Brutális fogás: gigantikus harcsa akadt horogra, rekord lett a 110 kilós halszörny

A szezonnyitó harcsázás a járvány miatt elmaradt, viszont Zalkodi Andrást a sors kárpótolta, ugyanis egy 2 méter 57 centis, 110 kilogrammos harcsa akadt a miskolci férfi horgára az Ohati III. horgásztóban, írja a haon.hu.

Ebben az évben ez volt az első kapása, így a miskolci férfi különösen örült a rekordfogásnak, a becslésre 50 éves halmatuzsálem ívási időszakban naponta 10 kilogramm halat is elfogyaszt. A hobbihorgász két éve fogott már itt egy 93 kilós példányt, és állítja, látott a víz alatt egy három méter körüli halat is körözni. Egyébként a kifogott, óriás méretű halakat mindig visszaengedi a vízbe, így tett most ezzel a gigantikus harcsával is.

Bő egy órán át fárasztottam, nem adta könnyen magát, óriási élmény volt, megkoronázta az estém. Spanolós módszert alkalmaztam, tenyeres kárászt használtam csalinak, amire péntek este fél tízkor harapott a kapitális méretű hal. Találkoztam már hasonló nagyságú harcsával ezen a környéken, két éve egy 93 kilogrammos halat húztam ki a tóból

– mondta el Zalkodi András a portálnak.

A Magyar Országos Horgász Szövetség (Mohosz) oldalán található hivatalos magyar rekordlista élén egy 109 kilogrammos harcsa van bejegyezve, tehát nem kizárt, hogy Zalkodi András a mostani fogásával a dobogó legfelső fokára lépett.

Címlapkép: Getty Images