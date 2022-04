Lassan tényleg luxussá válik? Ennyibe kerülnek a vidéki színházjegyek és bérletek

A koronavírus-járvány miatt 2020 novemberében bezárásra kényszerültek a színházak, ez pedig hatalmas csapást mért minden intézményre. Mivel a legtöbb előadás elmaradt, ezért annak érdekében, hogy a színházak túléljék ezt az időszakot, munkájukat megpróbálták átvinni a digitális térbe. Volt, ahol ez sikeres akciónak számított.

A Miskolci Nemzeti Színház igazgatója, Béres Attila korábban nyilatkozott a HelloVidéknek, mint mondta, a pandémiás időszakot úgy élték túl, hogy folyamatosan dolgoztak. A lezárás ideje alatt online előadásokat tartottak, sőt kifejlesztettek egy saját weboldalt, ahol közvetítették a korábbi előadásokat. A korlátozások feloldása vagy enyhítése után várható volt, hogy a nézők el fognak maradni a színháztól. Ennek megelőzése érdekében nagyon sok előadást gyártottak, mert tudták, ha nem lesz néző, akkor minél több stílusú előadást kell bemutatniuk azért, hogy visszacsalogassák őket.

Az igazi felszabadulás viszont csak 2021. március 7-től jött el a színházak életében, hiszen a járványügyi korlátozások megszüntetése miatt sem a nézőtéren, sem a közönségforgalmi területeken nem volt már kötelező a maszkviselés. Ennek mentén ismét elindulhattak a próbák, bejelentették az előadásokat és újra megtelt a nézőtér emberekkel.

Persze fontosak voltak a támogatások is, hiszen 2021-ben is rendelkezésre álltak a kulturális ágazatban szükséges források, több mint 22 milliárd forint garantálta az ágazati beruházások, fejlesztések folytatását. Tavaly is folyamatosan zajlottak fejlesztések:

mint péládul a szolnoki Szigligeti Színház és a debreceni Csokonai Színház, valamint az annak játszóhelyeként működő Latinovits Színház felújítása, továbbá a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház, a kecskeméti Katona József Színház, és a budapesti József Attila Színház rekonstrukciójának tervezése. De elkészültek a veszprémi Petőfi Színház felújításának tervei is.

Mivel több színház is átalakult a pandémia alatt, illetve bővült az intézmények repertoárja, így megnéztük, milyen árakra számíthatunk a vidéki színházakban a jegyeket és a bérleteket illetően.

Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza

Mára a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza a mezőföldi kistérség meghatározó színházi – művészeti intézménye, és tájelőadásaival jelen van az ország számos pontján. Mindkét tagozatán saját társulatot épít, mintegy 30 művészt foglalkoztat, és számos meghívott vendéggel dolgozik. Évadonként 6 – 8 bemutatót tart és továbbra is rangos előadásokat fogad. A színházi előadások mellett az intézmény helyet biztosít programjában komolyzenei, könnyűzenei, szórakoztató rendezvényeknek és kiállításoknak is.

Jegyárak 2500-3000 Ft között

Bérlet ára a kényelmi díjjal együtt 10 500 Ft

Az akciók a jegypénztárban vehetők igénybe:

Jegyárkedvezmény diákoknak és nyugdíjasoknak

“First minute” kedvezmény: aki adott hónap 12-éig megvásárolja színházjegyét a következő hónapra, 10% kedvezményt kap (kivéve: terembérleti előadás).

A színház 20%-os csoportkedvezményt biztosít a saját előadásaira! (Az ajánlat a terembérleti, illetve a vendégelőadásokra nem vonatkozik.)

A színház pénztárában elfogadott fizetőeszközök: készpénz, bankkártya, Szép Kártya (2022. január 1-től csak a SZABADIDŐ zsebet fogadják el!)

Békéscsabai Jókai Színház

A mai állandó színházépületet –, amit akkor „Vigardának”, vagy Vigadónak neveztek – közadakozásból építtették a csabaiak, megnyitója 1879. március 8-án volt. A megyei önkormányzatok feladatainak átalakulása miatt 2012. január elsejétől a színház Békéscsabai Jókai Színház néven Békéscsaba Megyei Jogú Város fenntartásába került. 2016. január 1-jétől az addigi igazgatóhelyettes, Seregi Zoltán folytatja Fekete Péter munkáját a Békéscsabai Jókai Színház igazgatójaként. Nevéhez fűződik az irodalmi estek, könyvbemutatók, előadóestek megrendezésére is alkalmas Művész Kávéház kialakítása a színház épületében. Sík Ferenc Kamaraszínház 120 fő befogadására alkalmas.

A Jókai Színház nagyterme 420 ülőhelyet kínál.

A jegyek ára az ülőhelytől is függ, éppen ezért több kategória is van:

2500 Ft

3600 Ft

4000 Ft

4400 Ft

Szabadbérlet:

6 előadásra - Bármely repertoáron lévő előadás közül 6 szabadon választott darabra érvényes.

Bérletár: egységesen 16.000,- Ft

4 előadásra - Bármely repertoáron lévő előadás közül 4 szabadon választott darabra érvényes.

Bérletár: egységesen 11.000,- Ft

Felnőtt bérlet:

I. rendű: 13500 Ft

II. rendű: 12000 Ft

III. rendű: 9000 Ft

Nyugdíjas bérletár (A nyugdíjas kedvezmény a keddi, a szerdai és a csütörtöki bérletházakon érvényesíthető.):

I. rendű: 8500 Ft

II. rendű: 7500 Ft

III. rendű: 6500 Ft

Bemutató bérletár:

I. rendű: 18500 Ft

II. rendű: 16000 Ft

III. rendű: 14000 Ft

Díszbemutató bérletár:

I. rendű: 23000 Ft

II. rendű: 20000 Ft

III. rendű: 15000 Ft

Ifjúsági bérlet (középiskolások és főiskolások részére)

I. rendű: 6700 Ft

II. rendű: 5600 Ft

III. rendű: 4400 Ft

Diákbérlet kisdiák – általános iskola 5–6. osztályos diákoknak

I. rendű: 4300 Ft

II. rendű: 3800 Ft

III. rendű: 3000 Ft

Csiky Gergely Színház

A Kaposváron található Csiky Gergely Színház (egykori nevén: Nemzeti Színház) a város egyik jelképe, az ország egyik legnagyobb és leghíresebb színháza.

Jegyárak a 2021/2022-es évadban:

Földszint 1-13 sor - 4100

Díszpáholy - 5500

I. emeleti erkély 1-3 sor - 4100

Félemeleti páholy - 4600

I. emeleti páholy - 4000

II. emeleti erkély 1-2 sor - 3000

Gyermek jegy (14 éves korig):

Madagaszkár - 2000

Kamara jegy ( max 110 fő) - 3500

Stúdió jegy - 2000

Szervezett diák stúdió,kamara - 1500

Pöttöm stúdió jegy - 1000

Kedvezmények:

Kaposvár Kártya 10%

Diák, nyugdíjas: 10%

Bérletárak a 2021/2022-es évadban:

Csiky (bemutató) 5 ea.:



Földszint, I. emeleti erkély - 19000

Földszint, I. emeleti erkély - 19000 Díszpáholy - 26000

Félemeleti páholy - 21000

I. emeleti páholy - 18500

Felnőtt bérlet 5 ea.:

Földszint, I. emeleti erkély - 17000

Díszpáholy - 24000

Félemeleti páholy - 19000

I. emeleti páholy - 16500

Földszint, I. emeleti erkély, Félemeleti páholy, I. emeleti páholy - 5000

Díszpáholy - 6000

Főpróba (bérlet) - 4000

Diák és nyugdíjas bérlet 5 ea.

Földszint, I. emeleti erkély - 14450

Félemeleti páholy - 16150

I. emeleti páholy - 14025

Kedvezmények:

Kaposvár Kártya a teljesárú bérletnél 10%

Gárdonyi Géza Színház

Az Egri Színház 1904-ben nyitotta meg kapuit, a színházavató díszelőadást augusztus 20-án tartották. Az est díszvendége Gárdonyi Géza volt, aki külön erre az alkalomra írta a "Dobó István szelleme" című előjátékot. Az író nevét 1955-ben vette fel az intézmény, ekkor jött létre az önálló társulat is, Rutkay Ottó vezetésével. Az épületen 1967-ben jelentős felújítást hajtottak végre. Az első teljes önálló évad 1988/89-ben indulhatott el, Gali László vezetése alatt. Az ezredfordulón újabb jelentős felújítás zajlott, az átalakított színházépület ünnepélyes átadására 2000. augusztus 20-án került sor, ahol Bornemisza Péter: Magyar Elektra című darabját mutatták be az akkori igazgató, Beke Sándor rendezésében. 2001. augusztus 1-jétől Csizmadia Tibor kapott igazgatói kinevezést. 2011. február 1-től Blaskó Balázs vette át a teátrum vezetését.

Győri Nemzeti Színház

A Győri Nemzeti Színház három tagozattal és két játszóhellyel rendelkezik, a színház nagyszínpada 676 néző befogadására, míg a kamaraterem 120 fő színházlátogatására alkalmas. Az intézmény önálló gyártótárakkal és műhelyházzal rendelkezik. A társulat prózai és zenés darabokat mutat be műfaji sokszínűséggel; a teljesség igénye nélkül: musical, opera, operett, dráma, színmű, vígjáték, komédia, tragikomédia egyaránt megtalálható a palettán. 1978-ban elkészült a mai színház, mely méreteivel közép-európai viszonylatban is korszerűen megépített volt. A korábbi társulat létszáma megduplázódott, zenészek, táncosok, énekesek szegődtek Győrbe. Az első előadást 1978. november 4-én tartották az új színházban, Illyés Gyula Fáklyaláng című három felvonásos drámája volt ez Meczner János rendezésében. Az operát, prózát egyaránt szerető közönség tanúja volt a társulat bővülésének a fejlődés hozta sikerek hangjának. A 30 év alatt Kisfaludy Színház Nemzeti Színházzá érlelődött. 1991-től Győri Nemzeti Színház.

Jegyek:

Lépcsőjegy egységesen: (kivéve Puskás, a musica, Elisabeth) 1500 Ft

Puskás, a musical, lépcsőjegy: 2500 Ft

Elisabeth lépcsőjegy: 2500 Ft

Ruhatár egységesen: 200 Ft

Arra viszont külön felhívják a figyelmet, hogy lépcsőjegyek kizárólag előadások előtt egy órával vásárolhatók. Lépcsőjegy csak abban az esetben adható, amennyiben a helyre szóló jegyek már elfogytak.

A Kisfaludy termi előadásra érkező nézők a színház épületébe legkorábban 30 perccel az előadás kezdete előtt tudnak belépni. A vendégprodukciók jegyára az online vásárlási felületen érhető el.

Bérletek:

Hevesi Sándor Színház

Az 1970-es évek végén Zala megye az ország egyik legdinamikusabban fejlődő megyéje volt. Zalának nem volt saját színháza, elsősorban a kaposvári színház, valamint a Népszínház és az Állami Bábszínház tájelőadásaival pótolták ezt a hiányosságot. Éveken keresztül érlelődött a gondolat, hogy szükség lenne egy állandó társulatra. A megye vezetői a nyolcvanas évek elején Ruszt Józsefet szemelték ki a leendő színház művészeti vezetői posztjára.

Jegyek:

Nagyszínpadi előadások felnőtt helyárai:

I. 3800 Ft/db

II. 3300 Ft/db

Egyéb játszóhelyeken megvalósuló előadások jegyárai:

Tantermi Deszka: 1500 Ft/fő

Bérletek:

Hevesi Sándor bemutató-bérlet

I. hely 22000 Ft

II. hely 18000 Ft

Felnőtt bérlet (péntek-szombat)

I. hely 18000 Ft

II. hely 15000 Ft

Felnőtt bérlet (hétfő-csütörtök)

I. hely 16000 Ft

II. hely 13000 Ft

Középiskolás bérletek - 13000 Ft

Általános iskolás bérletek - 6000 Ft

Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház

A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház az ország hatodik nemzeti színháza. 1896 óta ékesíti Kecskemét városát csodás épületével és szolgáltatja a kultúrát a színházszerető embereknek.

Bérletek:

Páholyok bérletezése:

Minimum 2 fővel vásárolhatók meg az alábbi páholyok: Földszinti 2-es, 3-as páholyok és az emeleti 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es páholyok

Minimum 4 fővel vásárolhatók meg: Emeleti 8-as, 9-es, 10-es, 11-es páholyok

További bérletek:

Egyetemi bérlet - 5000 Ft

3 előadásos ifjúsági bérletek: I. helyár 6000 Ft, II. helyár 5500 Ft, III. helyár 5000 Ft

Kedvezmények:

20 % diák/nyugdíjas

10 % pedagógus

10 % 15 fő feletti csoportok részére, akik legalább 50 km távolságból érkeznek

5 % Kecskemét Kártyával rendelkezőknek

gyermek- és ifjúsági előadások esetén 15 fő felett egy fő részére kísérő bérlet biztosítása

Miskolci Nemzeti Színház

A Miskolci Nemzeti Színház (MNSZ) a város polgárainak áldozatkészsége és néhány főúr adománya révén 1823. augusztus 24-én nyitotta meg kapuit. Magyarország első magyar nyelvű kőszínháza volt a Miskolci Nemzeti Színház, mely immár több mint 185 éve folyamatosan működik. Színháztermei: a Nagyszínház, a Kamaraszínház, a Játékszín, a Csarnok, mint kísérleti tér és a Nyári Színház.

A műemléki Nagyszínház az ország egyik legpatinásabb, leggyönyörűbb színházterme, a Miskolci Nemzeti Színház legnagyobb játszóhelye. Nézőtere 670 férőhelyes. A Játékszín változtatható nézőterű, apró szobaszínház mintegy száz-százhúsz néző számára. A Kamaraszínházban forgószínpad és zenekari árok segíti a kamaraműfajok minél szélesebb skálájának megjelenését, 270 fős nézőtérrel.

A Csarnok eredeti funkcióját tekintve díszlet-összeszerelő műhely. Fekete. Óriási. Titokzatos. A társulat ezt a helyszínt használja a színházi műfajok megújítására történő kísérletek színhelyéül, ahol új, titokzatos utakra együtt indulnak a kísérletező kedvű művészek a kísérletező kedvű közönséggel.

A Nyári Színház bensőséges hangulatú átrium színház, befedhető ötszáz férőhelyes nézőtérrel, forgószínpaddal és hatalmas zenekari árokkal A nyári közönség, a miskolciak és az idelátogató turisták a színházi műfajok mellett zenekari koncerteket is élvezhetnek a Nyári Színházban. Prózai, opera- és tánctagozat működik.

Móricz Zsigmond Színház

Nyíregyháza 1980 óta állandó társulattal rendelkező színháza. 1831. júniusából származnak az első helyi híradások, de 1837-től már a pesti lapok is beszámolnak a nyíregyházi színielőadásokról. Épülete 1894-ben épült a helyi színházszerető közönség kezdeményezésére. Bár 1958-ban még Krúdy Gyuláról akarták elnevezni, de a felújításokat nem sikerült befejezni születésének 80. évfordulójára, így végül a színház az 1960-as újranyitása óta Móricz Zsigmond nevét viseli. Erkel Ferenc Bánk bánjával, 1960. március 25-én gördült fel a függöny a felújított színházban. A földszinten 150 ülőhellyel, továbbá tizenkét földszinti és tíz emeleti páhollyal, erkéllyel és karzattal. Bár eredetileg összesen 610 személy befogadására tervezték a nézőteret, kényelmesen csak 450 főre volt alkalmas. 2000–2001-ben a megyei önkormányzat megrendelésére újabb rekonstrukcióra került sor. A 5352 m2 alapterületen 343 férőhely került kialakításra a hang-, fény-, és színháztechnikai berendezések felújítása mellett, illetve a transzformátorház helyén pedig parkoló létesült. A Móricz Zsigmond Színház különösen nívós szakmai és a társadalmi igényeknek is megfelelő programot kínál a megyeszékhelyen, fokozott figyelmet fordítva a társulat kiegyenlített szakmai teljesítményére, a legkülönbözőbb műfajú, hangvételű és tér-igényű előadások megvalósítására. A teátrum küldetésének tekinti a színház-, tánc- és zeneművészet sokszínűségének és értékeinek gyarapítását, az előadások, koncertek Nyíregyháza város és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye lakosságának széles rétegeihez való eljuttatását, a gyermek- és ifjúsági korosztály számára maradandó, közösségi kulturális élmények nyújtását, az előadó-művészetekre fogékony nézővé nevelés előmozdítását, a határon túli magyar kultúra ápolását - ennek szellemében végzi művészi, színházszakmai tevékenységét. A teátrum napjainkban öt különböző helyszínen szolgálja a kultúra ügyét: a Móricz Zsigmond Színházban a Nagyszínpadon (369 fő), a Krúdy Kamaraszínpadon (100 fő), a Művész Stúdióban (közel 110 fő), 2018. augusztus 18-tól nyaranta, a megújult, közel 1000 férőhelyes Rózsakert Szabadtéri Színpadon. 2018 őszétől pedig már a Bencs Villában is történelmi kávézóval, állandó és időszakos kiállításokkal, irodalmi, beszélgetős, és zenés estékkel várjuk nézőinket (benti rendezvények esetén 70, szabadtéri rendezvények esetén körülbelül 100 ülőhellyel).

Pécsi Nemzeti Színház

Pécsett az 1800-as évek közepén csaknem minden nemzetiség megtalálható volt. Az évszázados együttlét alatt keveréknyelvet alakítottak ki, s ebbe a Bábelbe csöppentek a színészek, akik az irodalmi nyelvet hozták magukkal, a tiszta németet és a magyart. A város lakossága nagyon szeretett volna egy kőszínházat, állandó társulattal, vágytak egy rendszeres művészi élményt nyújtó teátrum után, mely lehetőséget nyújthat baráti társaságok találkozására is. A színház megnyitójára 1895. október 5.-én került sor, fényes keretek között, az akkori Pécsi Napló ünnepi különkiadással köszöntötte a fantasztikus eseményt.

Soproni Petőfi Színház

Közel hatszáz évvel ezelőtt, 1412-ből vannak adatok a soproni színjátszás kezdeteiről, 1769-ben már színházépület, az ország második kőszínháza állt a városban. 1991. decemberében önálló lett a Soproni Petőfi Színház, és a felújított épületben 1992. december 3-án Dürrenmatt Meteor című komédiájával nyitotta első évadát. Az elmúlt több mint két évtizedben Mikó István, Valló Péter, Szilágyi Tibor, Darvasi Ilona és Pataki András (jelenleg) igazgatása és szakmai vezetése mellett, egy-egy évadban nagyszínházi és kamaraszínházi bemutatókkal, ifjúsági és gyermek előadásokkal várja közönségét.

Szegedi Nemzeti Színház

A jelentős színháztörténeti hagyományokkal büszkélkedő Szegedi Nemzeti Színház jelenleg három tagozattal – opera, tánc és dráma –, két játszóhelyen áll a színházszerető közönség rendelkezésére. A patinás, 19. század végén épült 680 nézőt befogadó Nagyszínház elsősorban az operajátszás és a nagyobb volumenű színpadi művek (operett, musical…) otthona, a 281 férőhellyel modern belsőépítészeti igénnyel 2005-ben felújított Kisszínház a drámajátszásnak és a Szegedi Kortárs Balettnek nyújt otthont. A Szegedi Nemzeti Színház, az ország egyik legnagyobb színháza három tagozatának (dráma, opera, kortárs balett) széles repertoárjával számos műfajban kínál magas színvonalú produkciókat.

2021. május 1-től a Szegedi Nemzeti Színház és a Szegedi Szabadtéri Játékok egy intézményként működik tovább.

Kedvezmények (kiemelt helyáras előadásokra nem vonatkozik):

Diákoknak, nyugdíjasoknak, pedagógusoknak, könyvtárosoknak, SZTE, BONAFARM Zrt

dolgozóinak igazolványuk felmutatásával 10%

Csoportos jegyvásárlás esetén: 25 fő felett 10% + 1 fő kísérő jegy (0 Ft)

Csoportos diákkedvezmény: 25 fő felett 15% + 1 fő kísérő jegy (0 Ft)

Kedvezménykártya kedvezmény (csak 2019/20-évi bérlőknek) 20%

Határon túli nézőknek 10%

NOE tagsági kártyával 4 vagy több jegy vásárlása esetén 30%

MEOSZ kártyával 50 %

Jegyár kerekesszékes vendégeknek egységesen 1000 Ft

Veszprémi Petőfi Színház

A Veszprémi Petőfi Színház a város négy színházának egyike. Főépülete (tervezője: Medgyaszay István) a belvárosban, az Óvári Ferenc utcában, a Színházkert északi végében található, műemléki védettség alatt áll, szecessziós stílusú. Felújítása és korszerűsítése az 1980-as években történt meg. Az épület műemléki jelentőségét tekintve gondos, szakmai vitáktól sem mentes feladatot jelentett. A rekonstrukciós munkákra 1984 és 1988 között került sor. A felújítási terveket a Középülettervező Vállalat tervezői, Szendrő Péter és Szenes István építész és belsőépítész, valamint további (statikus, gépész, szcenikus stb.) társtervezők – közreműködésével készítették el. A megújult épület több tekintetben is eltér eredetijétől. A Petőfi Színházhoz tartozik a Latinovits Zoltánról és Bujtor Istvánról elnevezett Játékszín is az Iskola utcában.

Címlapkép: Getty Images