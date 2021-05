Fontos változás a Csíksomlyói búcsúval kapcsolatban: csak így látogatható az esemény

Kovács Gergely érsek körlevelét a Romkat.ro portál ismertette. A körlevél szerint 22 110 távolról érkező zarándok vehet részt a búcsún. Valamennyien kitűzőt kell, hogy viseljenek, amelyet a plébániákon keresztül szerezhetnek meg. A csíkszeredaiak számára további 15 ezer kitűzőt készítenek, őket azonban a lakcímüket igazoló személyi igazolvány felmutatásával kitűző nélkül is felengedik a csíksomlyói hegynyeregbe.

Amint az érsek közölte: idén nem lesz lehetőség az autóbuszos zarándoklatra, s be kell tartani a szájmaszk viselésére és a távolságtartásra vonatkozó szabályokat. Javasolta, hogy lehetőleg olyanok alkossák a plébániák zarándokcsoportjait (a keresztaljákat), akiket beoltottak a koronavírus ellen. Az érsek azt is kérte, hogy a zarándokcsoportok ne menjenek be a kegytemplomba.

A legnagyobb keretszámok a székelyföldi főesperesi hivatalok mellett szerepelnek. A lista szerint 5400 alcsíki, 6600 felcsíki, 2000 Székelyudvarhely környéki, 1500 gyergyói, szintén 1500 kézdi és orbaiszéki hívő vehet részt a zarándoklaton. A kolozs-dobokai főesperesség 210 helyet kapott, a temesvári, nagyváradi és szatmári egyházmegyék ötszáz-ötszáz képviselővel, a moldvai csángók 450-el lehetnek jelen a pünkösdszombati búcsús nagymisén.

A körlevél nem tér ki arra, hogy más országokból érkező zarándokok vagy más vallásfelekezethez tartozók hogyan vehetnek részt a búcsún.

Kovács Gergely érsek ugyanakkor közölte: folyamatban van az Egészségügyi Minisztérium és a Kulturális Minisztérium közös módszertanának kidolgozása, amely a vallási zarándoklatokon való részvételt szabályozza. Ehhez igazodva történik majd a csíksomlyói búcsún való részvétel.

Csíkszeredában és Hargita megyében változatlanul alacsony a fertőzöttségi ráta. A városban az elmúlt két hétben jegyzett új fertőzések ezer lakosra vetített száma pénteken 0,52, a megyében 0,81 volt. Hargita megyében az elmúlt 24 órában 15 új koronavírusos fertőzést jegyeztek.

