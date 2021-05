Korábban soha nem látható fajjal bővült a Debreceni Állatkert: mutatjuk az új jövevényeket

Már a fülesmaki-csapat gondozására való felkészülés is izgalmas szakmai kihívásokkal járt, mivel ennek az éjjel aktív fajnak a tartásához és bemutatásához speciális létesítmény szükséges. Az intézmény újdonsült főszponzora és a fülesmakik örökbefogadója, a Deutsche Telekom IT Solutions által nyújtott nagyvonalú támogatásból épült meg Trópusi házban az a tematikus afrikai éjszakai bemutató, amely egyiptomi gyümölcsevő denevéreknek, valamint a szintén nemrég érkezett és eddig sosem bemutatott berber csíkos fűegereknek is otthont ad.

Annak érdekében, hogy a hétvégi újranyitást követően a látogatók aktivitás közben csodálhassák meg a lakókat, a betekintőket leszámítva fényszigeteléssel ellátott bemutató fordított ciklus szerint kap megvilágítást, így nyitvatartási időben az éjszakát imitálja az állatok számára.

A félmajmok közé tartozó szenegáli fülesmaki, más néven szenegáli galágó (Galago senegalensis) az afrikai Szaharától délre elterülő szavannákon, cserjésekben és hegyi vagy folyó menti erdőkben őshonos. Napközben a sűrű növényzetben, faodvakban, elhagyott madárfészkekben bújik el csoportosan, majd éjszaka indul táplálékszerző útra, amelyen rovarokat, madarakat és tojásokat zsákmányol, de fogyaszt gyümölcsöket, zöldségeket és magvakat is.

Előszeretettel nyalogatja továbbá a szenegáli akácia (Acacia senegal) gumiszerű nedveit (gumiarábikum). Nagyméretű, érzékeny szemével és fülével kiválóan boldogul a sötétben; erős lábának köszönhetően pedig igen mozgékony, akár 3 méteres ugrásokra is képes. Bár vadon élő populációja egyelőre stabil, a faj szerepel a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) Vörös Listáján és a CITES nemzetközi kereskedelemmel szembeni védelmet adó II. mellékletében.

(Címlapkép: Debreceni Állatkert)