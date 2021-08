Ínyencek és sztárok lepik el a Nagyerdőt: ötödször csábít a híres gasztrofesztivál

Több mint harminc kiállító - köztük az Év Ifjú Séftehetsége, Mede Ádám, a Michelin-csillagos séf, Mészáros Ádám, vagy a gasztroszcéna kiemelkedő tagja, Barna Ádám - ételeivel is találkozhat a közönség szeptember 3. és 5. között a debreceni Nagyerdőben, az 5. Debrecziner Gourmet Fesztiválon.

A fesztivál szakmai igazgatója, Dudás Szilárd, az Anyukám mondta tulajdonosa kiemelte, hogy a budapesti sztárséfek és éttermek mellett a rendezvényen hangsúlyosan megjelennek a Stílusos Vidéki Éttermiség és Debrecen legjobb vendéglátóhelyei.

A fejlett gasztronómia jövője a helyi kistermelőkre és az ellenőrzött forrásból származó minőségi alapanyagokra épül - ezt az ars poeticát vallja az Ikon is

- hangsúlyozta Thür Ádám. Az étterem séfje hozzátette, hogy az idei rendezvény tematikájának megfelelően, amely a mangalica, a szilva és a chili, az Ikon is sok meglepetéssel készül, de továbbra is jelen lesz a híres Debreceni Páros, amelyet évek óta a Mangalicatenyésztők Országos Egyesülete (MOE) által dedikált mangalica tenyésztő, a tetétleni Kövér Tanya készít el az étteremnek.

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a nagy érdeklődés miatt érdemes online úton, előre megvenni a belépőjegyeket, mert kedvezőbb áron így garantálhatják az érdeklődők a részvételüket ezen a kiemelkedő, gasztronómiai rendezvényen. Jegyelővétel esetén a napi belépő 1990 Ft/fő (gyerekeknek 12 éves kor alatt ingyenes), illetve korlátozott számban három napra szóló VIP bérlet 19.990 Ft/fő (18 éves kortól) is vásárolható. Aki belépőjét online úton vásárolja meg, akkor egy logózott, kristály boros poharat is kap.

Azok, akik ellátogatnak a rendezvényre, egy időben és egy helyszínen megtapasztalhatják, hogy hol tartanak azok a szereplők, akik ma Magyarországon a csúcsot képviselik: legyen szó akár fine dining éttermekről, fine bisztrókról, food truckokról vagy kiváló kistermelőkről.

Az idei rendezvény tematikája: mangalica, chili, szilva.

Idén is a legismertebb magyar séfekkel, éttermekkel találkozhatunk. A Stílusos Vidéki Éttermiség és Debrecen legjobb éttermei mellett vendégkiállítóként budapesti sztárséfek és éttermek is bemutatkoznak.

A következő éttermek képviseltetik magukat:

Almavirág Étterem (Derecske)

Anyukám Mondta (Encs)

Babka Budapest

Big Fish (Budapest)

Bistro42 Étterem (Esztergom)

BOTANIQ Turai Kastély

Essência Restaurant (Budapest)

Ikon Restaurant (Debrecen)

Leves (Miskolc)

Kis Padlizsán (Debrecen)

KIOSK Budapest

Laurel Budapest,

Paparazzi Kitchen & Bar (Debrecen)

Pálma Pub (Debrecen)

a SVÉT éttermi pont (többek között a Macok Bisztró és a Jankovich Kúria részvételével),

a Végállomás Bistorant (Miskolc)

Wok To Box (Debrecen)

A minőségi Street-Food jegyében itt lesz a Grillakadémia (Debrecen), a Csak Hal (Debrecen), a Duck You (Gléda Vendéglő Budapest). Megkóstolhatjuk a Kiss Virág Cukrászda (Debrecen), a Le Jardin (Debrecen) a Mákvirág Cukrászda (Debrecen) csodás süteményeit, a Panificio Il Basilico és Szabi, a Pék (Budapest) különleges pékáruit.

Kiállít a Sárréti Chilifarm (Tetétlen) és a konyha piaca — SVÉT termelői- és gasztrovásár. Az italkínálatot többek között a Bortársaság, a DiVino, a Szentkirályi Ásványvíz, a Monyo brewhouse, a Champagne Taittinger forgalmazója a Bor és Más Kft. nyújtja.

Az egyedi ízvilágú koktélokat Boutiq Bár (Budapest), a Paparazzi Kitchen & Bar (Debrecen) és a Maszek Debrecen kínálja. A kávécsodákról a Black Sheep Roastery & Coffee gondoskodik.

A fesztivál sztárműsorvezetője Liptai Claudia lesz, aki mellett a legjobb szakácsok „forgatják majd a fakanalat” a gasztroszínpadon.

Újdonság, hogy DJ Németi igényes lounge és chill out zenéje mellett péntek és szombat este külön zenei fellépők is fokozzák a remek hangulatot. A gyerekekre is külön gondoltak a szervezők, ezért számukra ismét megnyílik a Zsebséf terasz!

Hagyományteremtő szándékkal 2018-ban indult útjára a Debrecziner Gourmet-díj, amelynek keretében idén is a kilátogató közönség közvetlenül szavazhat és választhatja ki a legjobbnak tartott kiállítót. A szavazók között értékes nyereményeket többek között Wizz Air repülőjegyeket sorsolnak ki. A legtöbb szavazatot kapott étterem pedig a rendezvény zárónapján Rácz Róbert szobrászművész alkotását kapja meg. A vándordíjat legutóbb (2019) az Ikon Debrecen és az Anyukám mondta közösen nyerte el.

További információk: www.debreczinergourmet.hu

Címlapkép: Debrecziner Gourmet Fesztivál