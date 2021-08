Ez igen, erre nem számítottunk: grandiózus éjszakai parádé vár a vidéki parkban

E varázslatos estén remek alkalom nyílik rá, hogy hangulatos fáklyafény mellett a nagyközönség betekintést nyerjen a valaha volt legtöbb, immár 190 fajnak otthont adó kert lakóinak titokzatos éjszakai életébe. Az egész estés Állatok akcióban program keretében az érdeklődők többek között végigkövethetik a szépkorú nílusi vízilovak, Linda és Szigfrid esti fogmosó rutinját, megcsodálhatják az immár háromtagú marabucsapat látványetetését, kileshetik portyájuk közben az újdonsült ázsiai oroszlánpárt, Kamalt és Himát, családja körében találkozhatnak Zaharával, az egyéves recés zsiráflánnyal, és megismerhetik Cody, a kézből nevelt Bennett-kenguru történetét a róla szóló kisfilm premiervetítésén. A legmerészebbek pedig a pálmaházi Bátorságpróbán testközelből megismerhetik és megkedvelhetik az addig talán nem szeretett állatokat – sőt, az igazán ínyencek idei újdonságként rovarkóstoláson is részt vehetnek!

A rendezvény évtizedes hagyományaihoz híven fellépőkből és programokból sem lesz hiány: életnagyságú homokszobrok, tűzsonglőr-bemutató, homokanimáció, világító ásványok, illatkerti séta, afrikai fegyverek és zenés-táncos produkciók várják fergeteges afrikai hangulatban a nagyérdeműt.

Az országban egyedülálló módon Debrecenben az esti állatkerti élmények vidámparki kalandokkal is kiegészülnek, amelyekről 23 élményelem gondoskodik, köztük a professzionális fény- és hangtechnikával felszerelt Apollo-X. A rendezvényre szóló belépővel valamennyi programelemen való részvétel ingyenes. A belépők egységesen 2700 Ft/fő áron kaphatók, a belépés mellett korlátlan vidámparki játékgép-használatot is biztosító Varázskarszalag pedig 3700 Ft/fő. A gyorsított bejutást biztosító jegyek megvásárolhatók elővételben online, de a rendezvény ideje alatt a helyszínen is váltható mindkét fajta belépő.

További információk és részletes program: www.zoodebrecen.hu

Címlapkép: Getty Images