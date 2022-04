Nem semmi mázli: három kívánság után visszaengedte a vidéki pecás az aranyhalat

A Hévízi-kifolyóban hatalmas méreteket öltött az inváziós halak jelenléte. Az ott élő halak a soha be nem fagyó vízben jól érzik magukat, és köszönik szépen azoknak a felelőtlen akvaristáknak, akik szabadon engedték őket. Ezeknek az egzotikus halaknak azonban, bár elvitathatatlan tőlük, hogy gyönyörű színekben pompáznak, semmi keresnivalójuk a hazai vizekben - írta a Pecaverzum.

Egy ilyen példányt sikerült a közelmúltban fognia Dóbék Istvánnak, aki a családjával és barátaival ment Hévízre horgászni. Azt mesélte a Pecaverzumnak, hogy ugyan inkább a békés halak megszállottjának érzi magát, a ragadozó halakra való horgászat sem áll tőle távol. Így tett most is, amikor pergető bottal próbálkozott. A kifogott citromsügér hosszát és súlyát nem mérték. Visszaengedés után pedig kívántak hármat, de hogy mi is volt asz pontos, azt István nem árulta el, mert mint mondta, akkor nem teljesülne.

Címlapkép: Getty Images