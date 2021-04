A jövő reménységei: ötödik éve patronálja a fiatal tehetségeket csapatában Michelisz Norbi

Pénzcentrum: Nincs egyszerű év mögöttünk: friss blogbejegyzésedben is rávilágítottál a nehézségekre és a gyengébb versenyidényre. Számodra mikor volt a tavalyi év mélypontja?

Michelisz Norbert: Több mélypontja is volt a tavalyi évnek: az első a szezonkezdet volt, amikor felismertük, hogy sokkal hátrébb vagyunk, mint ahol lenni szerettünk volna, jócskán lemaradva a riválisokról. A második nagyjából a szezon közepén volt, a magyarországi futam környékén: ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy még hazai pályán sincs esélyem dobogós helyezésekért küzdeni – pedig ez számomra mindig kiemelten fontos a Hungaroringen. Abba a szalmaszálba kapaszkodtam, hogy bármilyen rosszul is indult az év, azért Magyarországon tudok majd jó versenyeket futni, nagyon sajnáltam, hogy ez nem jött össze. Lelkileg nagyon megterhelő volt, hogy egy bajnoki cím után gyakorlatilag teljesen esélytelen vagyok jó helyezésekért, futamgyőzelmekért küzdeni. Ezt sportolóként mindig meg kell emészteni, viszonylag gyorsan, hogy ne legyen hatással a teljesítményre. Nem csak nekünk, sportolóknak, hanem mindenkinek borzasztó nehéz volt a tavalyi év, és eddig az idei is. Sokszor az ember nekirugaszkodik, hogy na végre most már tényleg túl vagyunk a nehezén, de sajnos rengetegszer kellett azzal szembesülni, hogy egyáltalán nem voltunk túl a legrosszabbon. Ez mentálisan nagyon embert próbáló.

Pénzcentrum: A jelenlegi állás szerint nyáron el fog tudni rajtolni a WTCR-szezon. Vannak vészforgatókönyvek?

Michelisz Norbert: Minden bizonnyal, a második nehéz évben már egy kicsivel könnyebb tervezni. Megvannak már a tapasztalatok, hiszen 2020-ban viszonylag gyorsan rengeteg körülményhez kellett alkalmazkodni. Sokáig egyébként én azt gondoltam, hogy el sem fogjuk kezdeni a szezont, nemhogy végül hat versenyhétvégét megrendeznek. Tavaly úgy álltam hozzá a versenyzéshez, hogy a legrosszabbra készültem, és már annak is örülök, ha akár egyetlen futam is lesz. 2021-ben azért bizakodóbb vagyok: már könnyebb előre terveznie a szervezőknek, promótereknek. Nekünk versenyzőknek pedig már összeállt, hogy a felkészülést miképpen kell átalakítani a tavalyi történések függvényében.

Pénzcentrum: Várhatóak különleges szabályok, hogyan viszonyulnak az oltásokhoz például?

Michelisz Norbert: Egyelőre ezzel kapcsolatban még nincs információnk. Azt sem tartom valószínűnek, hogy kötelező lesz majd az oltás a mezőnyben, legalábbis idén nem. Hiszen jelenleg a különböző országok saját szabályain múlik, hogy egy adott nemzetiségű versenyző mikor kaphat vakcinát. Így előfordulhat, hogy egy-egy versenyző esetleg nem kapja meg az oltást a szezonkezdetre, mert nem áll úgy a helyzet a hazájában.

