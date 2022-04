Igazi falusi locsolkodás lesz: tavaszváró mulatsággal keltik életre a régi vidéki húsvétokat

A locsolkodás hangulatát a mosonmagyaróvári Lajta Néptáncegyüttes táncosai elevenítik meg, de moldvai csángó és bezenyei horvát húsvéti hagyományokkal is találkozhatnak a Skanzen kétnapos húsvéti rendezvényén. Kézműves vásár, vándormuzsikusok előadása, táncház színesíti a programokat. Mesét most Simándi László, Csernik Szende, az Álomzug Társulás, itt lesz az Erdőfű Zenekar, a moldvai csángó zenét játszó Berka Együttes, a világzenei Babcsán Projekt, a Magos és a Kerek Zenekar. A kézműves foglalkozások is a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódnak. Írókázhatnak, tojást berzselhetnek a látogatók, és megcsodálhatják az aprólékos műgonddal készülő patkolt tojásokat.

Bemutatkozik a tojásírás élő hagyománya (a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékén szereplő örökség), megismerhetnek gyergyói, gyimesi, háromszéki, kárpátaljai tojásdíszítési motívumokat. Készíthetnek kicsik és nagyok gyapjú- vagy agyagbárányt, fonalcsibét, textiltojást, tavaszi ajtódíszt, és hímezhetnek könyvjelzőt is a rendezvényén. Lesz hímes tojás kereső, locsolóvers tanulás, tojásgurítás, pecsétgyűjtő játék, és ételkóstolás. A Szentendrei Skanzen felszentelt templomaiban húsvét vasárnap és hétfőn katolikus misét és református istentiszteletet tartunk, a görögkatolikus templomban pászkaszentelésen vehetnek részt a látogatók.

Címlapfotó: Szentendrei Skanzen