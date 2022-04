Hajdú-Bihar megyében vár a horgászok paradicsoma? Közel 7 tonnányi halat telepítettek a tavakba

Ahogy arról a haon.hu beszámolt, összesen 6900 kilogramm háromnyaras pontyot telepítettek a hajdúszoboszlói Bocskai Halászati Kft. halállományából, amelyek átlagsúlya 2,2 kilogramm.

A Keleti-főcsatorna mindhárom szakaszán, szakaszonként 1800 kilogramm hal került a vízbe 3 helyszínen. Ezek mellett a Nyugati-főcsatornába szintén három szakaszon összesen 900 kilogrammot, illetve a Hortobágy-Berettyó-csatornába 300 kilogrammot, a Látóképi Horgásztóba 100 kilogrammot telepítettünk

- mondta a portálnak Cserepes Ernő Norbert, a szövetség ügyvezető elnöke.

Eredetileg április elejére terveztünk egy kétnyaras állomány telepítését, azonban ilyen nincs jelenleg a piacon. Mivel nem akartuk, hogy húsvétra a horgászok sikerélménye elmaradjon, így átterveztük az idei telepítéseinket, ezáltal ezekbe a nagyobb csatornákba is került hal

– tette hozzá, majd felhívta továbbá a figyelmet arra is, hogy a horgászati és halászati tilalom csak a Keleti-főcsatornán lesz érvényben kedden, szerdán és csütörtökön. A többi telepítési helyszínen továbbra is lehet horgászni, és a megfogott halakat el lehet vinni a horgászrendnek megfelelően. A következő telepítést május közepén tartják majd. Akkor is háromnyaras pontyok kerülnek a vizekbe.

