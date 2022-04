6+1 fergeteges programötlet húsvétra: ide menj vidéken, ha nem akarsz túl sokat költeni

Tojáskereséssel, nyuszi simogatással és locsolkodással, koncertek és hagyományőrző programok sorozatával csalogatnak a vidéki skanzenek és arborétumok is. Összegyűjtöttünk pár izgalmasnak ígérkező vidéki helyszínt, ahová szinte ingyenes a belépés, és ahol nemcsak a tavaszi fesztiválok, hanem a táj szépsége miatt is érdemes elzarándokolni!

1. Falusi locsolkodás Szentendrén

Két év kihagyás után, április 17-18-án ismét a régi falusi húsvéti ünnepeket keltik életre a Szentendrei Skanzenben - hímes tojással, tavaszváró mulatsággal. A locsolkodás hangulatát a mosonmagyaróvári Lajta Néptáncegyüttes táncosai elevenítik meg, de moldvai csángó és bezenyei horvát húsvéti hagyományokkal is találkozhatnak a Skanzen kétnapos húsvéti rendezvényén. Kézműves vásár, vándormuzsikusok előadása, táncház színesíti a programokat. Mesét most Simándi László, Csernik Szende, az Álomzug Társulás, itt lesz az Erdőfű Zenekar, a moldvai csángó zenét játszó Berka Együttes, a világzenei Babcsán Projekt, a Magos és a Kerek Zenekar. A kézműves foglalkozások is a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódnak. Írókázhatnak, tojást berzselhetnek a látogatók, és megcsodálhatják az aprólékos műgonddal készülő patkolt tojásokat.

Bemutatkozik a tojásírás élő hagyománya (a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékén szereplő örökség), megismerhetnek gyergyói, gyimesi, háromszéki, kárpátaljai tojásdíszítési motívumokat. Készíthetnek kicsik és nagyok gyapjú- vagy agyagbárányt, fonalcsibét, textiltojást, tavaszi ajtódíszt, és hímezhetnek könyvjelzőt is a rendezvényén. Lesz hímes tojás kereső, locsolóvers tanulás, tojásgurítás, pecsétgyűjtő játék, és ételkóstolás.

2. Különleges programokat ígér a Hollókői húsvéti fesztivál

Két év szünet után rendezik meg újra az idén négy napig tartó, pénteken kezdődő Hollókői húsvéti fesztivált: folklórprogrammal, népszokásokkal, koncertekkel. A vendégek kóstolót kaphatnak a környék legjobb palóc gasztronómiájából, kiváló borokból és pálinkákból, a kicsiket gyermekprogramok, a nagyokat nép- és világzenei koncertek várják. Fellép többek közt a Parno Graszt, a Muzsikás és Dűvő zenekar mellett a Kerekes Band is, akik különleges koncerttel készülnek Hollókőre. Nagypénteken kezdődik a húsvéti készülődés, a kézműves kirakodóvásár és a tojásfestés mellett a hollókői böjti szokásokat és a torinói lepel történetét is felelevenítik a Látogatóházban.

3. Húsvéthétfő a Göcseji Falumúzeumban

Április 18-án húsvéthétfőn 14.00-18.00 óra között húsvéti, tavaszköszöntő programokkal csalogatnak a zalaegerszegi Göcseji Falumúzeumban. A legfiatalabbak lelkesen kereshetik a fűben, a fa odvában, a tájházak ablakában, a pajtában rejtőzködő csokitojásokat. A délutánt további családi programok színesítik: a lurkók megismerhetik és kipróbálhatják a régi népi gyermekjátékokat, mint a karikahajtást, a zsákban futást, a bakugrást (amit Göcsejben bakfüttyösnek hívnak), a rongylabda dobást, a gólyalábon járást és a mocsárjárást, végül a kötélhúzást. De a gyerekek legnagyobb örömére arcfestő is várja majd a vállalkozókedvűeket, így bárkiből lehet pillangó, kismadár, éjkirálynő, nyuszi vagy éppen katicabogár. A nyuszimustrán valódi állatokat is simogathatnak a gyerekek, három tenyésztő is elhozza a rendezvényre a legszebb fajtáik néhány darabját: lesznek kosorrú és óriásnyulak, törpe és ezüstnyuszik. Erre az alkalomra kinyit a szatócsbolt, ahol édességek és frissítők várják a vendégeket.

4. Palóc Húsvét a Füleki Várban

Húsvét hétfőjén immár 15. alkalommal nyitja meg kapuit a Palóc Húsvét a Füleki Várban, a hangsúlyt idén is a helyi értékekre, a palóc hagyományokra helyezik, de a műsorban a magyar mellett a szlovák kultúrát is bemutatják. A várudvart birtokba vevő kézműveseknél kipróbálhatják a tojásdíszítés különböző technikáit, elsajátíthatják a mézeskalács-díszítés alapjait, illetve gyékényből húsvéti figurákat készíthetnek. A gyermekekre mesekuckó, kézzel hajtott körhinta, különféle ügyességi versenyjátékok, lovagoltatás és íjászat vár. A várudvarban és a Várfelső utcában kirakodóvásár, a rendezvény helyszínén helyi ételek kóstolója és ételszentelés, valamint húsvéti locsolkodás gazdagítja a programot. A vár tövében felállított szabadtéri színpadon népművészeti műsor várja a látogatókat, számos folklóregyüttes szereplésével, koncertet ad a Komáromból érkező Lakatos Róbert és a RÉV zenekar is. A rendezvényen közreműködik a Motolla Kézműves Baráti Kör, a MeseFigurák Bábszínház, a Füleki Farkasok, a Szabad Vágta PT és a BANYA-társulat.

5. Életre kelnek a húsvéti hagyományok Ópusztaszeren

Változatos programok várják a látogatókat az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban "rügyfakasztó vasárnap" és "vízbevető hétfőn". Az ország egyik legnagyobb húsvéti rendezvénye kicsiknek és nagyoknak is kellemes kikapcsolódást ígér, felejthetetlen környezetben.

A skanzen utcáján sétálva, a portákra betérve a látogatók megismerhetik a húsvéti tojásfestés praktikáit, és kiderül, miként kell a legfinomabb húsvéti kalácsot sütni. A malom mellett Paprikajancsi csúzlizdája és Kádár Ferkó fotószínháza fogadja az arra járókat. A Szeri Gyógynövényházban teakóstoló és gyógynövény-kvíz várja a látogatókat.

A Nomád Parkban 10. századi tevékenységeket próbálhatnak ki a vendégek: lőhetnek íjjal, emellett lesz nemezelés és szalagszövés is. A lovaspályán megismerhetik a nomádok félelmetes harcmodorát, fegyvergyakorlatait és lovasjátékait. A Puszta Háza kiállításaival a természet értékeit tárja az érdeklődők elé, a madármegfigyelési nap keretében madárgyűrűzésen vehetnek részt a vendégek, vasárnap délelőtt pedig Puskás József természetfotóból nyílik tárlat Pixelbe zárt Dél-Alföld címmel. A Hungarikum tárházban a szegedi halasbicskáról és a késesmesterségről látható kiállítás.

Húsvét hétfő délelőttjén tojást kereshetnek a gyerekek a skanzenben, ahol a déli harangszó után az Ányási kápolnánál Antal Imre plébános a hagyományoknak megfelelően megszenteli a kalácsot, a sonkát és a tojást. Ezt az ünnep leglátványosabb eleme, a húsvéti locsolkodás követi, a viseletbe öltözött legények vizes vödröket ragadnak, és felkeresik a skanzen házainál a lányokat.

6. Nagy tojásfestés Balatonfüreden

A Vaszary Alkotóműhelyben és az Arácsi Népházban tojáscsipkézés, nagy tojás és pólófestés, tojásgurítás, locsolkodás és parfümtörténeti előadás és illatkóstolás is várja az érdeklődőket:

6+1. Húsvét és Nyuladalom Siófokon!

Fantasztikus élmények várnak Siófok Fő terén is, pénteken kezdődik ugyanis a Húsvét és Nyuladalom elnevezésű programsorozat. Táncbemutatók, koncertek és sok izgalmas gyermekprogram várja az érdeklődőket. A rendezvény keretei között, április 17-én ingyenes Tojás- és Nyúlfutamra is sor kerül. A 2022 méteres távot a gyermekek kerékpárral, rollerrel és görkorcsolyával is teljesíthetik. Jelmezben ajánlott érkezni, ugyanis a legötletesebb maskarák díjat is kapnak. Ezen kívül tojásfa díszítés, tojásevő és tojáspucoló verseny is lesz. A rendezvényt a kézműves vásárok és gasztro kitelepülők teszik különlegessé.

