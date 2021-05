Különleges példányokkal bővült a Debreceni Állatkert: mutatjuk az új jövevényeket

Az új jövevények az érkezésük utáni karanténidőszak leteltével birtokba vették a velük egy térségből származó vörös pandák szomszédságában található társasröpdét, ahol a látogatók is megcsodálhatják őket. Mindketten fiatal, életerős egyedek, az intézmény pedig szaporítani is szeretné a két fajt a jövőben, így a tervek szerint hamarosan tojók is érkeznek hozzájuk.

Forrás: Debreceni Állatkert

Az Északkelet-Indiában, Kína középső részén, valamint Mianmar és Vietnám északi részén fekvő magashegységi erdőkben őshonos kéktorkú tragopán (Tragopan temminckii) nevét a kakasok jellegzetes kék arcbőréről és toroklebenyéről kapta; ezt jól kiegészíti vöröses-narancssárgás tollazatuk, amelyet világos cseppmintázat ékesít. A tojók külseje valamivel szerényebb: alapszínük vörösesbarna, tollmintázatuk azonban nem kevésbé gazdag. Nagyjából egyéves korukra alakul ki felnőttkori tollazatuk, és kétévesen válnak ivaréretté. Amíg nem találnak párt maguknak, magányosan élnek, ezt követően pedig szigorúan monogámok.

Fotó: Debreceni Állatkert

A bóbitás fácán (Catreus wallichii) a Himalája indiai, nepáli és pakisztáni felföldjein és cserjéseiben őshonos. A legtöbb fácánfélével ellentétben a kakasok és tojók tollazata között nincsenek markáns eltérések; előbbi inkább szürkés, utóbbi inkább barnás alapszínű, a fajra jellemző bóbita pedig mindkét nemnél megfigyelhető. Alapvetően csapatosan él, a párzási időszaktól azonban egészen az utódok közös felneveléséig monogám párokat alkot.

Az erdőirtás miatti élőhely-aprózódás következtében mindkét faj szerepel a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) Vörös Listáján, a bóbitás fácán ráadásul sebezhető besorolással. A hazai állatkertek körében igazi ritkaságnak számítanak, mivel kéktorkú tragopánt ez idáig csak a Miskolci Állatkertben tartottak, bóbitás fácánnal pedig kizárólag Debrecenben – és Európa-szerte is csak 12 másik állatkertben – találkozhat a nagyközönség.

(kiemelt kép: Debreceni Állatkert)