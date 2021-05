Ebben a vidéki városban nyílt Magyarország legújabb miniverzuma

HelloVidék: Dorogot még mindig bányászvárosként emlegetjük, helytálló még ez a kijelentés?

Dankó Kristóf: Városunk mottója, „Jövőnket építjük, de múltunkat nem feledjük” ad választ erre a kérdésre. Fontosak gyökereink – bányászat, sváb hagyományok -, de a ma és a jövő elvárásait figyelve újítjuk meg településünket. Ennek a folyamatnak tervszerű lépéseként valósult meg az új interaktív látványtér, mely bányászmúltunknak állít emléket.

Mit láthatunk ebben a múzeumban? Mivel több ez, mint egy hagyományos múzeum?

Makettvilág mutatja be az elmúlt évszázadok bányászati fejlődéstörténetét. Mozgó csillék, gépek, a szénrakodó-modellje, és hatalmas terepasztalok várják az érkezőket. Sok bemutatott történet, dokumentum, rövidfilm segít megidézni a verejtékes munka és az újságpapírba csomagolt hagymáskenyér világát. Miniverzumnak nevezzük, nem múzeumnak, mert interaktív és élő.

Mi a kapcsolat ma a régi és az új világ között?

Mintegy 100 esztendővel ezelőtt kezdődött a várossá válás folyamata, létrejöttek a közintézményeink, amelyek a 20. század elején más formában, más területeken szolgálták a közügyet. Bányakaszinónkban a városi könyvtár kapott helyet. A megújított szecessziós épületet 2014-ben - a minden évben megrendezésre kerülő – Bányásznapon avattuk. Következő évben elkészült a településünk atyjaként tisztelt, dr. Schmidt Sándorról elnevezett agora. A bányaigazgató házának pengefala még ma is látható, díszítő elemként szolgál főutcánkon, a Bécsi úton. A bányászat fénykorában Nagyirodaként működő épület szintén a kétezres években szépült meg és kapott új, a jelen elvárásoknak megfelelő funkciót, mint Intézmények Háza. 1927-ben készült el városházánk, amelynek megújítása a következő évek feladata. Bejáratát a „Közjóért” felirat díszíti, amely alapvetően meghatározza céljainkat.

A világjárvány időszaka alatt mennyire torpant meg a város fejlődése?

A pandémia sajnos minden területen lassulást okozott. Az önkormányzati költségvetést alapul véve több nyertes pályázatunkat át kellett értékelnünk. Városunk kereskedelmi utcájának, a Mária utcának fejlesztése részben valósulhat csak meg, de örülünk annak, hogy elindulhat májusban a fejlesztés. Stadionunk megújul: ezekben a hónapokban készül a pályafűtés, öntöző- és szivárgórendszer kiépítése, a világtótestek kihelyezése. Bízunk abban, hogy az ősz folyamán befejeződik a projekt és megújult centerpályával, továbbá két új műfüves pályával gazdagodik – megyénkben egyedüliként - NBII-es csapatunk és Dorog. Januárban avattuk az országban egyedülálló intermodális csomópontot, a vasút-és buszállomás környezetét. Nálunk azonos peronra érkeznek a kötöttpályán és a közúton érkezők, így néhány perc alatt megoldható az átszállás a Budapest-Esztergom vonalon. Készül a négysávos tekepálya a művelődési ház alagsorában, a volt mozi területén. A beruházás újabb lehetőséget kínál a szabadidő értékes eltöltésére.

Dorogon érezhetően erős a lokálpatriotizmus, miben tudnak segíteni a civilek az önkormányzatnak?

Számos egyesületnek, alapítványnak ad otthont Dorog. A sportszervezetek nem csak a versenysportot, de az amatőr mozgalmakat is összefogják. Nagyon sokan kerékpároznak és futnak, a klasszikus labdajátékok mellett a vizes sportok is népszerűek nálunk. Kiemelkedő számú az utánpótláskorú igazolt versenysportoló a településen. A főváros erős elszívó hatásával szemben úgy tudunk védekezni, hogy jó minőségű középfokú oktatási intézményünk van. Aki úgy dönt, hogy nálunk tölti a fiatalkorát, felnőttként is itt fogja keresni a családalapítás helyét.

Milyen jövőképet kínál Dorog az itt maradó fiatalok számára?

2022-re tervezzük az új telek kialakításokat a déli városrészben. Közparkjainkat folyamatosan fejlesztjük. Néhány éve elkészült a Kalandorka játszóterünk, 400 méteres rekortán burkolatú futópályánk.

Milyen munkalehetőség várja az iskolapadból kikerült fiatalokat?

Sok nagy cég van Dorogon és a környéken, és mindegyikkel jó kapcsolatot ápolunk, ami kiemelten fontos szerepet játszik abban, hogy beágyazódjanak a szűkebben vett közösségbe. A Baumit Kft. több mint egy évtizede termékeivel támogatja az önkormányzattal közös „Év Homlokzata” pályázatunkat. A Sarpi Dorog Kft. a Föld napjához kapcsolódó veszélyeshulladék-gyűjtési akciónapunkat alapozza meg, míg a városlakók mintegy 10%-át foglalkoztató Richter Gedeon Nyrt. Dorogi Fióktelepe faültetéssel és egészség megőrző programokkal teszi vonzóbbá városunkat. A célunk közös: érezzék jól magukat a Dorogon élők!

Fotó: Molnár Miklós