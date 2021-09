Újra horogra akadt a gigahal: fotón mutatjuk a hatalmas matuzsálemet

Bukó picivel több mint egy kilót veszítve a tömegéből, 37,20-szal került partra újra szeptember 4-én, szombaton hajnalban. Azért kapta ezt a nevet, mert többször is kifogták már, évente négyszer-ötször ki szokott jönni, írja a Pecaverzum.

Bukó életében volt egy törés, ugyanis 2018-ban ellopták (kifogták, és átvitték egy másik tóba), és csak másfél évvel később került vissza Gyékényesre, a hal visszaszerzésében Dérer Istvánon, a Magyar Országos Horgász Szövetség főigazgatóján kívül még Csörgő Tamás is hathatós segítséget nyújtott.

A óriáspontyot június közepén Kápolna László tarthatta a kezében, majd alig három hónap elteltével most ismét találkozhatott vele. Amikor Bukó kapással jelentkezett, már hajnali fél hármat mutatott az óra ezúttal.

Szépen, egyenletesen húzta, körülbelül egy méter damilt pergett le az orsó dobjáról, de akkor már Laci ott termett a bot mellett, és ráemelt

- mesélte a László a Pecaverzumnak.

A fárasztás nem tartott sokáig, 20 perc alatt kint volt Bukó, először nem is ismerte fel a horgász. Elsőre nem gondolta, hogy Bukó az, mert legutóbb, amikor megfogta, sérülések volt rajta. A hal szája és a hátúszója is sérült volt nyáron, de a pikkelyei sem tűntek hibátlannak. Laci már akkor észrevette, hogy elkezdett gyógyulni a hal (többször kifogta ugye, és nyomon tudta követni az egészségügyi állapotát), és most újabb jó hír, hogy a helyzet tovább javult.

Majdhogynem teljesen regenerálódott a seb az uszonyánál, a szája is szebben nézett ki, mint múltkor. Most is mindenhol fertőtlenítettem. Azt beszéltük a többiekkel, hogy látszik a halon, hogy jó egészségnek örvend. Ha ilyen gyorsan tud regenerálódni, az azt jelenti, hogy még nem annyira öreg

– adott jellemzést a lapnak a jelenleg 37,2 kilós és vélhetően több mint 40 éves Bukó kondíciójáról.

