Felpezsdül az élet Kisvárdán: idén ismét megrendezik a Magyar Színházak Fesztiválját

A néző teljes keresztmetszetet kap arról, miként élnek most, ebben a különös pandémiás időszakban a határon túli magyar színházak. A kínálatban a klasszikusoktól egészen a mai szerzőkig szerepelnek darabok

- mondta Petneházy Attila, a magyar-magyar kulturális kapcsolatokért felelős miniszteri biztos.

Az előadások Kisvárdán a művelődési központban, a Bagolyvárban és a zsinagógában lesznek, a fesztiválon Arad, Beregszász, Csíkszereda, Gyergyószentmiklós, Kassa, Kolozsvár, Komárom, Marosvásárhely, Nagyvárad, Sepsiszentgyörgy, Szabadka, Székelyudvarhely és Zenta színházainak társulatai képviseltetik magukat. A hazai teátrumok közül például a Játékszín, a Soproni Petőfi Színház, a Forrás Színház és az Orlai Produkció vendégjátékát láthatja a közönség.

A fesztiválon tizenöt versenyelőadás és öt versenyen kívüli produkció szerepel. Petneházy Attila kitért arra, hogy a nyitóelőadás június 19-én Herczeg Ferenc Déryné ifjasszony című darabja lesz Vidnyánszky Attila rendezésében.

Ez a versenyen kívüli darab a magyarországi kistelepülésekre előadásokat elvivő Déryné Program első produkciója, amely a magyarországi színház hőskoráról, a vándorszínészéletről szól. A határon túli magyar színházaknak most különösen megszállottnak kell lenniük, ahogy az a 19. században is jellemző volt. Jó lenne, ha a Déryné Program keretében a határon túlra is készülhetnének előadások

- jegyezte meg a miniszteri biztos.

A seregszemle versenyprogramja a nulladik napon, június 18-án indul, a kínálatban lesznek anyaországi és határon túli magyar színházak által közösen létrehozott produkciók is. A versenyprogramba meghívást kapott többek között a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház Szedjetek szét című előadása Mezei Kinga rendezésében, a Kolozsvári Állami Magyar Színház Henrik Ibsen Nóra című színműve Botond Nagy rendezésben, valamint a Nagyváradi Szigligeti Színház színrevitelében Gianina Carbunariu A tigris című drámája, amelyet Tóth Tünde állított színpadra.

