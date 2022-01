Fuss az erdész szemével: fedezd fel újra a Pilist, így még sosem láttad

Az elmúlt időszakban a kirándulók, túrázók mellett egyre többen sportolnak – futnak, kerékpároznak – az erdőben. Ez a tény ösztönözte az Országos Erdészeti Egyesületet az Agrárminisztérium támogatásával megvalósuló, „Sportolj tudatosan az erdőben – Fuss az erdész szemével” című programsorozat elindítására.

Azok, akik részt vesznek az egyes évszakok kihívásaiban, az erdész szemével járhatják és láthatják az erdőt, mélyebben, alaposabban megismerhetik életét. Egy-egy kihíváshoz számos érdekességet rejtő, mintegy 10 km-es útvonal tartozik, amelyen az aktuális feladatokat mutató, QR-kódokkal ellátott, ideiglenes turistajelzések kalauzolják a sportolókat. A 2022. február végéig teljesíthető téli kihívás a Pilisbe várja az erdőjárókat. A Pomázt és Pilisszentkeresztet is összekötő, 1111. számú úton lévő Kiskovácsi buszmegállóból induló – és ide visszaérkező –, 10,5 kilométer hosszú útvonal szintemelkedése közel 400 méter. Az első szakasz a megkapó szépségű Holdvilág-árkot is érinti, ahol a Remete-barlang feletti, közel 10 méter magasból alázúduló vízesésben gyönyörködhetünk, s ha erősebben harap a tél, akkor a megfagyva is láthatjuk.

Az útvonal az idén tavasszal megújult, Szentendre határában fakadó, bővízű Lajos-forrás felé vezet tovább, ahol még egy rövid pihenőt is érdemes tartani, mert a következő nevezetes – és egyben a legmagasabb – pont a tengerszint feletti 587 méteren lévő, szintén idén átadott Bölcső-hegyi kilátó. A Koller József Ybl-díjas építész tervei alapján, borovifenyő-gerendákból készült, áttört hasáb formájú kilátóból körpanorámában gyönyörködhetünk és tiszta időben – a környező hegycsúcsokon túl – még a Mátra vonulatait is láthatjuk. Innen már lefelé visz az út, amelyen mindenképpen érdemes megemlíteni a nemrég felújított Salabasina-forrást is. Az útvonal leírásán túl a téli erdőről is találunk érdekes információkat a kihívás weboldalán találunk.

(Kiemelt kép: Pilisi Parkerdő)

Címlapkép: Getty Images