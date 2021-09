Rendkívüli próbákat kell majd kiállniuk: megmérkőznek az ifjú kócsagőrjelöltek

Idén rekordszámú jelentkezés érkezett az Ifjú Kócsagőr Programra, végül 83-an vághattak neki a megmérettetésnek az ország 10 nemzeti parkjában. A fiatalokat egy-egy természetvédelmi őr segítette mentorként a területi döntőkre való felkészülésben. A kócsagőrjelöltek a kéthetes szakmai gyakorlaton betekintést kaptak a Természetvédelmi Őrszolgálat munkájába, megismerték az adott nemzeti park táji- és természeti értékeit. Ezt követően a területi döntők során dőlt el, hogy kik mérkőzhetnek meg egymással a Duna-Dráva Nemzeti Park legértékesebb területein zajló országos döntőben.

A döntő során olyan problémákat és helyzeteket szimulálnak majd a verseny rendezői, amelyek a természetvédelmi őrök mindennapi munkájában is előfordulnak. Emellett elsősegély nyújtási, tűzvédelmi kihívások is várhatnak a megmérettetés résztvevőire. A döntőben a legjobban teljesítő versenyző elnyeri a Tutajos, felkészítője pedig a Matula díjat. A győztes páros emellett egy 5 napos tanulmányúton is részt vehet a csehországi Podyjí Nemzeti Parkban.

Már nyolcadik alkalommal rendezik meg az Ifjú Kócsagőr Programot, amely iránt évről évre egyre nagyobb az érdeklődés a 18-24 éves korosztály körében. Célja, hogy betekintést nyújtson a természetvédelembe, valamint bemutassa és népszerűsítse a gyakorlati terepi természetvédelmi tevékenységeket. A program és az országos döntő támogatói az Agrármisztérium, a Fürge Diák Iskolaszövetkezet, a Hortobágyi Nonprofit Kft., a Kiskunsági Nemzeti Park Alapítvány, valamint a hazai nemzeti park igazgatóságok.

Címlapkép: Getty Images