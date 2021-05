Eszméletlen labirintusélmény: gigameglepetések várnak a vidéki állatkertben hétvégén is

Az ország egyetlen vidámparkja számára rendkívüli öröm, hogy Debrecen meghatározó vállalatai is aktívan részt vesznek a város közösségi tereinek színesebbé és gazdagabbá tételében. E szemléletet képviseli a patinás intézmény nagylelkű újdonsült főtámogatója, a Trans-Sped Kft. is, amelynek jóvoltából immár állandó élményelemként tér vissza az elmúlt évek vidámparki rendezvényeiről ismerős raklaplabirintus.

A raklaplabirintus a logisztika egyik legalapvetőbb eleméből épül fel, és szimbolikusan a sofőrök, fuvarszervezők és raktárosok munkájára utal

- mondta el Fülöp Levente, a labirintust átadó Trans-Sped Kft. digitális fejlesztési igazgatója.

Az új raklaplabirintus 3 éves kortól vehető igénybe, használata díjmentes, így az intézmény reményei szerint a generációk közös szórakozásának helyszínéül szolgál majd.

A labirintus felfedezésére különösen jó alkalomnak ígérkezik a gyermeknapi hétvége, amelyen intézményünk az állatkerti és vidámparki kalandok mellett egyedülállóan gazdag, egész napos programkavalkáddal várja a kicsiket és a nagyokat. Az újdonsült labirintus mellett a Vidámpark összes többi élményeleme, köztük a Kukac hullámvasút, a dodzsem és a pónilovaglás is gondoskodik arról, hogy boldog gyermekzsivajjal telhessen meg a Nagyerdő

- fűzte hozzá Dr. Nagy Gergely Sándor, a Nagyerdei Kultúrpark ügyvezető igazgatója.

Az Állatkert saját ünnepeltjei, a tavaszi bébibumm sztárjai is – köztük Manfréd, az idei pingvinovis, akit a gyermeknapi hétvégén is elkísérhetünk napi egészségügyi sétájára, és Zahara, a lassan egyéves zsiráflány, aki nemrég költözött össze családjával. Az idén tovább bővült Állatok Akcióban program minden napszakban tartogat majd látnivalót. A gyermeknapi mulatság elmaradhatatlan kellékei a Vidámpark játékgépei is, amelyek száma az idei főszezonra 23-ra bővült.

A gyermeknapi hétvége programjain való részvétel belépő birtokában díjmentes, az intézmény pedig ingyenes vidámparki belépővel kedveskedik valamennyi 14 év alatti vendégének. A kényelmes és gyors bejutás érdekében javasolt a jegyek online megvásárlása a www.ticketbase.eu/zoodebrecen.hu oldalon.

Címlapkép: Getty Images