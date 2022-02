Sztárfellépők érkeznek a Dunakanyarba: hihetetlen koncertek várnak a fesztiválon

A VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó nagymarosi helyszíne – a Börzsöny és a Pilis hegyvonulatai, a Visegrádi Fellegvár látképe – tavaly nemcsak a fesztiválozókat, hanem a fellépőket is lenyűgözte. A fesztivál hosszú távon megtalálta otthonát, így idén június 23. és 26. között ismét zenével és színházzal telik meg ez a csodálatos helyszín. A legjobb hazai zenekarok mellett idén a magyar közönség egyik kedvence, a brit Morcheeba is fellép.

Mindig is jól éreztem magam Magyarországon. Bízom benne, hogy nyáron lesz alkalmam felfedezni a Dunakanyart is. Ráadásul nagyon szeretem a magyaros ételeket. Egyik kedves zenei producer barátom, Robert Logan félig magyar. Amikor a negyedik szólólemezemen, az In a Low Lighton dolgoztunk, magyar édesanyja fantasztikus ételekkel kedveskedett nekem. A koncertjeinken Ross időről-időre szereti megváltoztatni a setlistet. A legismertebb számaink mellett néhány ritkán hallott dal is helyet kap majd a műsorban, és biztosan eljátszunk néhány számot legújabb lemezünkről, a Blackest Blue-ról is. Örülök, hogy hamarosan újra találkozhatunk a magyar közönséggel, remélem, mindenki készen áll az énekre és a táncra!

- üzeni Sky Edwards.

A VéNégy Fesztivál minden eddiginél erősebb zenei felhozatalt ígér, négy színpadon fogják egymás váltani a zenekarok. Hamarosan a teljes zenei line up-ról lehull a lepel. A koncertek mellett színházi és utcaszínházi előadások, természetjáró és sportprogramok, minőségi gasztro kínálat is várja majd az érdeklődőket.

A VéNégy az elmúlt években bebizonyította: igazi családi fesztiválként a zene mellett a kulturális programokra és a tájegység természeti csodáira is érdemes fókuszt helyezni. Akik egy szerethető, emberléptékű, családbarát fesztiválra vágynak vadregényes környezetben, de mégis közel Budapesthez, azoknak idén érdemes a fesztiválszezont Nagymaroson indítani.

Címlapkép: VéNégy Fesztivál