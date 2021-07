Nem hiszünk a szemünknek: fotókon mutatjuk a mázlis horgász gigantikus fogását

Harcsát fogni mindig nagy élmény, különösen akkor, ha egy akkora példány akad a horgász pecabotjára, ahogy ez a Nagyrédei Horgásztóban szerencsét próbáló Potornai Ferenccel is történt a napokban. Harcsára leginkább az esti órákban érdemes horgászni, jól tudta ezt a hobbihorgász is, és miután megküzdött a hatalmas hallal, hosszas fárasztás után partra is emelte Szikszai Áron és Molnár Alexandra segítségével, derül ki a horgásztó hivatalos Facebook-bejegyzéséből.

A mérlegelés után bebizonyosodott, hogy Ferenc felállította egyéni rekordját a 70, 68 kilós harcsa kifogásával, melynek hossza bőven meghaladta a két métert is.

