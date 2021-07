Hihetetlen, mi akadt a horgára: a Balatonból fogta ki a kapitális halakat

A Balaton nyugati medencéjében szokott rendszeresen pergetni Tomity Ádám, legutóbb két hat kiló feletti süllőt sikerült kifognia múlt hétvégén, írja a pecaverzum.hu.

Általában akadókon szoktam pecázni, vannak természetes, de mesterséges akadók is, azokon keresem a halakat. A legjobban két csalitípus vált be, mint most is. A szombati süllőmet, amely 6,60 kiló volt, egy neon színű gumihallal, míg a vasárnapit egy vertikális csalival fogtam. Utóbbi húzáskor kapott, pedig általában a leesőt szokták ütni, de most ellenkezőleg történt

– mondta el Ádám a portálnak, és hozzátette, hogy a vasárnap fogott süllő is csak negyven dekával volt kisebb az előzőnél.

Címlapkép: Getty Images