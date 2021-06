Hűsölj ingyen a hőségben: íme 5 eldugott, gyönyörű szabadstrand a Felső-Tiszán

Azt mondják a vidéket ismerők és a szakértők, hogy a Tiszában leginkább a szabolcsi szakaszon érdemes megmártózni, mert itt a legjobb a víz, a délebbre fekvő területeken a Szamos, a Maros, a Kraszna és a Zagyva már nagyban szennyezheti a folyót. De az utóbbi időben a folyó többi szakaszán is fokozottan odafigyelnek a vízminőségre, és a szakemberek rögtön lépnek, ha bármilyen probléma merül fel: a tiszai strandok vízminőségét alaposan megvizsgálják, így az általunk ajánlott helyeken biztonságos a fürdőzés.

1. Tivadar

Tivadart a Beregi-síkságon találjuk, Nyíregyházától 80 km távolságra, a 41-es útról Gergelyiugornyánál leágazó alsórendű úton közelíthető meg. Amivel itt találkozhatunk, ha ellátogatunk ide: a megye egyik legjobb homokos partja, körülkerített, parkosított pihenőrész, hideg-meleg vizes szociális létesítmény, kempingezés és táborozási lehetőség a közelben. Rengeteg étterem és büfé várja az ide látogatókat, éjszaka pedig hatalmas bulik a szórakozóhelyeken. A lassan mélyülő víz, a tengerpartot idéző föveny tökéletes fürdőzést nyújt a megkapó tájban. Éttermek, büfék, szórakozóhelyek, hideg-meleg vizesblokkok és körülkerített, parkosított pihenőrész várja a látogatókat. A belépés ingyenes.

2. Gergelyiugornya

Méltán híres Gergelyiugornya szabadstrandja is, ahol a lassan mélyülő vízben az egész család élvezheti a Tisza nyújtotta örömöket vagy a heverészést a homokos parton. Itt folyik össze a Tisza a Szamossal, innét indul a Felső-Tisza. A mérések szerint a folyó vize itt nagyon tiszta, fürdésre kiválóan alkalmas. A part homokja szintén extra minőségű, vetekszik a tengerpartokéval. A Vásárosnaményhoz tartozó üdülőtelepülés enyhe időben a lelki nyugalmat keresők Kánaánja, a nyári forróságban pedig a tiszai fürdőélet folyton pezsgő központja. Ugornya faházait érdemes időben kibérelni. A pezsgő éjszakai élet garantált, egymást érik a szórakozó- és vendéglátóhelyek. Ha pedig elég volt a Tiszából, néhány kilométerre a parttól találjuk az Atlantika vízi vidámparkot.

A barátságos Gergelyiugornya strandját csaknem 400 cölöpökre épített, takaros vendégházacska övezi. A part felé közelítve az embernek az az érzése támad, mintha visszarepült volna az időben. Az árnyas fákkal ölelt területet olyan finom homoktakaró fedi, hogy azt még egy tengerpart is megirigyelhetné. Érdemes egy pillanatra megállni, beszívni a tiszta levegőt és elmerülni az üdülőt övező környezet szépségében. A fürdőhelyen a Tisza gazdag élővilágának minden szereplője megfordul az év során. A szemfüles strandolók a szürke gémtől kezdve a parti fecskéig számtalan érdekes állatfajt pillanthatnak meg. A belépés ingyenes.

Fejlesztések a Felső-Tiszán A 14 kajak- és kenumegállóhelyből álló hálózat felújításával új lendületet kapott az Észak-alföldi régióban található Felső-Tisza vízi turizmusa. A megállóhelyek az ukrán határhoz közeli Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tiszabecs falu és a Hajdú-Bihar megyei Tiszacsege város között találhatók.

Tiszabecsen és Tiszacsegén kívül a hálózat többi 12 megállóhelye Tivadar, Vásárosnamény, Tiszamogyorós, Tuzsér, Dombrád, Ibrány, Szabolcs, Tokaj, Tokaj-Rakamaz, Tiszalök, Tiszadada és Tiszaújváros. A legtöbb felsorolt helyen ingyenes szabadstrandok is várják a fürödni vágyókat.

3. Dombrád

Csodálatos környezetben, a szőke Tisza egyik legkedveltebb strandja található itt. Egyaránt közkedvelt pihenőhely a folyón utazó természetjárók, a vízi sportok kedvelői, a szórakozni vágyó fiatalabb és felnőtt korosztály körében. Vadregényes, árnyékot adó fák ölében lévő lassan mélyülő homokos partja ideális a kisgyermekes családok számára. Vadregényes, árnyékot adó fák, lassan mélyülő homokos part - a körülmények ideálisak a kisgyermekkel érkezőknek is. A strandon úszómester felügyeli a biztonságot, van zuhanyzó, WC és zárt parkoló is.

A Szórakoztató Centrum egyik legkedveltebb helye a Vigadó Csárda, ahol a legízletesebb halételekkel várjuk vendégeinket. A Tisza közelsége, és a széleskörű vendéglátói szolgáltatáskör, a szépen felújított Strand Motel, a Tiszapartra szervezett élő koncertek, a forró hangulatú nyáresték, országos ismertséget szereztek. A belépés ingyenes.

4. Ibrány

Az Ibránytól északra található Tisza-part szabadstrandja kedvelt fürdőzőhely a fiatalok körében. Ibrány a Közép-Nyírségben, Nyíregyházától északra, mintegy 25 km távolságra található város. A Tisza bal partján az 575-ös folyam kilométernél található a nagyméretű, szép homokos strand. Itt a Tisza kiszélesedik, lelassul, megszelídül a kettős kanyarban, árnyék is bőven akad. Kora nyártól kora őszig igazi felüdülést nyújt a festői Tisza-part Rendezett viszonyok, tiszta folyó és napfény várja az idelátogatókat, különösen kedvelt az üdülőhely a fiatalok körében, nagyméretű homokos partja van.

5. Tiszakécske

Tiszakécske szabadstrandja a budapestiek körében rendkívül népszerű, hisza felsoroltak közül ez található a legközelebb a fővároshoz. Háromszáz méternyi homokos parttal várja a fürdőzőket, minden kényelem adott. A Tisza itteni szakasza is gyönyörű, mintha a tengernél lennénk. Öltöző és egy tucat büfé gondoskodik róla, hogy teljes kényelemben érezzük magunkat. A parton lévő röplabdapályán nyaranta strandröplabda-bajnokságokat is rendeznek. A Tiszakécskei szabadstrand széles, homokos partja miatt a tengerpartokra emlékeztet. A Tisza-part a nyári éjszakai élet lüktető szíve, ahol koncertek, zenés szórakozóhelyek, helyi specialitásokat is kínáló vendéglők várják a látogatókat. A szabadstrand alsó szakasza a vízi túrák kikötőhelyéül szolgál. A belépés ingyenes.

+1 Tiszaalpár

A tiszaalpári szabadstrand a Tisza egyik holtágánál található. Gyorsan mélyül, ezért kisgyermekes családoknak nem ajánlott, viszont a sodrással nem kell számolni. A partszakasz kutyabarát, így vihetjük magunkkal a kedv enceinket is. Kiépített öltözők, büfék nincsenek a közvetlen közelben, de mindig lesz hely leteríteni a törülközőt a füves parton. Ingyenes a strand.

Címlapkép: Getty Images