Ez a bor mindent visz februárban: pazar programok mellett kóstolhatunk Köveskálon

Pénteken egy szakmai nappal indul az esemény, amelynek fő témái az exportpiacban rejlő lehetőségek, valamint a vulkanikus borok kommunikációja országhatáron kívül.

Pálffy Gyula, a Köveskáli Furmint Napok házigazdája mesélt arról, hogy miért fontos számukra a furmint, és milyen kérdéseket vet fel a fajta termesztése a Balatonnál:

Hazánkban a furmint becsületbeli ügynek számít, legalább annyira, mint az olaszrizling. Az elmúlt 15 évben a fajta hosszú utat járt be, és már egyre jobban kezdjük megismerni a borvidékek és dűlők közötti különbségeket, sőt, érlelés szempontból is egyre magabiztosabban látjuk a fajta életútját. Tudjuk, hogy Hegyalján a furmintok szikárak és feszes savszerkezetűek, a Balatonon gazdagon hömpölygő gyümölcsösek és az ország többi részén is egyre több izgalmas tételt kóstolunk, különböző stílusban.

Persze nem ennyire egyszerű a helyzet, borásztól és termőterülettől, klóntól, évjárattól is függ a fajtából készült tételek karaktere. Ezzel sok újat ugyan nem mondtunk, de abban biztosak vagyunk, hogy a minőség egyre stabilabb és az exportpiacon is kezdik megismerni és megszeretni a fajtát. Nyílván a furmintot nem tömegbornak szánják a borászok, hanem igazi különlegességnek és tipikus ”hegybornak”, holott nagyon könnyed és jóivású tételek is születnek belőle, sőt, egyre gyakrabban alapja rendkívül izgalmas pezsgőknek és része a hazai csúcsgasztronómiának is.

A Furmint Február (Vajdahunyad várában szervezett sétáló kóstoló) esemény sajnos az idei évben elmarad, de ettől még a február marad a furmint hava, és Köveskálon, ennek megfelelően negyedjére összegyűlnek a borosgazdák, hogy megvitassák a fajtával kapcsolatos gondolataikat péntek este, egy szakmai kóstolón.

Szombaton kislétszámú mesterkurzusokon, különböző tematika alapján, a fajta szekértőivel és borászokkal tudnak közösen kóstolni a látogatók izgalmas tételeket, délután pedig egy nagyobb merítésből lehet majd válogatni a Köveskáli „Kultúrban”, egy klasszikus sétáló kóstoló keretében. Itt közel 30-40 Furmintot lehet kóstolni több mint 20 borászattól és mindamellett, hogy jobban megismerkedhetünk a borászokkal és a tételekkel, egy megismételhetetlen napot tölthetünk a Balaton-felvidék ékszerdobozában, Köveskálon.”

Pénteken a rendezvényre meghívott borászok zárt ajtók mögött kóstolják egymás legkitűnőbb Furmintjait, szombaton pedig már a nagyközönség is megismerkedhet a Furmint gasztronómiában betöltött szerepével a külön erre a hétvégére összeállított, a fajtára hangolt menüsorok segítségével a Káli Art Innben, a Káli Gourmet Bistro & Delicatesse-ben, a Kővirág Étteremben és a Mi a Kő Étteremben. A Művelődési Házban pedig szombat délután egy Sétáló Kóstoló keretében kóstolhatunk balatoni Furmintokat!

Emellett pedig mindazok számára, akik időben bebiztosítják a helyüket, a szombati nap folyamán a szervezők izgalmas beszélgetésekkel is készülnek, amelyeket a borágazat jeles képviselői moderálnak. Három különböző témában zajlanak majd a beszélgetések 11:00-től 12:30-ig. A Káli Art Innben a fajta nemzetközi sikereiről hallgathatunk meg egy beszélgetést, a „Sikeres Furmintok a nagyvilágban” Mesterkurzus keretében. Ezzel egy időben, a Pálffy Pincészetben a furmintból pezsgőt készítő borászok beszélgetnék, a Káli Kövek Borászatban pedig a „Vulkanikus Furmintok hazánkban” című Mesterkurzus zajlik majd.

A szakmai beszélgetések mellett a kötetlen borozásokból sem lesz hiány, hiszen a pincészetek a teljes rendezvény alatt várják az érdeklődőket.

PROGRAM:

Február 25. - péntek

Szakmai nap

Káli Gourmet Bistro & Delicatesse – Furmintra hangolt borvacsora az érdeklődöknek

Február 26. - szombat

11:00-12:30 Pálffy Pincészet – Furmint alapú pezsgők

11:00-12:30 Káli Art Inn – Sikeres furmintok a nagyvilágban /Moderátor: Kézdy Dániel / Furmint Február, Kálvária Pince

11:00-12:30 Káli Kövek - Vulkanikus Furmintok hazánkban /Moderátor: Angerman Öcsi / Sommelier Onyx, Riedel Ambassador

15:00-18:00 Sétáló kóstoló a „kultúrban” (Művelődési Ház)

Kísérőprogramok:

Élőzenés Borvacsora az Emmet Ray Experience zenekarral – Káli Art Inn 18.00 – 21.00

Termelői piac, helyi termelők kínálatával + Rolling Chef food Truck – Kultúrház előtti szabadtér 10.00 – 18.00

“Buszmegálló” furmint történeti workshop

Magazin Galéria - Tárlatvezetés

Furmintra hangolt menüsor elérhető a rendezvény egész ideje alatt a Káli Art Innben, a Káli Gourmet Bistro & Delicatesse-ben, a Kővirág Étteremben és a Mi a Kő Étteremben.

Február 27. – vasárnap

Pálffy Pincészet Dűlőtúra – Feketehegyen lévő szőlők és pince megtekintése borkóstolóval egybekötve

Indulás : 10.00 órakor a Pálffy Borteraszról (Köveskál, Fő u. 40.), Időjárás függvényében és min. 10 fő jelentkező esetén, Időtartam kb. 2 óra

Feketehegyen lévő szőlőink és pince megtekintése borkóstolóval ,

Részvételi díj : 4000 FT/ fő

Regisztráció: palffy.borterasz@gmail.com / vagy a helyszínen( Borteraszon) péntek, szombati napon

Káli Gourmet Bistro & Delicatesse – Furmintra hangolt ebédmenü az érdeklődöknek

Sétáló kóstolón kiállító borászatok listája:

Aranysörte Kézműves Borászat - Pflanzner Sándor Barta Pince – Ujvári Vivien Béres Szőlőbirtok és Borászat – Hanyik Gábor Borbély Családi Pince - Borbély Tamás Egly - Egly Márk Fekete Pince Somló – Riesz Gábor Fodorvin - Fodor Gyula Garamvári Szőlőbirtok – Baranyai Péter Gilvesy - Gilvesy Róbert Homola Pincészet - Nagyváradi Péter KáliKövek - Szabó Gyula Kreinbacher - Várszegi György Laposa - Laposa Bence Légli - Légli Ottó Palkó Zsolt Pálffy Pince - Pálffy Gyula SKIZO - Sike Balázs Skrabski - Sümegi Gábor Szászi Pince – Szászi Endre Szent Donát - Kovács Tamás Szignárovits-Maka Pince Trombitás Borház - Trombitás Tamás

A szervező a változtatás jogát fenntartják a részt vevő borászok tekintetében.

A Furmint Napok rendezvényre történő belépés és a maszkhasználat szabályait az aktuális COVID-19 járvánnyal kapcsolatos rendeletek szabályozzák. Felhívjuk figyelmüket, hogy ezek a kormányzati intézkedések hatására változhatnak a rendezvény időpontjáig.

