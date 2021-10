Hihetetlen fogás került a csónakba: majdnem kétméteres a gigahal

Kifogták a kecskeméti Csónakos Harcsafogó Hét legnagyobb harcsáját, egy több mint 43 kilós példányt. A non-stop horgászatot most kivételesen ebben a hónapban újra meghirdetik, írja a Pecaverzum.

Szeptember 30-án, csütörtökön hajnali fényváltásban szakítós módszerrel került partra a 181 centiméteres, 43.60 kilós harcsa, amelyet Hardi László ejtett el.

Azt is elmondta a portálnak, hogy pár órával korábban egy még nagyobb harcsával akadt össze, de azt sajnos nem tudta kiszedni.

120 kiló vagyok, de egy kicsit megbólogatott engem is, aztán megtépett. Megtaláltam a csövet a vízben, ami szépen sétikált

- emlékezett vissza a korábban történtekre.

Hiába volt nála bot, sajnos nem azt használta (kárhoztatja is magát), hanem az evezőlapátra próbálta feltekerni a zsinórt, de ahogy kontaktba került a hallal, az egyből megindult. „Nem is tudom, miért a lapátot használtam, én hülye! „Amint megérezte az ellenállást, gyorsan háromszor fordította körbe a csónakot. Az szerintem az előzőnek a duplája lehetett” – sajnálkozott.

A 37 hektáros kecskeméti záportározóban azért hirdetik meg hónapról hónapra a Csónakos Harcsafogó Hetet, mert a vízben a hely adottságai miatt rendkívüli mértékben elszaporodtak a harcsák. Ezeken az alkalmakon van lehetőség a non-stop horgászatra is.

A harcsafogó heteket márciustól októberig rendezik meg, de most kivételt tesznek, és októberben még egyszer lehetőséget adnak a horgászoknak, hogy éjszaka is üldözzék a bajszosokat. A követkő alkalomra október 18. és 24. között kerül sor. Kérik is a pecásokat, hogy aki harcsát fog, vigye el, ne engedje vissza. Az alsó határ 60 centi, felső korlátozás nincs.

Címlapkép: Getty Images