Újabb nyári program: bejelentették a 10. Paloznaki Jazzpiknik első headlinereit

Berobbant a nyár ígérete a karácsonyi előkészületekbe: bejelentették a 2022. augusztus 4-6. között meghirdetett 10., jubileumi Paloznaki Jazzpiknik első fellépőit. A különleges alkalomra a jazzrajongóknak valódi Boogie Wonderlanddel és számos meglepetéssel készülnek szervezők, a háromnapos fesztivál igazi ünnepi forgataggá változik – augusztus 4-től örömünnep veszi kezdetét Paloznak dűlőiben. Jegyek és bérletek már most kaphatók minden kategóriában, a napijegyek mellett két- és háromnapos bérletek, illetve VIP-jegyek és bérletek is elérhetők.

A szervezők bejelentették a headliner fellépőket – sikerült visszahozniuk a tavaly végül a pandémia miatt távol maradt legendás előadókat, és egy vérbeli dívával indítják a tizedik pikniket: augusztus 4-én Emeli Sandé, a világhírű brit soul és R&B énekes-dalszerző nyitja a háromnapos jubileumi fesztivált; augusztus 5-én a ’80-as, ’90-es évek legnépszerűbb brit énekesnője, Lisa Stansfield érkezik a Jazzpiknik Nagyszínpadára, majd az MF Robots utánozhatatlan hangjai töltik be a csillagfényes paloznaki éjszakát. Augusztus 6-án pedig a világhírű Al McKay’s Earth, Wind and Fire Experience formáció látogat el a dűlőbe.

A 2022-es Jazzpiknik egyik legizgalmasabb headlinere Emeli Sandé. A világhírű brit soul és R&B énekes-dalszerző 2012-ben debütált Our version of events című első önálló lemezével, amely elsöprő sikert aratott: több héten állt az első helyen, és a legnagyobb példányszámban eladott album lett az Egyesült Királyságban. Ugyanebben az évben fellépett a londoni olimpia nyitó- és záróünnepélyén és elnyerte első BRIT Awards díját. Közreműködött Professor Greennel a Read all about it, a Labyrinth zenekarral pedig a Beneath your beautiful című dalban, amelyek tovább repítették a hírnév felé. 2016-ban jelent meg Long live the Angels címmel második stúdiólemeze, majd 2017-ben ismét őt választották meg a „Legjobb brit női szóló előadónak”. A zene ügyéért tett szolgálatai miatt pedig Erzsébet királyné a „Brit Birodalom Rendjének tagja” címmel tüntette ki. Sandé számos slágerrel büszkélkedhet, akár előadóművészként, akár zeneszerzőként; írt már dalokat Cher Lloydnak, Alicia Keys-nek, Tinie Tempah-nak, Rihannának, Leona Lewisnak és sok más világhírű énekesnek. Ő az a művész, aki legalább annyira szeret komponálni, mint énekelni. 2019-ben adta ki a Real Life című albumát, az elmúlt két évben új zenéjén dolgozott; 2021-ben a Family című kislemezével tért vissza, ami egy új zenei korszakának kezdetét is jelenti a pályáján. Az új kislemezt Sandé otthonában írták és vették fel a világjárvány idején. Emeli, aki általában erős, szárnyaló énekhangjáról ismert, legújabb albumán újszerű, ritmikusabb hangzást hoz, amire a rajongók felszabadulhatnak és táncolhatnak. Sandé így nyilatkozott:

A Family sok szinten új kezdetet jelent számomra. Ez egy óda a kitartáshoz, az újjászületéshez és a megújuláshoz. Tavaly készült az otthoni stúdiómban, egy olyan időben és helyen, ahol jobban éreztem magam és a kreatív szabadságom, mint valaha. Remélem, hogy felemelő és erőt ad minden hallgatónak!

Mély mondanivalójú slágerei mellett legújabb dalszerzeményeit is elhozza a csütörtöki nyitóestére, melyet csodálatos hangja és lenyűgöző színpadi jelenléte tesz teljessé – ezzel a koncerttel veszi kezdetét a háromnapos örömünnep.

A pénteki napon a ’80-as, ’90-es évek legnépszerűbb brit énekesnője, Lisa Stansfield érkezik a Jazzpiknik Nagyszínpadára. Több mint három évtizede tartó, elsöprő sikerű karrierjével Lisa Stansfield valódi legenda a pop és soul műfajokban. Világhírű slágerei és díjnyertes albumai – több mint 20 millió eladott példány és 20 világsláger – hatalmas népszerűségre tettek szert az egész világon; háromszor nyerte el a legrangosabb brit zenei díjat, a BRIT Awards-ot, valamint két Ivor Novello-díjjal egy Women's World Award díjjal és két Grammy-jelöléssel ismerték el sikereit. Stansfield karrierje 1980-ban indult, amikor megnyerte a Search for a Star című tehetségkutatót. Debütáló szólóalbuma, az Affection hatalmas áttörést jelentett a karrierjében; olyan pop- és klubslágereket szült, mint az All Around The World és a People Hold On – mindmáig ez a legnagyobb példányszámban elkelt albuma. A következő években kiadta a Real Love, a So Natural és a Lisa Stansfield című albumokat. A 2000-es években a díva a popzenéről a színészetre helyezte át a hangsúlyt; olyan filmművészeti alkotásokban tűnt fel többek között, mint John Maybury romantikus filmdrámája, a The Edge Of Love (A szerelem határai), Keira Knightley-val és Sienna Miller-rel együtt; játszott a Miss Marple – Az alibi című krimiben, dráma- és a Goldplated című sorozatokban. Legutóbb Elaine Constantine filmjében, a 2014-es Northern Soul-ban vállalt színészi szerepet. A több művészeti ágban brillírozó Stansfield az ezredforduló után a Face Up, a Biography: The Greatest Hits és a The Moment című albumokkal jelentkezett. Legnagyobb slágereinek gyűjteménye, a Biography 3. helyre került a ranglistákon és hamar platinalemezzé vált. 2014-ben jelent meg Seven címmel hetedik albuma, melyről három kislemezt – Can't Dance, Carry On és So It Be – is publikált. A Seven albumot az énekes-dalszerző soulhoz való kötődése ihlette. 2018-ban adta ki legfrissebb albumát Deeper címmel, az időtlen minőségű album összes dalát Stansfield és férje, Ian Devaney írták. A legendás pop-soul énekesnő örökérvényű slágerei mellett új dalaiból is válogat a Jazzpiknik második estéjére, feledhetetlen koncertélményt és valódi showt ígérve. Stansfield koncertje után az MF Robots utánozhatatlan hangjai csendülnek fel. Az MF Robots a soul, az R&B, a funk és a popzene stílusait vegyíti energikus, új hangzású zenévé. A zenekar egyik tagja, Jan Kincaid alapítója volt a 2019-es Jazzpikniken nagy sikert aratott The Brand New Heavies együttesnek, hozzá csatlakozott Dawn Joseph énekesnő, akit Rod Stewart, Phil Collins, Michael Bublé, Craig David, vagy a 2019-es Jazzpikniken is fellépett Rick Astley szenzációs vokalistájaként ismerhettünk meg. A vadonatúj hangzást ígérő, kirobbanó energiájú duót nálunk most először hallhatja a közönség.

A három nap megkoronázásaként, szombaton egy igazi legenda lép fel: a világ leghíresebb funky zenekarának utódja, az Al McKay’s Earth, Wind and Fire Experience látogat el Paloznakra, hogy Al McKay felépülése után, a tavalyi elmaradt koncertjüket pótolva osztozzanak az emelkedett hangulatban. A chicagói Earth, Wind & Fire kétségkívül minden idők legsikeresebb soul-funk-disco zenekara. A funky és az R&B műfaját a hagyományos afrikai zenével ötvöző Earth, Wind & Fire 1969-ben jött létre, a ’70-es évek közepétől örökérvényű slágereket jegyeznek. A hétszeres Grammy-díjas együttes a soul, az R&B és a funky legprofibb zenészeit nevelte ki. Az eredeti formáció hosszú sikersorozatának a zenekarvezető, Maurice White betegsége vetett véget; 1983 végén az EWF egy hosszabb szünetet tartott, majd időről időre összeálltak, de az unikális formáció nem tudott tovább működni az eredeti felállásban. Az eredeti tagok közül Maurice White és Al Mc Kay megállapodtak, hogy két zenekar viszi tovább az EWF slágereit; Maurice White a 2016-ban bekövetkezett haláláig Earth, Wind and Fire néven, Al Mc Kay pedig először LA Allstars néven, később pedig „Al McKay’s Earth, Wind and Fire Experience” néven. Al Mc Kay az új formációval a régi koncertek hangulatát hozza magas színvonalú, szenvedélyes és hihetetlenül tehetséges Los Angeles-i zenészekkel, akik közül többen tagja voltak az eredeti EWF-nek is, köztük Al McKay gitáros, Michael Harris trombitás, John Paris dobos. Koncertjeiken a ’70-es évek legendás zenekarának legnépszerűbb slágereit adják elő, hogy napjainkban is átélhessük az Earth, Wind and Fire életérzést. A koncerten olyan legendás slágerek csendülnek fel, mint a September, a Boogie Wonderland, vagy a Fantasy.

A további fellépőkről folyamatos tájékoztatást adnak a szervezők. Három nap jazz, funk és soul, jubiláló piknik-élmény és emelkedett hangulat a Jazzpikniken! A bérlettel mindhárom napon kapunyitástól hajnalig tiéd a jazz. 4 színpadon, több mint 30 koncerttel a festői szépségű Balaton-felvidéken, a fűben ülős pikniktől a klubhangulaton át a nagykoncertig, a jó boroktól a fantasztikus zenéig minden együtt lesz a jublieumi Paloznaki Jazzpikniken!

Címlapkép: Getty Images