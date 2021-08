Ilyen kuriózum se volt még ennél a tavunknál! 5 hektáros kukoricalabirintus nyílik

Augusztus 6-án, pénteken 16:00-kor nyitja meg kapuit a Tisza-tó első kukoricalabirintusa Abádszalók közelében, a tavaszi tulipánszedés helyszíne mellett, a Tulip Garden Tisza-tó tulipánföldnél - adja hírül az I Love Tisza-tó . Tóth Diána mezőgazdász, az Élménytanya és a FarmerLand Abádszalók vezetőjének második projektje hasonlóan különleges élményt nyújt, mint a tulipánmezője.

A kukoricalabirintus 5 hektár területű, amelyben egy 3 km hosszúságú útvesztő található. A felnőttek mellett a gyerekekre is gondoltak, így számukra egy rövidített pályát jelöltek ki. Augusztus 14-ig, az elkövetkezendő hétvégéken, pénteken és szombaton 16:00-tól egészen 22:00-ig lehet látogatni a labirintust. A bátrak akár sötétben, elemlámpával vagy anélkül is bejárhatják az utat. A labirintust martonvásárhelyi takarmány kukoricából készítették, így az nem alkalmas emberi fogyasztásra, és a szezon végén a többihez hasonlóan ezt is betakarítják.

A kukoricalabirintus kutyabarát, de a póráz használata kötelező!

