Duplán örülhet a válogatott: egyéniben és csapatban is aranyérmet szereztek

Hollandiában 22 nemzetből száz egyéni induló és 18 csapat állt rajthoz a kettesfogathajtó világbajnokságon. Az első napon 49 induló mutatkozott be, pénteken, a díjhajtás második napján 51 fogathajtó szerepelt, a csapatversenybe magyar részről Hölle és Osztertág mellett a kétszeres világbajnok ifj. Dobrovitz József eredménye számított bele.

A címvédő a díjhajtást megnyerte, majd a maratonhajtás után is vezetett, és éllovas pozícióját az akadályhajtásban is meg tudta őrizni. Az utolsó napon két verőhibája és némi időtúllépése volt, de így is az élen maradt, elsősorban azért, mert a szombaton még második német Sandro Koalick elrontotta az akadályhajtást, és a negyedik helyre csúszott vissza, írja a szon.hu.

A csapat húzóembere ifj. Fekete György, a Nyírbátori Lovas Egyesület kiválósága volt, aki a szombati maratonhajtáson márodik volt, az akadályhajtást viszont megnyert 0,92 hibaponttal, a második pedig ifj. Nagy Tibor lett 1,52-vel. Utóbbi eredménye csak az egyéni versenyben számított.

Összesítésben Hölle mögött a második helyen a francia Franck Grimonprez, a harmadikon pedig a német Anna Sandmann végzett, ifjabb Fekete tizenharmadik volt. Csapatban a magyarok mellett a németek és a hollandok zártak még dobogós pozícióban. A vb-re 22 ország száz fogathajtója nevezett, a csapatversenyben pedig 18 válogatott volt érdekelt.

Címlapkép: Getty Images