő egyéb eszközök viselete. A láthatósági mellény viszont lakott területen kívül, éjszaka és korlátozott látási viszonyok között kötelező

- közölte Nágel Tamás, a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

A sajtóreferens arra hívta fel a figyelmet, hogy kerékpározni csak az erre kijelölt helyen, ennek hiányában az alkalmas útpadkán és az úttesten, annak jobb széléhez húzódva, egy sorban szabad.

Amennyiben az úttest biciklizésre alkalmatlan, akkor a járdát ebben az esetben lehet használni, de csak maximum tíz kilométer per óra sebességgel. Fontos a megfelelő oldaltávolság tartása is, főként parkoló gépkocsi mellett történő elhaladás során. Mint mondta, kerékpárral csak az vegyen részt a közúti forgalomban, aki biztonságos közlekedésre alkalmas állapotban van

- tette hozzá.

Mielőtt biciklire ülne a téli időszak után, hogy teljes körűen tekintsék át a kétkerekű járművet. Érdemes megnézni a guminyomást, hogy a kereke fel van fújva. Le kell ellenőrizni továbbá a fékeket, hogy rendesen fognak-e, aztán egy próbakör megtételével a váltót, valamint a láncot is fontos beolajozni

- hangsúlyozta Pataki János, az egyik salgótarjáni kerékpárüzlet vezetője.

Aki bizonytalan, az mindenképpen keressen fel egy szervizt a gyors és biztonságos ellenőrzés érdekében. Ilyenkor egyébként kissé túlterheltek, hiszen a jó idő beköszöntével rengetegen indulnak útnak, valamint a bicikliket télen nem viszik általában ellenőrzésre

- tette hozzá.

A kerékpárüzlet vezetője arra is kitért, hogy elengedhetetlen a kötelező tartozékok és a fejvédő sisak viselete, hiszen az adott esetben akár életet is menthet. A két keréken közlekedők is tartsák be a KRESZ szabályait, és figyeljenek oda magukra és az úton haladó többi járműre, gyalogosra.

Címlapkép: Getty Images

