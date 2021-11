Milliárdokat költöttek rá, megérte: szenzációsan megújult a püspöki palota

A palotát ünnepélyes keretek között Navracsics Tibor Európa Kulturális Fővárosa Veszprém-Balaton 2023 kormánybiztosa, Virág Zsolt, a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram miniszteri biztosa, Végh László, Sümeg polgármestere, Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő, valamint házigazdaként Glázer Tamás, a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója nyitotta meg.

A Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram keretében, a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. koordinációjában, összesen 60 milliárd forintból nyerik vissza régi szépségüket Magyarország jelentős műemléki helyszínei. A program keretében egyszerre valósul meg az épített örökségi értékek megőrzése és a műemlékek hiteles bemutatása.

A Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram első ütemében 30 műemlék – 18 kastély és 12 vár – újul meg nemcsak régi szépségüket nyerve vissza, hanem új funkciókkal is gazdagodva, hogy adottságaikhoz méltó módon megfeleljenek a mai kor turisztikai igényeinek.

Sümeg a török hódoltság korában vált jelentős egyházi várossá, amikor a veszprémi püspök ide tette át székhelyét. Padányi Biró Márton építtette a várhegy déli lejtőjén álló barokk Püspöki Palotát a többszáz éves régi püspöki kúria alapjaira. Az eredeti épület fala ma is fellelhető az épületen belül. A most lezárult fejlesztés keretében a palota jelentős része újra bejárhatóvá vált, sor került többek között az emelten található gazdagon díszített könyvtárszoba restaurálására is. A palota és annak lakóinak történetét bemutató kiállítás létrejöttét az egykori püspöki enteriőrök részleges rekonstrukciója tette lehetővé.

A projekt fő célja a palota turisztikai hasznosítása volt, amelynek keretében a meglévő gyűjteményt és ismeretanyagot innovatív, interaktív elemekkel és eszközökkel dolgozták fel és alakították ki.

A fejlesztés során megtörtént a palota külső környezetének részleges felújítása, amelyben sor került többek közt a belső udvar térszervezésére és a zöldfelület rekonstruálására. A palota kétszintes épületének közel kétharmadán (1600 m²) belső átalakítási, felújítási, állagmegóvási és restaurálási munkálatok készültek el, amelynek során kiépült a modern épületgépészet: a fűtés- és a teljesen új elektromos rendszer. Ezek mellett megújultak még a közösségforgalmi vizesblokkok és az irodai részleg is, valamint kávézó és ajándékbolt került kialakításra. A palota Vár felé eső oldalán mélyszivárgók kiépítésével és egy úgynevezett reversion technológiával a talajvizesedés megelőzésére is megoldás született.

A falképrestaurálási munkákat a legkorszerűbb műemlékvédelmi elvek szerint végezték. A palotában 18. századi rokokó, 19. századi klasszicista és 20. századi neobarokk fal- és mennyezetfestések is láthatók. A palota egyik termében elkészült a táblás parketta rekonstrukciója, két teremben pedig az eredeti parkettákat is sikerült megmenteni és restaurálni. A palota restaurálási koncepciója és a kiállítási koncepció egymással szoros összefüggésben készült. Az épület a kiállítás minden termében önmaga is mint műtárgy mutatkozik be.

Kiállítás

A sümegi palota fejlesztése jó példa arra, hogy a tudományos előkészítésből, a kutatási eredményekből válhat a legjobb turisztikai attrakció. A püspöki lakrészben új, korszerű interaktív kiállítás került installálásra. A tárlat fő témája Padányi Biró Márton püspök életének, a barokk freskófestészetnek, Franz Anton Maulbertsch, a híres bécsi festő munkásságának, illetve a palota különböző építési szakaszainak bemutatása úgy, hogy az minden korosztály számára élmény legyen. A modern, élményközpontú kiállítás két színes egyéniség Márton püspök és a festő Maulbertsch találkozásával és közös alkotásával ismertet meg a történetmesélés és interaktív eszközök segítségével. 3D-s kisfilmeken és kiterjesztett valóságon alapuló visual guide tartalmak, valamint holopiramisok segítségével mutatjuk be a palota építéstörténeti fázisairól készült elméleti rekonstrukciókat.

Rendezvényudvar

A megújult palota belső udvara exkluzív helyszínt biztosít kulturális célú előadásokhoz, koncertekhez, valamint családi és céges rendezvényekhez egyaránt. Egyedülálló látványt nyújt a megújult belső homlokzat és a kapualj felújítása után kialakult összkép, ami a látogatók szeme elé tárul a háttérben a sümegi várral.

Múzeumpedagógiai programok

A kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai programokon a látogatók több, különböző korosztály számára készült interaktív foglalkozásokon keresztül ismerhetik meg Padányi Biró Márton Püspök és Franz Anton Maulbertsch festőművész életét és munkásságát.

A múzeumpedagógiai programok célja, hogy kalandos kikapcsolódást és a játszva tanulás élményét nyújtsák a látogató családoknak és óvodai-, valamint iskolai csoportoknak egyaránt.

A korcsoportonként eltérő programok, interaktív séták, tematikus osztálykirándulások, kézműves és egyéb foglalkozások a legkisebbektől a legnagyobbakig arra ösztönözik a látogatókat, hogy használják a képzeletüket és a kreativitásukat, formáljanak véleményt, alkossanak, hogy élményalapon ismerkedhessenek meg a Palota, Padányi Biró Márton Püspök és a festő Maulbertsch összefonódott történetével.

Kávézó és ajándékbolt

A projekt keretében egy kávézó is kialakításra került a palotában, amely jó idő esetén a belsőudvarba kitelepülve is kínálja a különböző helyi finomságokat, kávét és üdítőt.

Az ajándékboltban a palotában fellelhető jellegzetes motívumokkal díszített ajándéktárgyak mellett a környékbeli termelők és kisvállalkozók termékei is megjelennek.

Címlapkép, fotók: NÖF Sajtó

