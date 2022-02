A fogathajtás jövőjéről vallott a legendás magyar sportoló: Lépést kell tartani az elittel!

Aktív kapcsolatban vagy e jelenleg a fogathajtással?

Igen kapcsolatban vagyok mint edző és hajtó egyaránt.

Hogy látod a magyar fogatsport jelenét?

A kettes kategóriában sikerült ismét a címvédés a világbajnokságon. Úgy gondolom, hogy ez a kategória a legnépesebb ezért itt nagyobb a merítési lehetőség is a többi kategóriához képest. Ha itt a hajtók egyben tudják tartani a fogatokat amivel versenyeztek az elmúlt évben vagy akár javulni is tudnak akkor az én véleményem szerint a következő világbajnokságon ismét szép eredményeket lehet majd elérni. A négyes fogathajtásban elég számottevő a lemaradásunk. Ez az Európa-bajnokságon látszódott, hogy azok a nemzetek amelyek a dobogón álltak sokkal felkészültebbek voltak. Mind technikailag, szellemileg, fizikailag. Az elmúlt évben láttuk, hogy az az irány amit elkezdtünk az jó, de sajnos az idő már kevés volt ahhoz, hogy ez az eredményekben is látszódjon. Bízom benne, hogy tudjuk tartani ezt az irányt és akkor a következő években a négyes fogathajtás is újra sikeres lesz.

Mi az oka, hogy akik egykor tőlünk tanultak, ma elhúztak mellettünk?

Ennek több oka is van. Egyrészt megváltozott a sport főleg a díjhajtás, már a régi magyaros hajtást nem pontozzák jól a bírok. Meg kell tanulni azt hogy a ló elengedetten teljesítse az adott feladatot. A másik, hogy a világ élmezőnye főképp a négyes kategóriában nagy szponzori háttérrel rendelkezik. Most amíg ő úgy tud felkészülni egy versenyre vagy akár egy világ vagy Európa-bajnokságra, mint egy valódi sportoló, hogy csak saját magával a saját lovaival foglalkozik van ideje pihenni és koncentrálni addig mi itthon dolgozunk mellette, hogy legyen miből versenyezni.

Hogyan lehet véleményed szerint úgy modernizálni a sportot, hogy közben a hagyományainkat megőrizzük?

Az én véleményem az, hogy a hagyományainkat tisztelni tudnunk kell, hogy honnan indultunk, de a sport nem erről szól. A fogatsport évekkel ezelőtt elindult nagy erővel a technikai sport irányába. Új kocsik, szerszámok, zablák és még sok minden más jelent meg. Ha nem tartod a lépést az elittel akkor nem leszel a tagja.

Lesz e globális sikersport a magyar fogathajtás?

Bízom benne, hogy igen és abban is, hogy nekem is lesz benne érdemem amikor elértük.

Címlapkép: Getty Images