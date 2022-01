100 szó az ország keleti feléből, amit máshol nem ismernek: te hányat használsz?

A tájszó a nyelv olyan szava, amely nem található meg az írott és beszélt köznyelvben, csak egy, vagy több nyelvjárásban, így fő jellemzője a területi kötöttsége.

Az északkeleti nyelvjárás a magyar nyelvjárás-területnek az a nyelvjárása, amely Hajdú-, Szabolcs-, Bereg-, Szatmár megyékben és Bihar nagy részében használt. Ez a nyelvjárás nem különbözteti meg a zárt ë hangot a nyílt e-től; a régi zárt é hangot í-re változtatta, pl. kík, egísz, ídes; az ugyanazon szótaghoz tartozó r, l, j előtt megnyújtja a rövid mássalhangzót: kárd, érdő, álma, ájtó, kórpa, kőrte. Valamint az ő, é, ó hangokból ez a nyelvjárás kettős hangokat fejlesztett a kiejtésben, például Debrecenben a bíró bíraó, a kéz keéz vagy a jegyző jegyzeőnek hangzik. Szabolcsban pedig hosszú magánhangzóval ejtik a kettőshangzókat vagy diftongusokat: így lesz az autóból "ótó". További érdekesség, hogy a hosszú magánhangzókat errefelé gyakran lerövidítik, és egy ejtéskönnyítőnek szánt l-et toldanak bele a beszélt nyelvben: szóda-szolda.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az északkeleti nyelvjárás része, melyhez Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Hajdú-Bihar megye és Szlovákia egy része tartozik. Ebből kifolyólag a megyék szókincsében több átfedés lehetséges, azonban egy térségen belül is rengeteg eltéréssel találkozhatunk: még az is előfordulhat, hogy egyes szavakat már a szomszéd faluban sem ismernek.

Szintén jellegzetes felszólító módban ezen a vidéken a "-fele" irányjelző szócskával történő nyomatékosítás (pl. csináld megfele, menjél kifele stb.). A környéken élők a "d", "t" és "n" hangokat sokszor "gy", "ty" és "ny"-nek ejtik (pl. térd - térgy), néha pedig kétszer is kiteszik a tárgy ragját (pl. osztat, őtet, eztet).

De az igeragozásban is akadnak eltérések a köznyelvhez képest, az E/2 igéknél -ol ragot biggyesztenek a tőhöz: futsz helyett "futol", látsz helyett "látol", de előfordul az -en régies rag hozzátoldása is, pl. "megyen". stb. Ez egyébként a nyelv egy régebbi nyelvállapotát tükrözi, korábban máshol is így beszéltek az országban. Ez a helyzet a "mensz" alakkal is, ezt Szabolcsban falvakban használják a mégy helyett, Kemecsén például biztosan, ha máshol kihalóban is van. A régi szótő "men", a menni igenévből, és ehhez biggyesztették oda az "sz" E/2 igei személyragot. Még Zrínyi Miklós is így használta a Szigeti veszedelem című eposzában. Abban az időben az E/1 is "menek" volt még, nem megyek.

És hogy mely szavak és kifejezések érthetetlenek azoknak, akik az ország más vidékéről ékeznek ide? Íme egy lista ízelítőül:

család - gyerek (Hajdú-Biharban)

kojtol - elfojtva ég, füstöl

kótog - kalapál

pacuha - rendetlenül felöltözött

furik - talicska

ájer - illat, levegő

gerjed - gyullad

gerjeszt - gyújt

csilánt - csalán

susnyás - gazos aljnövényzet

lér, ler - sütő

spór - sparhelt, tűzhely

sufni - fáskamra

firhang - függöny

hokedli - háttámla nélküli konyhai kisszék

nokedli - galuska

lóca - pad

levonó - matrica

dücskő - farönk

acskó - zacskó

szolda - szóda

szikvíz - szódavíz

kenyér fara - kenyér vége

mackó - melegítő

mackónadrág - melegítőnadrág

pecu - kamra

púp - köldök

sikárkó - jeges csúszóka

sikárkózik - jégen csúszkál

süsü - kapucni

góré - kukoricakóró

kizárja a gázt - elzárja a gázt

leöltözik - levetkőzik

lefő - leizzad

magol - napraforgómagot rágcsál, szotyizik

kolomol - zajt csap

túros - sebes

a brant egye meg - káromkodás - brant: seb üszkösödése, franc,

szomorodjon meg - érje valami rossz

cinke - a szabolcsi, szatmári dödölle

pöcörő, pucu, puca - kisfiú nemi szerve

pucugaluska, pucagaluska - nudli

nyögő, nyögvenyelő - sztrapacska

bicskás - szabolcsi ember, gúnynév - ma már vicces felhanggal

hurkás - hajdú-bihari ember, gúnynév - ma már vicces felhanggal

öhön, öhöm - slambuc

gihercs - sovány, girhes ember

gógyi - ész

gönc - ruha, cókmók

cula, cucc - kacat, holmi

abajgat -piszkál

guba- gallér

happáré - hoppá/ egyszerű bocsánatkérésféle

tik - tyúk

tikmony - tyúktojás

köszméte - egres

mensz - mész

ótó - autó

cicakaka - apró takonydarab (gyerekeknél)

felmérő - dolgozat

tengeri - kukorica

kolompér - krumpli

parázs hús - sovány hús

hamis kutya - harapós kutya

paszuly - bab

pulya - gyerek

kóku - mumus

Megyünk mamánál - megyünk nagyihoz

otthol - otthon

bigyusz - holmi, cucc

futol - futsz

rizsa - rizs

canga - bicikli

zsinatol - lármáz

zsengés - keletlen, sületlen kenyér

tolonc - fogoly

szalonnás - ragacsos

széna vagy szalma? - igen vagy nem?

süket - hamisan éneklő, nincs hallása

lipityóka - libikóka

iromba - cirmos

furi - aranyos (Hajdú-Bihar)

abárol - abál

curikkol - hátrafelé megy

kasu - bamba

szakállka - előke, partedli

güzül - keményen dolgozik

gyepel - legel

gyerekeszű - könnyelmű, meggondolatlan

tarhás - koldus, szegény

laska: hosszúmetélt

hadovál - össze-vissza beszél, humbugol

spúr - zsugori

puci - csupasz

torka - kemence

A fagylaltot pedig ezen a vidéken nem gombócban, hanem gömbben mérik.

Címlapkép: Getty Images