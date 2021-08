Ezeken a helyeken felejthetetlen élmények várnak: íme a legjobb vidéki állatkertek

Nyíregyházi Állatpark

A Nyíregyházi Állatpark Kelet-Magyarország turisztikai célpontja, a turizmus motorja. Az a turisztikai attrakció, ami miatt sokan érkeznek a térségbe és Nyíregyházára. Nagyon fontos, hogy a Nyíregyházi Állatpark 500.000-600.000 embert fogadjon évente, mert ezek a turisták a Sóstói fürdőhelyeinek, a Múzemfalunak és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye történelmi helyeinek is vendégei lesznek.Tokaj-Hegyalja turizmusa is szorosan kapcsolódik a Nyíregyházi Állatparkhoz.

A tavasz a védettségi kártya miatt nehezen indult de nyártól a szállodák nagy kapacitással működnek, elsősorban pesti és dunántúli vendégekkel, akik egyértelműen az állatpark miatt érkeznek ide, de a Hajdúszoboszlón nyaralók közül is sokan felkeresik a parkot. Sóstó vendéglátó helyeinek léte is az Állatparktól függ.

Magyarország legnagyobb vidéki állatgyűjteménye több mint 5000 állatot mutat be , közülük néhány ritka faj csak itt tekinthető meg.

A számos kitüntetéssel elismert állatgyűjtemény kétszer volt Európa Legjobb Állatkertje és szakmai körökben is rendkívül elismert zoológiai munkája. Sajnos idén elmaradt az a körülbelül 200.000 külföldi, akik elsősorban Szlovákiából és Romániából vártak, de remélik hogy 400.000 hazai vendéget tudnak fogadni az idén.

Veszprémi Állatkert

A Veszprémi Állatkert, Veszprém város és a régió egyik meghatározó turisztikai attrakciója, évente átlagosan 350 000 vendég keresi fel és viszi hírét országhatáron belül és kívül. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a területe az elmúlt években megduplázódott, évről évre új látványosságokkal várja látogatóit. A következő évek legnagyobb fejlesztése mind turisztikai, mind állatkerti szempontból a legmagasabb elvárásnak megfelelő tigriskifutó, hiúz-és hópárduc kifutó. Immár a Veszprémi Állatkert látogatása egész napos programot nyújt az idelátogatók számára.

A győri Xantus János Állatkert

A győri Xantus János Állatkert a város egyik leglátogatottabb turisztikai létesítménye. Az állatkert mint turisztikai attrakció erőssége a családias hangulat megteremtése, melynek keretében a vendégeket intelligens törődés veszi körül. Az állatkert küldetésének keretében egyszerre valósítja meg a családi kikapcsolódás, a játékos oktatás és a fajtamegőrzés feladatait. Az intézmény működésével az alábbi multiplikátor hatások valósulnak meg:

a város imázsának gazdagítása

a lokálpatriotizmus erősítése

igényes városi környezet kialakítása

munkalehetőség biztosítása

a városi adóbevétel növelése több lábon álló turisztikai ágazat

új technológiák alkalmazása

nemzetközi kapcsolatok bővítése

kínálati mix kialakítása

Az idei évben zárult le a Modern Városok Program, melynek keretein belül az utóbbi 5 évben, új főbejárat és fogadóépület, orrszarvú és zsiráf ház készült el, megújult az emberszabású bemutató, a takarmánykonyha és gazdasági udvar, az állategészségügyi központ és karantén, illetve elkészült az új pingvin és afrikai elefánt bemutató. A fejlesztéseknek köszönhetően, az elmúlt 5 évben évről évre 10 ezer főt meghaladó mértékű vendégszámnövekedést produkáló létesítmény volt, melynek bevételei 30%-ban euróban járulnak hozzá a fenntartható fejlődéshez. A COVID 19 járvány miatt a többi kulturális és szabadidős létesítményhez hasonlóan az állatkert is zárva tartott. A nyitást követően az állatkert látogatólétszáma a nyár elején kezdett el emelkedni, visszatérni a korábban megszokott kerékvágásba. Jelenleg az keskenyszájú orrszarvúk kifutóját bővítik az állatkertben.

A Miskolci Állatkert és Kultúrpark

A Miskolci Állatkert az észak-magyarországi régió egyik leglátogatottabb, ebből fakadóan az egyik legjelentősebb kulturális-turisztikai létesítménye. Ily módon az állatkert fejlődése maga után vonja az egész térség fejlődését, mind a kultúra, mind a turizmus területén. Mint környezeti nevelési helyszín, évente mintegy 100.000 látogatót megszólítva a régióban a legszélesebb körben tudják eljuttatni a környezet- és természetvédelem fontosságát.

A nyári időszak egyértelműen mutatja, hogy az érdeklődés a zárva tartás alatt sem csökkent az állatkert iránt. Májusban és júniusban a látogatószámuk nem maradt el a tavalyi számok mögött, míg a július az elmúlt évek leglátogatottabb hónapja volt. Ez azt bizonyítja, hogy a látogatóik kifejezetten várták, hogy ellátogathassanak az állatkertbe, és találkozzanak az állatkert lakóival, amit külön erősíthet, hogy az újranyitással szinte egy időben tudták átadni az állatkert valaha volt legnagyobb mértékű fejlesztését, melynek során megújult az állatkert bejárata, valamint oroszlánnal és egyéb afrikai állatfajokkal bővült az állatkert gyűjteménye.

A jövőre nézve természetesen további fejlesztési terveik is vannak, azonban az elmúlt időszak bezárásai miatt ezek forrásának előteremtése most nehezebbé vált.

Pécsi Állatkert

A Pécsi Állatkert Magyarország legmagasabban fekvő állatkertje, mely csodálatos erdei környezetével, számos turistát vonz az ország más régióiból is. Kis mérete ellenére is kiemelkedő a térségben. Bár Pécs városa kulturális értékekben gazdag, ennek ellenére, vagy éppen mellette intézményük békeidőben 160.000 látogatót vonz be, mely a terület méreteire vetítve, kiemelkedően magas.

A főépületben található akvárium-terrárium lenyűgöző világa télen is csábítja a családokat, az óvódás és iskolás csoportokat. Látványetetéseiket, rendezvényeiket és élménypedagógiai programjaikat egyre többen látogatják. Az egész nyáron át tartó zoo-táboraik évről-évre egyre népszerűbbek.

A Natura 2000-es területen fekvő állatkert terjeszkedési lehetőségei igen korlátozottak, de szakembereik időről időre megújuló kifutókkal, környezetgazdagításokkal próbálják elkápráztatni az ide látogatókat.

A május elsejei nyitást követően kicsit döcögősen indult a látogatottság, hiszen kezdetben csak védettségi kártyával léphettek be a látogatók. A kártya megszüntetésével, szép számmal érkeztek és érkeznek ma is az érdeklődők. Családok, iskolás csoportok, turisták választották nyáron állatkertjüket kirándulásuk helyszínéül. A Covid okozta pénzügyi kiszámíthatatlanság miatt, idén csak kisebb fejlesztéseket hajtanak végre. Kialakítottak a sörényes hangyászok és a szárazföldi teknősök számára egy minden igényt kielégítő férőhelyet, valamint a mókusmajmok kifutója is átalakítás alatt áll. Gyűjteményük bővétésének tervei között szerepel 2 nőstény hiúz és egy 13 fős Jákó papagáj csapat beszerzése.

Címlapkép: Getty Images