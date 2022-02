Jön a felmelegedés: vasárnap zárják a téli szezont Eplényben

A síaréna weboldalának tájékoztatása szerint a síelők és snowboardosok az 1048 méter hosszú A1-es pályát, valamint a T1-es tanulópályát használhatják, és működik a négyüléses felvonó is. Az eplényi síaréna december 9-én nyitotta meg kapuit a 2021/22-es téli szezonra, de az enyhe időjárás miatt többször is kénytelen volt átmenetileg bezárni, illetve az erős szél miatt is több alkalommal korlátozni kellett a szolgáltatásokat.

