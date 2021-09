Fény derül a titokra: most kiderül, mit rejtenek a magyar erőművek

Az első Erőművek Éjszakája 2019-ben csaknem 4000 látogatót vonzott: országszerte 42 villamos energiát termelő erőmű, illetve távhőt előállító fűtőmű és tematikus látogatóközpont várta az érdeklődőket. Az Erőművek Éjszakájának fő szervezője idén is a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, amelynek célja, hogy az energia- és távhőtermelés kulisszatitkainak bemutatásával felhívja a figyelmet arra, hogy környezetünk védelme érdekében érdemes okosan bánni erőforrásainkkal.

Az ország legnagyobb erőművei az idei eseményhez is csatlakoztak, így az érdeklődők a Paksi Atomerőműbe, a Mátrai, a Kopaszi-gát szomszédságában elhelyezkedő Kelenföldi vagy a százhalombattai Dunamenti Erőműbe is ellátogathatnak, ahol érdekes programokkal várják a látogatókat.

Az Erőművek Éjszakája nemcsak a technológiáról, hanem a fenntartható környezetről és a tudatos felhasználóról is szól. Ezen a napon betekinthetünk az energetika érdekes világába, és megtudhatjuk, hogy kik, milyen eszközökkel, milyen forrásokból és hogyan állítják elő a mindennapjainkhoz szükséges energiát. Ha megismerjük ezeket a folyamatokat, akkor remélhetőleg az energiafelhasználásuk is sokkal tudatosabbá és takarékosabbá válik, amivel a környezetünk védelméért is sokat tehetünk

– hangsúlyozta Horváth Péter János, a MEKH elnöke, aki azt is elmondta, hogy a fenntarthatóság, az energiahatékonyság, a tudatos energiafelhasználás és az energiatakarékosság olyan témák, amelyek a hivatal számára is megkerülhetetlenek.

A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az egyes helyszínekre szeptember 20-tól lehet regisztrálni a www.eromuvekejszakaja.hu oldalon.

Címlapfotó: MTI/Bruzák Noémi

Címlapkép: Getty Images