Több megyére adtak ki figyelmeztetést: felhőszakadásra, szélviharra, jégesőre lehet számítani

Az Időkép előrejelzése szerint érdemes óvatosan tervezni a hétvégi kirándulásokat. Ugyan hétvégén is marad a nyári meleg, délutánonként nagy területen 25 fok fölé melegszik a levegő, főként szombaton helyenként a 30 fokot is megközelítjük, de a napsütés nem lesz zavartalan. Nyugat felől egy sekély ciklonális mező húzódik fölénk, amelyet nedvesebb, labilisabb levegő tölt ki. Ez kedvező feltételeket teremt záporok, zivatarok kialakulásához.

Szombat délutántól nyugaton és északkeleten, éjjel már több helyen kell készülni konvektív eseményekre, intenzívebb zivatarok főként a Dunántúlon várhatók. Ezekhez felhőszakadás, szélvihar és jégeső társulhat.

Forrás: OMSZ

Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztető előrejelzése szerint, ma a déli órákban a nyugati határszél közelében már megjelenhetnek zivatarok, valamint az északkeleti megyékben átvonuló záporokhoz is társulhat kis eséllyel villámtevékenység. Délutántól késő estig a Dunántúlon már máshol is számítani lehet zivatarok kialakulására, de egy adott pontban csak igen kis eséllyel. Késő délutántól az éjféli órákig az ország északkeleti, majd hajnalig már egyre inkább a délnyugati felén alakulhatnak ki zivatarok, de összességében továbbra sem nagy számban. A zivatarokat lokálisan viharos szél (60-70 km/h) és 1-2 cm körüli jégeső, főleg szombaton nyugaton felhőszakadás is kísérheti.

Címlapkép: Getty Images