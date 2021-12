A hóágyút is bevetnék a vidéki nagyváros kedvelt dombján: csak lehessen végre hol szánkózni

Csak egy-két napig örülhettek múlt héten az Emlékmű előtti szánkódombot borító hónak a gyerekek, azóta Szombathelyen is melegebbre fordult az idő. Ha pár fokkal hidegebb lesz, akkor azonban beindítják a hóágyút, közölte Potyondi Nikolett, a SZOVA NZrt. sajtóreferense a Vaol.hu-nak.

A hóágyú beindítása és működtetése ugyanis csak megfelelő időjárási körülmények mellett lehetséges, ami tartósan -4 Celsius-fok körüli hőmérsékletet jelent. Legutóbb - közölte a sajtóreferens - 2019 januárjában volt lehetőség mesterséges hó készítésére. A középtávú időjárás-előrejelzés nem jósol kemény mínuszokat, így bizonytalan, hogy az elkövetkező hetekben, így például a téli szünetben beindítják-e a hóágyút.

A szánkózáshoz megfelelő hóréteg elkészítése mindössze két-három napot vesz igénybe, de a hókészítést a kiépítés után folyamatosan kell végezni, mert leállás esetén belefagyna a tömlőbe a víz, ami kezelhetetlen állapotot eredményezne. Persze mindezzel számolt a SZOVA, fel is készültek a működtetésre, a gépek és a terület világításának próbaüzeme is megtörtént már a tél elején, csakhogy most nincsen elég hideg.

A szombathelyi szánkópálya üzemelése tehát időjárásfüggő és kérdéses, a szombathelyi műjégpályán viszont – mint megtudtuk – a téli szünet ideje alatt ünnepi nyitva tartással várják a látogatókat.

