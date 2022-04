Ide utazik a hosszú hétvégén a legtöbb magyar: tumultus, drágaság várja őket

A drágulás ellenére is többen utaznak el idén a hosszú hétvégére pihenni, mint 2019-ben vagy 2020-ban tették azt húsvétkor. Soha nem tapasztalt utazási kedvvel indult az idei esztendő, az adatok szerint az első negyedévben 2019-hez képest 19 százalékkal és 2020-nál 26 százalékkal többen foglaltak szállást 2021-ben pedig nem utazhattunk ebben az időszakban. Az áremelkedés sem tántorította el az utazni vágyókat: a 2019-es szintnél átlagosan 30 százalékkal, 2020-nál pedig 18 százalékkal kellett többet fizetni egy főnek éjszakánként. Így átlagosan 11 ezer forintot kóstált egy éjszaka fejenként, számolt be róla a Pénzcentrum.

2019-ben az átlagos kosárérték a foglalások 75 százalékánál 50 ezer forint alatti volt. Ez a kategória a következő években már jóval kevesebbet hasított ki az egészből: 2020-ban 71 százalékot, idén pedig már csak 63 százalékot. Ezzel párhuzamosan a magasabb kategóriák értelemszerűen egyre nagyobb arányban részesültek a foglalásokból.

Idén országos viszonylatban átlagosan 10 ezer forintba kerül egy éjszaka fejenként húsvétkor

- mondta Trepess Beatrix, a Szallas.hu PR-menedzsere. Minden harmadik vendég hotelt választott, 26 százalékuk apartmant és kb. minden ötödik alkalommal vendégházat foglaltak. A panzió 16, míg az egyéb kategória 4 százalékban részesült a foglalásokból. Minden negyedik hosszú hétvégéző wellness-szállást választott. Eger, Budapest, Gyula, Hajdúszoboszló és Pécs bizonyultak most a legkeresettebb úti céloknak. Egerben már csak 25, Pécsett pedig 13 szabad szállás van. Őket követi a népszerűségi toplistán Szeged, Hévíz, Siófok, Nyíregyháza és Balatonfüred.

Magyarország gyógyvíz-nagyhatalom

A wellness-szállást sokkal vonzóbbá teszi az utazók szemében, ha az adott településen termál- és gyógyfürdő is üzemel, ami a látogatottsági adatokban is megmutatkozik. Gyógyvizek tekintetében Magyarországon két megye áll az élen holtversenyben: Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megye. Itt található a legtöbb engedélyezett gyógyvíz, ezek nagy részét fürdőkben hasznosítják, de sokat palackoznak is, ugyanakkor kihasználatlan gyógyvizes források is akadnak, ahogy szerte az országban.

A hazai gyógyvizek hivatalos nyilvántartása szerint két megye emelkedik ki a sorból: Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok, mindkét megyében 26 gyógyvizes forrás található. Hajdúszoboszlón és Debrecenben 6-6, a többi eloszlik a megye egyéb településein, mint például Hajdúböszörmény, hajdúnánás, Balmazújváros. Jász-Nagykun-Szolnok megye ismert fürdővárosai Berekfürdő, Cserkeszőlő, Martfű, Karcag, Kisújszállás, Szolnok, Tiszajenőn pedig a híres Mira gyógyvizet palackozzák.

Magyarország igazi gyógyvíznagyhatalom, de a területi megoszlást tekintve ez a gazdagság kissé egyenlőtlen. Egyes vidékeken egymást érik a gyógyvizek, míg máshol alig van belőlük. Ugyanakkor fontos tisztázni, hogy a gyógyvizes források száma nem egyenlő a gyógyvizes fürdők számával. Ennek három oka van. Az első, hogy nagyon sok gyógyvizes fürdő több, minősített gyógyvizet adó kúttal is rendelkezik, másrészt a hivatalos listában sok olyan gyógyvizes forrás szerepel, amelynek a lehetőségeit még nem aknázták ki fürdő formájában, harmadrészt az ivókúrához használatos gyógyvizes források is itt vannak lajstromba véve, például a Hunyadi János és a Ferenc József gyógyvíz.

Gyógyvíz A gyógyvíz az olyan természetes ásványvíz, amelynek bizonyított gyógyhatása van. 1925-ben mélyfúrás következtében a földből kb. 1100 méter mélységből 75°C-os meleg termálvíz tört elő. Analízisek alapján megállapítást nyert, hogy a mélyfúrásból jódos, brómos, konyhasós, hidrogénkarbonátos termálvíz tört fel. A vizsgálatok kimutatták, hogy a víz tartalmaz bitument és ehhez kötődő ösztrogént, továbbá még különböző nyomelemeket: titán, vanádium, réz, cink, ezüst, stroncium, bárium és ólom formájában.

Budapest alig marad le a két első mögött a sorban maga 25 gyógyvizes forrásával, amelyek közül nincs mind hasznosítva. Szintén gazdag gyógyvizekben Bács-Kiskun és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, itt 21 és 20 gyógyvizes forrás található.

A középmezőny is rendkívül erős, a gyógyvizes források darabszáma 10 és 20 között van: Békés, Csongrád, Győr-Moson-Sopron, Heves, Pest, Somogy, Zala, sereghajtó Komárom-Esztergom, Nógrád és Veszprém megye 2-2-1 gyógyvizes kúttal.

A vidéki gyógy- és termávizes fürdők toplistája

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) elkészítette a 2021-es évre vonatkozó idegenforgalmi-turisztikai statisztikát, mely szerint a teljes vendégforgalom alapján Hajdúszoboszló és Hévíz követi Budapestet a vendégéjszakák száma alapján, aztán Zalakaros, Bükfürdő és sárávr, a lista első hat helyén nincs változás a korábbi évhez képest, de Szeged megelőzte gyulát, Debrecen pedig Egert, pedig 2020-hoz képest gyula, miskolc és eger vendégéjszakaszáma is nőtt.

A külföldi vendégéjszakák számát tekintve továbbra is a főváros vezet, vidéken viszont az első Hévíz, Sárvár az összesített harmadik helyre ugrott az ötödikről, utána kis különbséggel Bükfürdő következett. A belföldi vendégéjszakák összesítésében is Budapest vezet 800 ezerrel, messze lemaradva követi Hajdúszoboszló 416 ezerrel, majd Zalakaros 339, Hévíz 314 ezerrel. Szeged a kilencedikről a hetedik helyre lépett elő, Bükfürdő megelőzte Egert, Debrecen pedig Nyíregyházát.

A 10 legnépszerűbb vidéki termálfürdő 2021-ben

A teljes vendégforgalom alapján - vendégéjszakák száma

Hajdúszoboszló: 521 524 Hévíz: 497 979 Zalakaros: 386 548 Bük: 316 469 Sárvár: 307 094 Szeged: 278 741 Miskolc (Miskolctapolca): 271 439 Gyula: 246 779 Debrecen: 229 694 Eger: 226 823

A belföldi vendégforgalom alapján - vendégéjszakák száma

Hajdúszoboszló: 416 005 Zalakaros: 339 973 Hévíz: 314 920 Miskolc (Miskolctapolca): 235 930 Gyula: 230 076 Szeged: 212 591 Bük (Bükfürdő): 196 124 Eger: 194 098 Sárvár: 186 039 Debrecen: 170 118

A külföldi vendégforgalom alapján - vendégéjszakák száma

Hévíz: 183 059 Sárvár: 121 055 Bük (Bükfürdő): 120 345 Hajdúszoboszló: 105 519 Szeged: 66 150 Debrecen: 59 576 Zalakaros: 46 575 Mosonmagyaróvár: 44 211 Hegykő: 38 495 Miskolc (Miskolctapolca): 35 509

1. Hajdúszoboszló Hungarospa, Aqua Palace

Az ország első számú és legnépszerűbb fürdőkomplexumában folyamatosan újítanak, fejlesztenek, hogy a vendégek igényeit minél szélesebb körben kielégítsék. A 2010-ben nyílt Aqua-Palace vízipalota 15.000 négyzetméteren, egyedi hangulattal, rendkívül széles szolgáltatási kínálattal egész évben várja a család apraját-nagyját. A15 medence közül 8 a földszinti fürdővilágban található. Az exkluzív élménymedencék különböző korokat és helyszíneket idéznek meg. Minden medencében egyedi látvány varázsolja el a fürdőzőket: trópusi fürdő (32-34°C), jégbarlang fürdő (25-27°C), mozi fürdő (34-36°C), Pávai termálfürdő (34-36°C), Gangesz fürdő (32-34°C), Római fürdő(32-34°C), tengeri fürdő (32-34°C), barlang fürdő (34-36°C) . Maszk viselése ajánlott a zárt térben, kivéve a medencéket. 3500 hétköznaponként, hétvégén és ünnepnapokon 4100 Ft, de exkluzív privát fürdőbelépő is elérhető 12000 forintért 2,5 órára. Hajdúszoboszlói gyógy- és termálvíz 1925-ben Hajdúszoboszlón mélyfúrás következtében a földből kb. 1100 méter mélységből 75°C-os meleg termálvíz tört elő. Analízisek alapján megállapítást nyert, hogy a mélyfúrásból jódos, brómos, konyhasós, hidrogénkarbonátos termálvíz tört fel. A vizsgálatok kimutatták, hogy a víz tartalmaz bitument és ehhez kötodő ösztrogént, továbbá még különböző nyomelemeket: titán, vanádium, réz, cink, ezüst, stroncium, bárium és ólom formájában. Az itt feltörő gyógy- és termálvíz összetétele egyedülálló az országban: a gerincoszlop ízületi gyulladásaira, ideggyulladások, izomfájdalmak kezelésére, sportsérülések utógondozására, de nőgyógyászati problémák orvoslására is használják.

2. Hévíz

A Hévízi-tó vagy gyógytó a maga 4,44 hektárnyi kiterjedésével és az őt körülvevő 50 hektár területű véderdővel Európa legnagyobb gyógyhatású melegvizes tava. Az első tutajokra épített fürdőházat 1772-ben Festetics György, a keszthelyi Georgikon alapítója építtette.

Ellentétben a többi melegvizes tóval, melyek általában vulkanikus eredetű helyeken, agyag- vagy sziklatalajban vannak, a Hévízi-tó tőzegmedrű forrástó, amelyet a 38 méter mély Hévízi-forrásbarlangból feltörő, percenként 30–40 ezer liter vízhozammal 38 °C-os víz táplál. A Keszthelyi-fennsík nyugati lejtője mentén, a Hévízi-völgyben található, Hévíz városa mellett. A tó páratlan természeti környezetét elsősorban a parkkal övezett gyógyvizű tó, a vízfelszín felett lebegő páraréteg, a tó felszínén úszó indiai vörös tündérrózsák (Castalia rubra longiflora) teszik különlegessé.

A belépőjegyek ára: felnőtt/normál egész napra 6000 Ft, 3 órára 3500 Ft, 4 órára, 4300 Ft; 3 órás diákjegy 2900 Ft, 30 perces látogatójegy 1500 Ft + 2000 Ft kaució.

3. Zalakaros, Fürdőkomplexum

A gyógyfürdő legrégebbi, a település egyik szimbólumává vált egysége a fedett fürdő. A két ülőfürdős, gyógyvizes medence mellett kialakítottak egy úszásra alkalmas, termálvizes medencét is, ahol a kezelések között vagy azok kiegészítéseképpen a vendégek átmozgathatják izomzatukat egy kis úszással, vagy speciálisan a vízben történő mozgásra kialakított medencében rendszeres vízi tornával válhatnak fittebbé. A kibővült pihenőtérben pedig - ahol a pihenőágyak térítésmentesen vehetők igénybe - még kellemesebb környezetben élvezhetik a gyógyulás örömét.

A fedett fürdő alap belépőjeggyel látogatható az év minden napján, és az OEP által támogatott formában megváltott jegyekkel is ebben az egységben tölthetik el idejüket a gyógyászatra érkező látogatók.

A fedett fürdő épületében található a széleskörű szolgáltatást nyújtó gyógyászati részleg, a földszinten vizes kezelésekkel (iszappakolás, súlyfürdő, tangentor, vízi torna, kádfürdő, szénsavfürdő stb.), az emeleten száraz kezelésekkel (masszázs, elektroterápia, gyógytorna stb.).

A gyógycentrumot elsősorban a fürdőt gyógyászati céllal igénybe vevő látogatók részesítik előnyben. A fedett, fa szerkezetű épület kellemes környezetet biztosít a pihenni vágyóknak, ahol egy nagyobb és két kisebb, különböző hőmérsékletű gyógy- és termálvizes medence található. Ez a részleg egész évben fogadja a vendégeket. A gyógycentrumhoz tartozó kertben egy félig fedett gyógyvizes medencében, csendes parkban a friss levegőn élvezhetik a gyógyvíz jótékony hatásait kora tavasztól késő őszig.

A gyógycentrum komplex belépőjeggyel vehető igénybe, amely magában foglalja a pihenőágyak használatát is. A belépőjegyek (napijegy) ára: felnőtt 3900 Ft, diák és nyugdíjas 3120 Ft, gyerek 1000 Ft.

4. Bükfürdő

A fedett élményfürdő minden korosztály számára felüdülést nyújt: a sodrófolyosóval, pezsgőágyakkal, nyakzuhannyal felszerelt élménymedence, a pezsgőmedence felejthetetlen élményt ígérnek. A kisebb gyermekek vidáman pancsolhatnak a gyermekmedencében, valamint a tenger alatti vízivilággal ismerkedhetnek meg az interaktív elemekkel felszerelt Cápabarlangban. Tágas pihenőtereink, kényelmes pihenőágyaink természetesen az élményfürdőből sem hiányozhatnak.

Az igazán merészek egész biztosan kedvüket lelik a beltéri élménycsúszdákban, melyekben fény- és színeffektek teszik még különlegesebbé és vidámabbá a száguldást.

A csodatevő bükfürdői termálvizek, amelyek mindegyike gyógyvízminősítéssel rendelkezik, 4 kúton keresztül törnek a felszínre.

Az egyedi összetételű – alkáli-hidrogénkarbonátos, magas kalcium-, magnézium- és fluortartalmú – gyógyvíz nemzetközi összehasonlításban is rendkívül magas, több mint 15000 mg/l ásványi anyag tartalommal rendelkezik, így egyedülállóan kedvező hatást fejt ki a szervezetre. A nátrium-klorid gyulladáscsökkentő hatású, a kalcium, fluor a csont anyagecseréjérében játszik fontos szerepet, a magnézium az izomműködésre hat pozitívan, a szén-dioxid pedig a keringést javítja.

Kiválóan alkalmas szinte valamennyi mozgásszervi betegség kezelésére, hatékonyan alkalmazható: meszesedés (spondylosis), porckopás (arthrosis), csontritkulás (osteoporosis), discopathia, lumbágó, Bechterew-kór, krónikus izületi gyulladás, köszvény, lágyrész reumatizmus, ortopédiai és idegsebészeti műtétek utáni rehabilitáció, baleseti utókezelés, krónikus nőgyógyászati és urológiai gyulladások, krónikus gyomorhurut, fekélybetegség, emésztési zavarok esetén.

Emellett a gyógyvíz ivókúra formájában is alkalmazható krónikus gyomorhurut, a fekélybetegség és emésztési zavarok gyógyításánál, az osteoporosis megelőzésére, kezelésére.

A víz igazi hatását kúraszerű alkalmazás esetén fejti ki (1,2,3 hetes kúra), de már rövid idejű gyógyvízben való tartózkodás esetén is hatásos lehet.

A belépőjegyek ára: felnőtt napijegy 5200 Ft, diák napijegy 3200 Ft.

5. Sárvár Gyógy- és Wellnessfürdő

Sárvár legfontosabb vonzereje az itt található kétféle gyógyvíz. A város környékén 1200 méteres mélységből 43°C-os, 2000 méterről magas sótartalmú 83°C-os gyógyvíz tör fel.

A 83°C-os gyógyvíz fontos alkotórésze a nátriumklorid, a hidrogénkarbonát, a jód, a bróm, a fluor, és számos nyomelem. A magas sótartalmú gyógyvízből lepárlással állították elő a híres Sárvári Termálkristályt. A sós kádfürdő hatékonyan alkalmazható egyes mozgásszervi, nőgyógyászati és bőrgyógyászati megbetegedések esetén. Évtizedek óta ismert a gyógyvíz nagyon kedvező hatása elhúzódó alhasi fájdalmak, összenövéssel járó krónikus nőgyógyászati gyulladásos betegségek kezelésében.

A 43°C-os alkáli- hidrogénkarbonátos gyógyvíz főként nátriumkloridot, hidrogénkarbonátot, nyomelemeket tartalmaz, ként és radont azonban nem. Kiválóan alkalmas mozgásszervi megbetegedések gyógykezelésére, rehabilitációra, sportsérülések utókezelésére, neurológiai tünetegyüttesekre, izomlazító fürdésre.

Az 5000 m²-es vízfelületű Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő egy fedett, fűtött folyosó révén közvetlen összeköttetésben áll a szállodával. A fürdő igazi feltöltődést nyújt a család apraja-nagyjának, kisgyermekektől egészen a nagyszülőkig, bárki átélheti a teljes kikapcsolódás, szórakozás, pihenés és gyógyulás élményét. A fürdő túlmutat egy hagyományos gyógyfürdőn, a családbarát kialakítás miatt a sárvári tartózkodás mindenki számára felejthetetlenné válik.

2022-ben a fürdő egész területén zajlanak ütemezett medencekarbantartási munkálatok, amelyek az egyes területek nyitvatartását módosíthatják időszakosan.

A belépőjegyek ára: felnőtt 4200 Ft, kiemelt időszakban 4900 Ft, diák 2200 Ft, kiemelt 2900 Ft.

