Tömegek járnak ezekre a hajmeresztő, vidéki helyekre: de vajon mi a titkuk?

Magyarországon több mint 60 kalandpark programjai közül tudunk választani. De mi is az a kalandpark, és miben különbözik például a vidámparktól? A kalandparkok a személyes aktivitásra építenek, szemben a passzívan is élvezhető vidámparkokkal. Egy jó kalandpark nem kímél, megizzaszt földön, vízen, levegőben egyaránt.

A kalandpark sokrétű programot biztosít a látogatók számára, köztük nehezebb, extrémebb lehetőségekkel. Programjai közé tartozik az erdei labirintusok, mászási lehetőségek felfedezése, a drótkötélen siklás, a bobozás és különböző vizes programok is, attól függően, hogy milyen terepen szeretnénk kiélvezni a kalandpark nyújtotta lehetőségeket.

Szórakozás közben ügyesség-, egyensúly- és állóképesség-fejlesztő gyakorlatok sorát végezhetjük el észrevétlenül. Szerencsére minden olyan gyorsasággal, erőbedobással és adrenalindúsan zajlik, ahogy kedvünk vagy épp fizikai felkészültségünk engedi. Magunk választjuk a nehézségi szintet, cserébe miénk az elismerés is egy-egy húzós feladat végrehajtása után.

Budapesttől a Balatonig, Hajdúszoboszlótól a soproni Lövérekig

Országszerte több mint 60 kalandpark várja a vendégeit az egészen kicsiknek valóktól a csapatépítő tréningre érkező felnőttekig. Lombok között kifeszített kötélpályákon és függőhidakon kalandozhatunk, mászófalon tehetjük próbára az ügyességünket, vagy csúszópályán suhanhatunk lefelé – természetesen teljes biztonságban. Sok helyen a kalandparkok mellett erdei bobpályát is találnak a sebességre vágyók.

Miért olyan ellenálhatatlanok a kalandparkok?

A kalandparkok azért annyira közkedveltek, mert extrém helyzetekben próbálhatjuk ki magunkat anélkül, hogy valós veszélybe kerülnénk közben. Extrém sportolónak érezhetjük magunkat egy kis időre, miközben teljes biztonságban vagyunk. Mi választjuk ki, melyik feladatot próbáljuk ki, és segítséget is kapunk hozzá. Ennél élménydúsabb kikapcsolódás aligha akad, remek alkalom az önismeretre, és nagyszerűen összekovácsolja a társaságot is. Mindegyik parknak saját specialitása van, a legegyszerűbb kötél és palló alapú ügyességi pályáktól az észveszejtő canopy lecsúszásokig. Vannak kevesebb aktivitást igénylő bobpályák, hófánkos lecsúszások, és akadnak komoly készségeket igénylő mászófalak, gokart és paintball pályák.

Extrém átcsúszópályák Ha nem szeretnénk több száz, több ezer méteres magasságba emelkedni, de az extrém kalandokról sem mondanánk le, akkor remek alternatívát kínálnak a csúszópályák. Rögzítsük a karabinert, vegyünk egy mély lélegzetet, rugaszkodjunk el a talajtól, és élvezzük, ahogyan egy vékony dróton csúszva száguldunk keresztül a Mecsek fái között vagy a Zamárdi Kalandparkban. Természetesen ennek az aktív kikapcsolódási formának is létezik extrémebb változata: az országban egyedülálló élményt nyújt a „Sólyom” névre keresztelt kötélpálya a Zemplénben, ahol egy hevederben ülve, 80 km/órás sebességgel repülhetünk át a Szár-hegy és Magas-hegy között kifeszített 1036 méter hosszú dróton. Ha valakinek ez túl merész lenne, akkor egy panorámás zárt kabinban is megteheti a távolságot.

Komplex élményt nyújtó Kalandparkok

Sobri Jóska Bakonyi Kalandpark – Kislőd

Vízigömb, jet-ski, famászás, 3D karika, drótkötélpálya, lézerharc, hófánk, trambulin, betyár rafting, íjászat, mászófal, kalandvár, rodeó bika, kisvasút, quad, vízi akadálypályák, tutaj, légvárak, aranymosó, airsoft, elektromos kisautók, gokartok, mesterlövész, Nautic Jet hajócsúszda, Hámori vár-Tízpróba, Rotundo-körhinta, állatsimogató, vízi csúszda, vízi rider, vízibicikli, FBI akadémia, ez mind rátok vár Kislődön!

Oxygen Adrenalin Park – Mátrafüred

Az ország legmagasabban fekvő kalandparkjában 930 méteres bobpálya található, amihez 34 kétszemélyes kocsi tartozik, de függőhíd, valamint kötélhágcsós kalandpark, egy 230 méter hosszú canopy csúszda, egy 8 méter magas mászófal, egy akár 6 éves kortól igénybe vehető quadpálya és egy 360 fokban átforduló hinta is a rendelkezésetekre áll. Az itt található függőhíd a sástói kőbányát íveli át 183 méter hosszan. A közeli Sástóra pedig egy 7 perces menetidővel rendelkező libegőn lehet átjutni.

Zemplén Kalandpark – Sátoraljaújhely

A Tokaj és Nyíregyháza turisztikai térség a legnagyobb alapterületű és legtöbb települést lehatároló desztinációk közé tartozik. Tokaj szerepe elsősorban a borturizmushoz köthető, mely kiegészül a Zemplén aktív turisztikai kínálatával, ikonikus váraival. A Felső-Tisza térség az aktív- és ökoturisztikai lehetőségeivel és középkori templomaival jelent sajátos vonzerőt. A Nyírség a családosok számára nyújt kikapcsolódási lehetőséget az aktív, egészségturisztikai, vallási és kulturális sokszínűségének köszönhetően.

A világörökség részét képező Tokaj-Hegyalja borvidék az egyik legemblematikusabb része a térségnek, ahol különleges emeletes pincesorok is találhatók. Emellett aktív- és ökoturisztikai programlehetőségek, természetjárás (Megyer-hegyi tengerszem, a tarcali Áldó Krisztus szobor) és a Bodrogon, illetve a Bodrogzugban szervezett vízitúrák színesítik a kínálatot, emellett pedig itt található az ország egyik leglátogatottabb kalandparkja.

A Zempléni-hegység túraútvonalai, az országosan egyik legmagasabb látogatószámot realizáló kalandparkja, és folyamatosan fejlődő várai (a sárospataki Rákóczi-vár, Boldogkő vára, Füzér vára) egyre inkább utazási döntést befolyásoló tényezők. A várak a kerékpározóknak is kedvelt célpontjai, a térségben jól kitáblázott és egyre jobb minőségű kerékpárutak találhatók

- mondta el a HelloVidéknek az MTÜ munkatársa.

A kalandpark alapvetően három szintre tagolható, amelyek között egy libegővel lehet gyorsan vagy a túraútvonalon lassabban közlekedni. Az alsó szinten mászófal, jégcsarnok és egy vagány 2,2 kilométeres bobpálya van. Középen kalandtúrapályák és három hófánk (gumigyűrűs csúszásra alkalmas) pálya található, míg legfelül egy 215 méter magasan üzemelő zárt kabinos kötélpálya és egy extrém átcsúszó kötélpálya vár benneteket. Ez utóbbin kb. 80 km/h-s sebességgel közelíthetitek meg a több, mint egy kilométerre lévő szemközti csúcsot. Mindezt persze szédítő magasságban.

A nagyközönség számára Zemplén Kalandparkként ismert sátoraljaújhelyi komlepxum 3 milliárd 87 millióból újul meg, a fejlesztések 2020 végén kezdődtek, és még tartanak.

A pénzből új libegőt építenek a Szár-hegy és a Magas-hegy között, lesz új parkoló és megközelítő út, egy új kilátó, lesz függőkert sétány, tematikus játszótér és "kerékpáros pumpapálya", valamint egy downhill bicikliút. Nem a kalandpark része, de a projektben fejlesztik még a világörökségi helyszínként nyilvántartott ungvári Pincesort is. A felújítási munkálatok miatt a kalandpark részlegesen üzemel, a honlapon tájékozódjon a friss nyitvatartásokról, aki ide látogatna.

Ügyességi kalandparkok Budapest környékén

Bókay Kalandpark – Budapest

Az alpintechnikai, kötéltechnikai akadályokkal, játékokkal felszerelt pályák zöme a park élő fáira támaszkodik. Extra programként pedig kipróbálhatjátok, milyen egy óriáscsúzli lövedékének lenni.

Római Kalandpark – Óbuda

A Római Strandfürdő közelében találhattok kötélpályát, infraharc-pályát, olyan kifeszített köteleket, amelyeken ki tudjátok próbálni, milyen is az igazi kötéltánc.

Erdei Kalóz Kalandpark és Tanösvény – Budakeszi

A 6 különböző nehézségű pálya 60 állomásos, komplex akadályai után, összesen 10 lecsúszó szakaszon lehet lesiklani. Van itt medvehordó, gólyaláb, tarzanlengés és birodalmi lépegető is.

Ügyességi kalandparkok a Balaton mentén

A Balaton Magyarország első számú üdülőterülete, amely minden hónapban a leglátogatottabb belföldi desztináció a vendégek körében. A térség kínálatában megjelenik a vízparti nyaraláson kívül a kulturális és egészségturizmus, bor és gasztronómia, aktív- és ökoturizmus.

A Magyar Turisztikai Ügynökség együttműködésével folyamatosak a fejlesztések, a cél az, hogy a térség környezetbarát és versenyképes üdülőhellyé váljon, kikapcsolódást biztosítva az utazóknak és támogatást a helyben élőknek.

A Keszthelyhez tartozó Fenékpusztán a Kis-Balaton Látogatóközpont szintén interaktív kiállítással, tanösvénnyel, valamint szárazföldi és vízi túrákon keresztül mutatja be a fokozottan védett táj természeti értékeit. A négyévszakos kínálatot tovább erősítik az olyan tematikus és kalandparkok, mint a zalaszabari Zobori KalandoZoo és a balatonboglári kalandpark, amelyek új élményelemekkel gazdagodtak. A térség kilátói és kilátópontjai közül Balatonbogláron a Gömbkilátó és környezete újult meg, míg Balatonlellén, a Kishegyen panoráma- és pihenőterasz létesült

- tudta meg a HelloVidék az MTÜ-től.

A Balatonnál lévő kalandparkok is folyamarosan megújulnak

A Kisfaludy Tematikus Élményparkfejlesztési Konstrukció keretén belül, kalandparkok fejlesztésére a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térségben 50 000 000 forintot különítettek el a célra.

Serpa Kalandpark – Balatonfűzfő: 10 perctől egészen 4,5 óra alatt teljesíthető útvonalig vannak kötélpályák. Mászótorony, drótkötélcsúszda, íjászpálya, bobpálya, paintball, sportuszoda és csillagvizsgáló.

10 perctől egészen 4,5 óra alatt teljesíthető útvonalig vannak kötélpályák. Mászótorony, drótkötélcsúszda, íjászpálya, bobpálya, paintball, sportuszoda és csillagvizsgáló. Balatoni Élménypark – Csopak: Drótkötélpályák, játszóvár és hintapark, pedálos gokart, quadozási lehetőség, mászófal, trambulin, íjászat és bukócélos lövészet, minigolf-pályák, óriás sakk.

Drótkötélpályák, játszóvár és hintapark, pedálos gokart, quadozási lehetőség, mászófal, trambulin, íjászat és bukócélos lövészet, minigolf-pályák, óriás sakk. Extrém Kalandpark – Balatonfüred: 18 méter magas mászótorony, kötélpálya, kültéri mászófal található itt.

18 méter magas mászótorony, kötélpálya, kültéri mászófal található itt. Brázay-KalandPart – Balatonfüred: Magaslati kötélpálya, csúszópálya, ping-pong és strand.

Magaslati kötélpálya, csúszópálya, ping-pong és strand. Zamárdi Kalandpark – Zamárdi: 16 akadály- és 6 csúszópálya és a Balaton.

16 akadály- és 6 csúszópálya és a Balaton. Tavirózsa Kalandpark – Keszthely: 32 akadályos kötélpálya tó feletti csúszópályákkal, minigolf, petanque, íjászat, kincsmosó és lézerharc.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) elkészítette a 2021-es évre vonatkozó idegenforgalmi-turisztikai statisztikát, mely szerint a teljes vendégforgalom alapján Hajdúszoboszló és Hévíz követi Budapestet a vendégéjszakák száma alapján, aztán Zalakaros, Bükfürdő és Sárvár, a lista első hat helyén nincs változás a korábbi évhez képest, de Szeged megelőzte Gyulát, Debrecen pedig Egert, pedig 2020-hoz képest Gyula, Miskolc és Eger vendégéjszakaszáma is nőtt.

A külföldi vendégéjszakák számát tekintve vidéken az első Hévíz, Sárvár az összesített harmadik helyre ugrott az ötödikről, utána kis különbséggel Bükfürdő következett. Ehhez a magas látogatottsághoz hozzájárul a szórakozási lehetőségek egyre szélesebb tárháza, amelynek a kalandparkok is részei.

Ráadásul óriási lendületet adhat a térségnek, hogy április óta újra állami tulajdonban van a Sármellék-Zalavári repülőtér, ahol a fejlesztések szintugrást eredményeztek. Sármellék lesz "a nyugat kapuja" közvetlen összeköttetésekkel, ami még több vendéget hozhat, és csökkenhet a térség szezonalitása.

Európa 10 legszebb tóparti városa közé választották Keszthelyt

A listát az Egyesült Királyságban működő gazdasági elemző oldal, az Uswitch Limited állította össze. Vízközeli településeket hasonlítottak össze, figyelembe véve több szempontot. Így többek között pontozták az átlagos időjárási viszonyokat, az éttermek számát és a zöldterületek nagyságát és mennyiségét. Keszthelyt mint kellemes hőmérsékletű, gyönyörű város írnak le: a megtisztelő kilencedik helyre sorolják egyedüli magyar településként. A cikkben a város szépségét és a Balaton kellemes hőmérsékletét is kiemelik.

Hogy lássuk, milyen mezőnyben érte el az előkelő helyezést a magyar város, érdemes megemlíteni, hogy a dobogó első helyén az olaszországi Bolsena áll, mely főként hatalmas zöldterületei miatt lett az első. A második a franciaországi Sainte-Croix-du-Verdon, a harmadik pedig ismét egy olasz település: a Garda-tó mellett fekvő Limone sul Garda.

Nemhiába indítottak az időben számos egyedülálló projektet, fejlesztést a környezettudatos gondolkodás, a fenntarthatóság és a társadalmasítás jegyében. Városépítő stratégiájuk további célja volt, hogy Keszthelyt megerősítsék a digitális térben is, ezáltal új szintre emelték a városi kommunikációt és a közösségépítést.

Ügyességi kalandparkok Nyugat-Magyarországon

Szent László Kalandpark – Bakonyszentlászló: Csúszópálya, mászófal, mászófa, ládamászás, rönkvár.

Csúszópálya, mászófal, mászófa, ládamászás, rönkvár. Tatabánya Kalandpark – Tatabánya: 2 felnőtt és 1 gyermekpálya 5 tiroli típusú csúszópályával.

2 felnőtt és 1 gyermekpálya 5 tiroli típusú csúszópályával. Rioter Games Élmény- és Kalandpark – Győr: A győri Püspök erdőben a megszokott akadálymászás mellett lézerharcra, paintballra, íjász csatára, célbalövésre, buborék focira, és egy virtuális világban való sétára is van lehetőség.

A győri Püspök erdőben a megszokott akadálymászás mellett lézerharcra, paintballra, íjász csatára, célbalövésre, buborék focira, és egy virtuális világban való sétára is van lehetőség. Szigetköz Kalandpark – Mosonmagyaróvár: Drótkötél akadálypályák, a Mosoni-Dunán átívelő csúszópálya, mászófal, trambulin.

Drótkötél akadálypályák, a Mosoni-Dunán átívelő csúszópálya, mászófal, trambulin. Sárvári Kalandpark – Sárvár: 120 állásos drótkötélpálya közvetlenül a wellnessfürdő szomszédságában.

Ügyességi kalandparkok Kelet-Magyarországon

Kerekerdő Kalandpark – Kerekegyháza: Erdei kötélpálya, íjászat, erdei tanösvény, labirintus, ugrálóasztal.

Erdei kötélpálya, íjászat, erdei tanösvény, labirintus, ugrálóasztal. Ceglédfürdő Kalandpark – Cegléd: Akadálypályák időlimit nélkül, íjászat, airsoft, csónakázás.

Akadálypályák időlimit nélkül, íjászat, airsoft, csónakázás. Dream Beach Élménypark – Tiszanána: Akadálypálya, 20, 50 és 83 méteres lecsúszópálya, nyílpuska- és íjászpark.

Akadálypálya, 20, 50 és 83 méteres lecsúszópálya, nyílpuska- és íjászpark. Tőserdei Kalandpark – Lakitelek: Tisza menti akadály- és mászópálya, 17 méter magasan induló csúszópálya.

Tisza menti akadály- és mászópálya, 17 méter magasan induló csúszópálya. Woodland Rendezvényközpont és Kalandpark – Gyula: Magaslati kötélpálya, canopy pálya 7,5 m magasan a halastó felett, 3 oldalú mászófal, ugrálóvár, trambulin, minigolf-pálya.

Magaslati kötélpálya, canopy pálya 7,5 m magasan a halastó felett, 3 oldalú mászófal, ugrálóvár, trambulin, minigolf-pálya. Tisza Parti Élmény és Kalandpark – Szeged: Drótkötélpálya, mászófa, íjászat, játszóvár, óriás sakk, slackline, ping-pong, quad.

Drótkötélpálya, mászófa, íjászat, játszóvár, óriás sakk, slackline, ping-pong, quad. Koppány Kalandpark Debrecen: A várostól 16 km-re a festői szépségű kedvelt kirándulóhelyen, Hármashegyalján a Koppány-völgyben, kötélpálya, quad, paintball.

Bobpályák

Visegrádi Bobpálya – Visegrád: 700 méteres nyári és az alpesi bobpálya.

Miskolctapolcai Bobpálya – Miskolctapolca: Télen-nyáron üzemelő 800 méter hosszú bobpálya.

X-TRÉM BOB – Szilvásvárad: 620 méter hosszú, egycsöves technológiára épülő bobpálya egyszemélyes kocsikkal.

Balatonboglár Kalandpark Bobpálya: Kétszemélyes bobokkal rendelkező 580 méter hosszú bobpálya.

Soproni Bobpálya - Sopron: Nyári bob 900 méteres pályával

Vízi parkok

Aquaglide – Sarud

Európa második legnagyobb vízijátszótere a Tisza-tavon található. Több, mint 30 izgalmas kaland vár rátok és kihívás a víz felszínén vagy közel 5 méter magasban. A nagyobbak sem unatkoznak majd, mert számos vízisport gyakorlására nyílik itt lehetőség: kajak-kenu, evezés, SUP, szörf, vitorlázás, csónakázás, vízibicikli, vízirobogó, motorcsónak. A faluban pedig hucul lovarda, paintball, airsoft, lasertag, íjászat várja a gyerekeket.

Omszk Wakeboard Centrum – Budakalász

Az Omszki tavon található az ország egyik legkomolyabban felszerelt wakeboard pályája. Nyaranta gyerektáborokat is tartanak. Ezen kívül a tavon SUP-ozni, azaz Stand Up Paddle deszkázni is lehet.

Vízisí és Wakeboard Pálya – Vonyarcvashegy

A 820 méter hosszú, öt oszlopos és a különféle elemekkel felszerelt pályát bárki használhatja, aki tud úszni.

Technikai Parkok

SkyWard szélcsatorna – Csepel

Szabadesés a földön? A lebegés és a szabadesés igazi adrenalin löketét szabadon átélhetitek, miközben teljes biztonságban vagytok, mert egy profi kiképző felügyeli az egyhelyben lebegéseteket. Egyszer mindenképp érdemes kipróbálni.

HELL Kart – Miskolctapolca

Az Avalon Park gokart pályája a fák között kialakított nyomvonalával körönként 561 méteres száguldást nyújt. 32 darab egyszemélyes gokart és 3 darab kétszemélyes gokart gondoskodik az önfeledt és egyúttal környezettudatos (elektromos meghajtású) kikapcsolódásról.

