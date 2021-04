Oberfrank Pál a vidéki színházakról: Rivalizálás helyett győz a bajtársiasság

„Nincs két egyforma színház, színházi épület és közönség se, de mégis van egyfajta közös gondolkodás, és sok mindent hasonló módon kell működtetni. A színházigazgatók ezt felismerve hozták létre az Egyesületet, hogy megindulhasson az egymás közti szorosabb párbeszéd és kölcsönös segítségnyújtás, így a legkisebb területi együttműködésre is sokkal több a lehetőség” – definiálta az Egyesület elnöke a VSZE célkitűzését.

Az idén 20. életévét ünneplő szövetség tagjait a megyei kőszínházak alkotják, amelyek a színművész elmondása szerint mind-mind hasonló utat jártak be a történelem során. Kezdetben a hagyományos előadások mellett bálok és filmvetítések helyszínéül szolgáltak a polgárok akaratából megépülő színházépületek, vándortársulatokat léptek fel a színpadokon, aztán hosszú évek múltán megalakultak az önálló társulatok, amelyek meglétét azóta is önkormányzati és állami támogatások és egyéb bevételek biztosítják.

A VSZE költségvetését a tagdíjak adják, ugyanakkor a megvalósításra kért államtitkári támogatást teljes egészében egy önálló honlap létrehozására és működtetésére fordítják, amely mintegy sorsszerűen éppen a pandémia kellős közepén indult útjára. Oberfrank Pál hangsúlyozta, mivel a kőszínházak számára az állami és fenntartói támogatások, a pályázati úton nyerhető források és a saját bevételek biztosítják a működést, így a szellemi és művészi közös gondolkodást és együttműködést helyezték a VSZE tevékenységének középpontjába, amely iránt a koronavírus berobbanása óta még hatványozottabb igény mutatkozik.

A pandémia olyan kihívások elé állítja a Színházakat, amelyek felerősítették a párbeszéd fontosságát, hogy megosszuk tapasztalatainkat, egyeztessük a jó megoldásokat a jelenlegi helyzetben. Az, hogy az Egyesületnek most már van egy honlapja is, tovább erősíti az összetartozásunkat, és arra késztet bennünket, hogy azt az egyeztetést, amelyet már évekkel ezelőtt megkezdtünk, még intenzívebbé tegyük. Két-három hetente online konferencián átbeszéljük, ki, hol tart, mit csinál, milyen tapasztalatokkal rendelkezik. A honlap jelentősége majd a művészeti munka újbóli beindulásával fog igazán megmutatkozni, most még nem mérhető, hogy mennyire segíti a közönséget a tájékozódásban. A színházak most tetszhalott állapotban vannak, és itt adhatnak életjelet magukról, ki-ki a maga intenzitásában teheti fel szakmai anyagait. Ugyanakkor azt minden társulat felismerte, hogy a pandémia miatt az online jelenlét és aktivitás iránt nagyon megnőtt az érdeklődés, ezért egy sor olyan filmes technikát is be kell vetnünk, amely számunkra új és váratlan, de segítenek minőségi tartalmak előállításában

– magyarázta Oberfrank Pál.

A honlap jelentős újítása az a nyilvánosság előtt láthatatlan piactér funkció, ahol a vidéki kőszínházak a nagy online vásárterek mintájára kiállíthatják a felszabaduló díszleteket, jelmezeket és egyéb színházi kelléket. Ezek a kölcsönös érdekeket szolgáló együttműködések korábban esetiek voltak, amire számtalan példa akadt Salgótarján, Vác, Győr, Tatabánya, Székesfehérvár és Veszprém vonatkozásában, de a közös felület, a remények szerint, gazdaságosabbá, hatékonyabbá, gördülékenyebbé teheti a munkát.

Ahhoz, hogy megértsük, ez az egyesületi munka mennyit is jelent a országban szétszórt vidéki kőszínházaknak, az egyes megyék képviselőit is megkereste a HelloVidék, mondják el véleményüket a VSZE munkájának jelentőségéről.

A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház 2021-ben Kossuth-díjjal kitüntetett igazgatója, Cseke Péter szerint hiába az egyesület régóta tartó munkája, úgy érzi, Oberfrank Pál elnökségével a munka az utóbbi időben új lendületet kapott, így az ő szemében azóta felértékelődött a VSZE. „Egy igazgató sokszor lehet magányos egy-egy problémával a színházán belül, vagy érezheti elcsüggedtnek magát a mindennapi ügyekben. Ilyenkor nagyon hasznos, ha van olyan kolléga, aki hasonló cipőben jár, és tapasztaljuk, hogy a megosztott öröm dupla öröm, a megosztott bánat, fél bánat. Nem mellékes az sem, hogy a magyar színházi rendszerben a vidéki és a fővárosi színházak működése sok tekintetben eltér. Ahhoz, hogy megfelelő lobbierővel tudjuk képviselni a vidéki érdekeket a döntéshozók irányába, szintén fontos az együttműködésünk, az, hogy közösen, együttes erővel állunk ki egy-egy ügyben” – emelte ki a Bács-Kiskun megyei színház vezetője.

A Békéscsabai Jókai Színház 2021-ben Jászai Mari-díjjal kitüntetett igazgatója, Seregi Zoltán hasonló elismeréssel beszélt a vidéki társulatokat összefogó egyesület jelentőségéről: „A pandémia idején nagyon eredményes együttműködés alakult ki a tagok között az online jelenlét, a fenntartóval való kapcsolat, a minisztériumi pályázatok tárgyát és kiírását illetően. Több közös levelet fogalmaztunk meg az EMMI számára, segítettük egymást a pandémia legyőzését támogató ötletekben, és tartottuk egymásban a lelket is ebben az embert próbáló időben.”

Az elmúlt egy évben jelentősen többször kommunikáltak az igazgatók egymással a pandémia okán. Eszmecserék, ötletelések, javaslatok, a problémák megosztása jellemezte az elmúlt hónapokat, több kérdésben is. A fontos témák egyike volt például a közalkalmazotti változást érintő 6%-os juttatás kérdése, amiben sokféle, néha egymásnak ellentmondó információ keringett a köztudatban, de a közös platformon való egyeztetés segített a kérdések tisztázásában. A szakmai érdekérvényesítés és a szakmai álláspontok kommunikálása terén is erősödött a párbeszéd, amikre a fenntartókkal, illetve a minisztériummal, az államtitkársággal való együttműködésben nagy hangsúlyt fektet az Egyesület

– méltatta a Szegedi Nemzeti Színház Kölcsey-érmes főigazgatója, Barnák László a VSZE szerepét.

És még nem látni a végét, mikor állhat vissza a mindennapok megszokott rendje... Éppen ezért minden apró tett, szó és gesztus rendkívül fontos mind a színházak képviselői, mind a kultúrakedvelő közönség számára. Többek között ezen felbuzdulva készített a szakma 31 képviselője a Színházi világnap alkalmából egy közösen megfogalmazott üzenetet, amivel igyekeznek tovább tartani a lelket hűséges közönségükben.

Mi közpénzből dolgozunk és a közönségért vagyunk. Mindenki a maga városában szeretne helytállni és a legjobbat adni, ami most nagyon nehéz, mert épp azokkal nem tudunk találkozni, akikért dolgozunk. Ebben a nehéz időben ezzel az üzenettel szeretnénk megerősíteni, hogy mi továbbra is itt vagyunk, és amikor lesz rá lehetőség, hogy megnyíljanak a kapuk, kész előadásokkal várjuk majd a nézőinket

– zárta gondolatait Oberfrank Pál.

Címlapkép: Getty Images

