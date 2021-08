Tűzijátékok és vidéki karneválok: ma nem csak Budapesten lesz élet

Országszerte sok településen tartanak ünnepi megemlékezéseket, szentmisét, kenyérünnepet Szent István napja alkalmából. Debrecenben idén is a hagyományos virágkarnevállal ünnepelnek. Szolnokon is lesz légi parádé, továbbá tűzijáték, harcászati bemutató és tiszai hajós, fáklyás felvonulás.

A Balatonon is lesz élet

Idén augusztus 20-án 27 balatoni településen festik meg az eget tűzijátékok Szent István napján, az Államalapítás ünnepén. A HelloVidék listájában szerepel olyan balatoni rendezvény is, ahol nem az ünnep estéjén durrannak a rakéták, illetve olyan fürdőhely, ahol nem a hagyományos tűzijáték, hanem fényjáték, lángshow, vagy épp lézer show emeli a hangulatot.

Ilyen lesz az augusztus huszadika Debrecenben

Debrecen városa 1966 óta a nemzetközi hírű Virágkarnevállal készül Szent István király és az új kenyér ünnepére. A város vitathatatlanul legnagyobb rendezvénye minden évben óriási tömegeket vonz, 2012-ben pedig ismét megkapta a kiváló minősítésű fesztivál címet a Magyar Fesztivál Szövetség tagjaként.

Idén 14 virágkompozíció lesz látható a Debreceni Virágkarneválon. A virágkocsikat 20-án a Nagyerdei körúton kiállítva láthatja a közönség, este pedig különleges fénytechnikával megvilágítva tekinthetik meg azokat. Augusztus 21-én és 22-én a Kossuth téren és a Piac utcán lesznek láthatók a virágkocsik. Koncertek, programtábla itt.

Székesfehérvári Királyi Napok

A Koronázási Ünnepi Játékok a belvárosba hamisítatlan középkori hangulatot varázsol majd augusztus 20-22. között középkori piaccal, régizenei együttesek muzsikájával, hagyományőrző bemutatókkal és a királyi óriásbábokkal. Több koncertet is rendeznek a Székesfehérvári Királyi Napok idején: az Alba Regia Szimfonikus Zenekar mellett lesz Best of Geszti és István, a király koncert is az egykori koronázó városban. Az idei nyár rendhagyó lesz a Koronázási Szertartásjátékok történetében is. A járvány miatt új bemutató nem született, a nézők a Bartók Béla téren három estén át három korábbi szertartásjáték előadást tekinthetnek meg.

Soproni koncertözön

Nagyszabású, ingyenes könnyűzenei programsorozat a soproni népszavazás 100. évfordulója alkalmából. Péntek este a Hoffersuli, a Paddy and the Rats és az Anna and the Barbies, szombaton a Firkin, a The Carbonfools és a Brains, vasárnap pedig a Flört Band, a Blahalouisiana és a Halott Pénz lépnek fel.

Koncertekkel, utcabállal ünneplik az államalapítást Szegeden

Augusztus 20-án a délelőtti ünnepi programok és a koszorúzás után lesz idő végiglátogatni a borászokat és a kereskedőket az esti nagykoncertek és a tűzijáték előtt. Először a szegedi Tha Shudras áll színpadra 17 órakor, őket követi Király Viktor élő koncertje 19.15-től. Nagyjából este háromnegyed 9-kor lesz vége a műsornak, ekkor már érdemes lesz elindulni az ideiglenesen lezárt rakpartra, ahonnan mintegy negyed órás ünnepi tűzijátékban gyönyörködhetnek majd a kilátogatók.

Az égi parádé után a Széchenyi téren Útközband-utcabállal folytatódnak az esti programok – a borászok és a vendéglátósok is visszavárják a vendégeket. Részletek itt.

Hírös Hét Fesztivál Kecskeméten (Augusztus 20-29.)

Kiscsillag, Kollányi Zsuzsi & Ritmo akusztik, Zséda, Blahalousiana, Irie Maffia és még sokan mások. Ünnepi lézershow is lesz. Programok itt.

Szent István-napi ünnepség Szolnokon

Légi parádé, kenyérszentelés, tűzijáték, harcászati bemutató és tiszai hajós, fáklyás felvonulás is szerepel az augusztus 20-ai Szent István-napi ünnepség szolnoki programjában. A rendezvényt három helyszínen, a Tiszai hajósok terén, a Tisza-parkban és a Tisza-parton tartják meg. Péntek délelőtt a Szolnoki Belvárosi Szentháromság templomban ünnepi szentmise lesz, majd kenyérszentelés következik a templom előtti téren. A Kárpát-medence kenyerét, a hagyományoknak megfelelően, szétosztják a látogatók között. Délután légiparádét láthatnak zenei aláfestés mellett a Tisza fölött az érdeklődők, akiket idén is a Szolnokon állomásozó két nagy katonai repülőalakulat fog szórakoztatni. Este pedig tűzijáték.

Augusztus 20. az egyik legrégibb magyar ünnepnap Szent István király napja, a magyar államalapítás, az állam ezeréves folytonosságának emléknapja. Egyben az új kenyér ünnepe is.



Az 1990-es első szabad választások után megalakult Országgyűlés 1991. március 5-én a nemzeti ünnepek - március 15., augusztus 20., október 23. - közül Szent István napját nyilvánította hivatalos állami ünneppé. A 2012. január 1-jén hatályba lépett alaptörvény is nemzeti ünnepként, Magyarország hivatalos állami ünnepeként rögzíti augusztus 20-át.

Címlapkép: Getty Images