Soha nem látott áron kínálják a fagyit: az idei drágulást nem teszi zsebre senki

Nem kímélte a cukrászdákat, fagyizókat sem az elmúlt két év sem, a 2022-es év azonban új válságokat hozott. A rekordszintű élelmiszerinfláció, a forint gyengélkedése az euróval szemben, a munkaerőhiány, vagy az energiaköltségek növekedése mind-mind hatással lesznek idén a fagyiárakra. Átlagosan már 450 is lehet egy gombóc, a minőségi fagylalt ára egyre magasabb. A Pénzcentrumnak Erdélyi Balázs a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke nyilatkozott arról, mit hoz a 2022-es év a cukrászdák, fagyizók és vevőik számára.

Jelenlegi szabályozásnál a tölcséres fagylaltot 27%-os áfával kell értékesíteni, ami indokolatlanul nagy terhet jelent a cukrászdák, fagylaltozók működésénél. Továbbra is próbáljuk elérni, hogy a helyben készült fagylalt, tölcsérben történő értékesítésnél is lehessen alkalmazni az 5%-os Áfakulcsot. Ez segítené a szakmánk megmaradását és azt is, hogy a fagylalt ára ne szálljon az egekbe

– nyilatkozta a portálnak Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke.

A kedvezőtlen körülmények miatt idén nagyobb áremelés tapasztalható a fagylalt árában is, amíg tavaly 300-350 Ft körül volt a legtöbb helyen egy gombóc ára, idén az átlagos ár valahol 400-450 Ft körül van.

Ez már közelíti a lélektani határt, de nem nagyon van más választási lehetőségük a cukrászoknak, amíg 27%-os áfakulccsal kell értékesíteniük

– közölte a szakember, hozzáfűzve: idén is megválasztják az Év Fagylaltját, valamint az országjáró fagylalt-roadshowt és a fagylaltfesztivált is megtartják. Már csak az a kérdés, hogy Békéscsaba, Balatonfüred vagy Hajdúszoboszló ad majd otthon a rendezvénynek - írták.

